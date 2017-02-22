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«Куча проблем у Захаркина. Но он может спасти сезон». Гимаев – о сериях Востока

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Игорь Захаркин
Игорь ЗахаркинИсточник: ХК «Салават Юлаев»

Заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на вопросы обозревателя «Советского спорта».

«Сколько матчей «Витязь» сможет отобрать у СКА?» Гимаев – о сериях Запада

- «Металлург» (Магнитогорск) – «Куньлунь». Вы бы отдали приз лучшего тренера Владимиру Юрзинову?
- На Востоке – да. На Западе на этот приз претендует Валерий Белов. Ну а Владимир Владимирович Юрзинов-младший собрал команду практически без предсезонки. И показал очень серьезный результат. Блестящая работа!

Интригу тут вижу в том, сможет ли «Куньлунь» собраться на плей-офф. Хватит ли мотивации и запала, чтобы взять хоть какие-то матчи у «Магнитки»? Уже больше двух недель китайский клуб играет на выездах, живет по гостиницам. Поверьте, это очень выматывает. Тем более все силы «Куньлунь» отдал на то, чтобы попасть в плей-офф. Команда морально и физически опустошена.

- «Авангард» – «Адмирал». Дальневосточный клуб тоже идет против танка?
- Омск в этом году не так уж хорош, как ожидалось. И абсолютный лидер Востока – «Металлург». По качеству игры, по атаке и защите. На этом фоне «Авангард» отстает. По ходу сезона тренеру Федору Канарейкину удалось что-то сделать. Но там есть проблемы с составом, особенно с нападением. И вратарь Фурх играет хуже, чем в прошлом году. Хотя большой плюс в том, что здоров Соботка. Он очень поможет в плей-офф.

Так что играть против «Авангарда» можно. «Адмирал» ничего не теряет. Постарается зацепить один матч в Омске. Тогда в серии возникнет интрига.

Не жду, что у «Адмирала» будет преимущество своего поля, когда соперники прилетают на Дальний Восток вареными и играют в непривычное для себя время. Разница между Омском и Владивостоком – четыре часа. Летают удобные чартеры.  Так что в плей-офф этот фактор уйдет, даже не поднимайте тему.

- «Трактор» – «Барыс». Дали тренеру челябинцев Анвару Гатиятулину поработать, и вот результат?
- Согласен, да. Но в «Тракторе» также провели очень серьезную селекционную работу. Вспомните, в начале сезона три чеха получили травмы, заболели. Пришлось все менять. Менеджеры очень здорово в этой теме разобрались.

Потом дали шансы вратарю Францоузу, потому что Гатиятулин его почти не ставил. Но теперь чех заиграл. «Трактор» же хорошо укрепил защиту. По игре в обороне, возможно, это лучшая команда на Востоке. С другой стороны там не очень мощное нападение.

Все понимают, что «Трактор» может пройти первый круг. Интрига в том, на что способен Челябинск. При этом «Барыс» теперь не имеет проблем с вратарями и тоже способен на победу. Это очень ровная пара.

- «Ак Барс» – «Салават Юлаев». Зеленое дерби – самое интересное, что мы увидим в первом раунде?
- Знаете, если Уфа выиграет эту серию, то превратит сезон из крайне неудачного в нормальный. Вот главная интрига.

«Ак Барс» готовился к этой серии. И думаю, даже хотел сыграть с Уфой – поквитаться за прошлый год, за матчи этого сезона. В Казани думают, что должны «Салават Юлаев» проходить. Потому что у Уфы очень много проблем.

Правда ли, что Игорю Захаркину и «СЮ» удобнее играть против «Ак Барса» и Билялетдинова? Говорить можно что угодно. Но Казань – однозначный фаворит серии. «Ак Барс» может пройти минимум два круга и дойти до финала конференции. Уфа же боролась до последнего дня и не могла сконцентрироваться по физике. Иначе могла не попасть в плей-офф. К тому же навалились травмы.

Ну что вы, там совсем другая ситуация. К тому же в плей-офф все решает игра в обороне, а у «СЮ» проблемные защитники и плохо действуют вратари. Все это против Уфы. Особых аргументов за – не вижу. Но если команда пройдет «Ак Барс», значит, Захаркин знает, как играть против Билялетдинова.

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