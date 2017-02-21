Футбол и раннее слабоумие. Ученые нашли связь!

Каждый удар по голове сокращает жизнь на пять минут! Сколько раз за свою жизнь мы слышали этот довод в той или иной ситуации. А какое количество ударов мячом по голове получает футболист за время матча? Конечно, пять минут – однозначное преувеличение для простого касания головой мяча. Но расслабляться рано, особенно учитывая последние исследования ученых. Все подробности – от нашего обозревателя Вадима Анисимова.

С недавних пор среди возрастных футболистов стало очень популярным завещать свой мозг науке для проведения разного рода экспериментов. Среди щедрых меценатов и обладатель Кубка Англии-1965 с «Ливерпулем» Джеофф Стронг, и бывшие капитаны «мерсисайдцев» Томми Смит и Рон Йейтс, и даже звезда триумфального для сборной Англии Кубка Мира-1966 Нобби Стайлз.

Каждый из них за свою футбольную карьеру не раз прикладывался головой к мячу, то вынося его подальше, то направляя в сетку неприятельских ворот. Вслед за славой и победами пришли проблемы со здоровьем. По данным последних исследований мозга футболистов, наконец-то удалось найти тесную связь между активной игрой головой и ранним слабоумием. После изучения новых образцов в компанию к последнему диагнозу добавилась и хроническая травматическая энцефалопатия (ХТЭ) - неорганическое заболевание мозга.

У четырех из шести футболистов была диагностирована ХТЭ, что на 12% больше, чем во время предыдущего исследования. Кроме того, у некоторых профессионалов игры «на втором этаже» имели место признаки болезни Альцгеймера.

Результаты повергли общественность в шок. Вследствие этого планируется ввод запрета на игру головой для детей младше 11-ти лет в футбольных школах и на занятиях физкультурой. США уже подключились к программе, диагностировав более 50 000 предрасположенно стей к ХТЭ у детей.

Первые исследования влияния игры головой на мозг были проведены еще в далеком 1980-м году. Но из-за отказа финансирования разными футбольными лигами результаты обрабатывались медленно и не были преданы широкой огласке.

Ученые однако не спешат обрушиться с обвинениями в адрес футбола. Пока не ясно, подвержены ли все футболисты склонности к ХТЭ и попадают ли игроки в группу риска. Специалисты из США советуют не играть головой до 18-ти лет. Но спортивные школы ограничиваются новым правилом: штрафной за удар по мячу головой у детей до 11-ти лет.

Изучение развития ХТЭ и раннего слабоумия среди футболистов продолжается. На данный момент все игроки, кто завещал свой мозг науке и был отличным «хэдером», оказались подвержены влиянию недугов. У некоторых изменения были диагностированы уже после смерти.

По мнению ряда ученых, уже сейчас стоит собирать «банк мозгов», чтобы продолжить изучение влияния разного рода элементов игры на здоровье человека. Такой банк уже существует в США, где хранятся образцы бывших игроков американского футбола. Научные исследования позволяют максимально обезопасить юных спортсменов и исключить возможность повторения ошибок футболистов прошлого.

До окончания исследований вряд ли будут приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности в детском и юношеском футболе. Но при получении новых результатов мы можем стать свидетелями даже введения новых правил в привычный для нас процесс игры на разных уровнях.

Конечно, каждый удар по голове не сокращает жизнь на пять минут, но, возможно, приводит к кардинальным изменениям, которые могут проявиться в будущем. Играть головой или не играть? Вот в чем вопрос!

По материалам исследований University College London и National Hospital for Neurology and Neurosurgery.