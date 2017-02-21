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Арбитр Александр Егоров: Я больше не телепузик. Но Шварценеггером не стану

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Егоров (второй справа) с ассистентами перед матчем "Динамо" (Москва) - "Динамо" (Брест)
Александр Егоров (второй справа) с ассистентами перед матчем "Динамо" (Москва) - "Динамо" (Брест)Источник: ФК «Динамо» (Москва)

Необычный случай в российском футболе – судья заставил о себе говорить не из-за ошибки или спорного решения (про то, что рефери классно отработал, к сожалению, писать и говорить не принято). Корреспондент «Советского спорта» поговорил с Александром Егоровым, похудевшим зимой на 15 килограммов.

«СУШКА С ТРЕНЕРОМ ПО БОДИБИЛДИНГУ»

- Судейский сбор в Турции заканчивается. Как он прошел?
- Все хорошо. Сдавали тесты, судили контрольные матчи, обсуждали моменты…

- Первый тест – тест ФИФА?
- Да, интервальный тест ФИФА. Раньше он был такой: 150 метров бежишь, затем 50 метров – шагом. И так на протяжении четырех километров. С этого года общее расстояние осталось то же, но теперь надо бежать 75 метров и 25 – идти.

- Стало сложнее?
- Новый тест более приближен к нагрузкам на поле. Что касается меня, мне этот тест довольно легко дался.

- Конечно, вы ведь зимой похудели сразу на 15 килограммов.
- Дело не в том, похудел я или нет. Все зависит от тренировок и подготовки. У меня больше был вопрос, как я смотрелся на футбольном поле, то есть вопрос эстетики. Сейчас ушел объем, будем так говорить. Набирается мышечная масса. Дома питался по специальной программе. Тренер меня предупредил, что на сборе наберу два–три килограмма – для меня же не готовили здесь отдельно. Вот вернусь домой – там будут и тренировки с тренером, и питание соответствующее. Станем доводить все до логического завершения.

- Это до какого?
- Убирать лишнее желе. Но это резко не происходит.

- Что за тренер у вас?
- Чемпион мира по бодибилдингу Сергей Таратынов.

- Ого!
- Он расписал мне программу – как культуристы готовятся к соревнованиям, убирают лишний вес. Сушатся, в общем. Плюс специфические тренировки были. Мне же не нужны бицепсы, как у культуриста. Нужно работать над ногами, верхним и нижним прессом. Бугров мышц не будет.

- Почему?
- Я – не Терминатор. Должна быть легкость. Бегал я с животом – и это было не очень эстетично. Буду как Шварценеггер – тоже не очень. И потом мне 45 лет в этом году. В таком случае придется по пять-шесть часов с железом заниматься. У меня задача другая.

Александр Егоров на сборе судей в Турции. Фото из личного архива
Александр Егоров на сборе судей в Турции. Фото из личного архива

- Вы резко решили собой заняться из-за частых претензий, мол не эстетично смотритесь?
- Да я и сам все видел. Анализирую же не только свои решения, когда смотрю игру, но и как выгляжу. Особенно на фоне игроков. За границей картинку чемпионата видят. Там люди смотрят и думают: что это за телепузик бегает? Поэтому мне надо было решать, оставаться в профессии или нет. Решил остаться и привести себя в порядок. Понятно, что худым никогда не стану. Понимаю, что у меня есть проблема с лишним весом, но насколько могу, буду поддерживать себя в форме.

- Какой у вас был вес до тренировок по специальной программе, и какой сейчас?
- Я весил 97 килограммов. Сейчас – 85. К рестарту сезона будет 82-83 килограмма.

«МИША КЕРЖАКОВ ОЦЕНИЛ»

- Как вас встретили на сборе коллеги?
- Расспрашивали, как сбросил вес. Кто-то спросил: «Саша, ты не заболел?». Нет. Просто мой товарищ в Саранске, зная мою проблему, порекомендовал этот вариант. Обычно садишься на диету, потом опять вес набираешь. Пробовал разные варианты. Не получалось держать вес.

- Почему?
- Или расслабляешься. Или матчи поздно заканчиваются – ешь поздно, режим нарушается. Тренер же разработал программу, как правильно питаться. Раньше в день игры я вообще не кушал. Но тренер сказал, что это в корне неправильно. Поэтому теперь в 7 утра я съедаю чего-то немного, потом в 9.30. То есть небольшими порциями питаюсь.  

- Удивлены резонансом, который вызвала новость о вашем похудании?
- Спокойно отношусь к этому. Вот начнется сезон – не дай бог, ошибка какая-нибудь случится. И кто-нибудь скажет: «Лучше бы с животом остался – так хоть не ошибался». А если серьезно, работа у нас публичная, на нас обращают внимание. И потом новость про меня в межсезонье появилась, когда особых тем не было. Вообще я привык, что про меня пишут. Но тут знакомые, с которыми давно не общался, даже стали звонить.

- Какой матч в Турции судили во время сборов?
- Играли московское и брестское «Динамо». И играли в классный футбол, кстати. Хотя на сборах часто бывает, что игроки бьются, борьбы много. А тут уважительно друг к другу отнеслись, сыграли в качественный футбол. И я кайфанул, и ребята удовольствие получили.

Александр Егоров судит матч «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Брест)
Александр Егоров судит матч «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Брест)Источник: ФК «Динамо» (Москва)

- Игроки-то вас узнали?
- Судьи, кстати, на сбор одним бортом с московским «Динамо» добирались. Некоторые ребята были удивлены, конечно, увидев меня. Пообщался с динамовцами, которые раньше за «Мордовию» в Саранске играли… А на одном из матчей Мишу Кержакова встретил – он в «Оренбург» перешел недавно. В конце того года после игры «Зенита» еще мне говорил: «Что-то вы поправились». А тут увидел, подошел: «Вот видите, критика-то подействовала». 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Александр ЕГОРОВ

Родился 30 августа 1972 года в Саранске

По профессии предприниматель. Судейская категория – региональная.

Егоров – один из ведущих арбитров России. Матчи ПФЛ судить начал в 2001 году, игры первого дивизиона – с 2007-го. Первую игру в РФПЛ судил в 2011 году (матч «Волга» – «Динамо»). В мае прошлого года судил финал Кубка России «Зенит» – ЦСКА. 

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