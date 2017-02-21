Алхимик с таможни. Кто и как возродил немецкий биатлон

На церемонии вручения награды лучшей спортсменке Германии 2011 года Магдалена Нойнер все же заставила своего тренера выйти на сцену

«Советский спорт» рассказывает о, возможно, самом успешном тренере 21-го века, которого практически никто не знает в лицо.

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Сказать, что еще совсем недавно немецкий биатлон переживал глубочайший кризис – означало бы сильно польстить происходящему. Он лежал в руинах без пульса… Традиционные законодатели мод в популярнейшем зимнем виде спорта остались без золотых медалей как на чемпионате мира-2013 в Нове-Место, так и на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Казалось, сборную, брошенную на произвол судьбы Магдаленой Нойнер, решившей завершить карьеру в возрасте 25 лет, ожидает длительная смена поколений и болезненная перестройка. Однако на завершившемся в минувшее воскресенье мировом первенстве-2017 немцы выиграли 7 гонок из 11! Без награды высшей пробы в Австрии остался только Эрик Лессер, который, по иронии судьбы, был готов к турниру едва ли не лучше всех в мужской команде. В личных гонках уроженцу Тюрингии отчаянно не везло, а блестяще проведенный первый этап классической эстафеты был скомпрометирован неудачной стрельбой товарищей по команде.





Лаура Дальмайер выиграла в Хохфильцене больше золотых медалей, чем все остальные сборные, вместе взятые



Наибольший вклад в историческое достижение сборной Германии внесла 23-летняя Лаура Дальмайер, написавшая в Хохфильцене собственную историю. Еще никому и никогда не удавалось выиграть на одном главном старте пять золотых медалей. А в общей сложности биатлонистка не сходит с пьедестала уже 11 гонок ЧМ кряду, что также является абсолютным рекордом.

Впору было бы говорить о гроссмейстерском выводе лидера команды на пик формы в решающий момент, если бы не одно «но». В текущем сезоне Дальмайер приняла участие в 23 гонках, идущих в зачет Кубка мира. Худший результат Лауры эквивалентен седьмому месту, и 18 (!) раз она становилась первой или второй. Такой стабильностью со знаком плюс не может похвастать даже Мартен Фуркад.

Немецкий феномен отчасти обусловлен гибкой и продуманной системой управления биатлоном, но в первую очередь стоит говорить о впечатляющей работе энтузиастов на местах. И здесь большинство нитей ведет к одному конкретному человеку. Нет, это не тот мощный старик «у подзорной трубы» - Уве Мюссиганг, долгие годы бывший звездой телеэфиров, и даже не его преемник Геральд Хениг.

Патриарх немецкого биатлона Уве Мюссиганг (справа) и Геральд Хениг



Речь идет о тренере, который никогда не мелькает на экранах, крайне редко (в среднем – раз в год) дает интервью. Но при этом убедительно доказывает, что для подготовки чемпионов вовсе необязательно осваивать многомиллионный бюджет, вечно искать вчерашний день и ждать пресловутых подвигов от бабы Маши. Иногда нужно просто знать свое дело и вовремя смотреть по сторонам, отмечая то, что при должной кропотливой работе можно превратить в золото.

Таможня дает добро

В Германии отсутствует структура, которую можно было бы назвать полным аналогом СБР. Местные биатлонисты выступают под эгидой DSV (Немецкого лыжного союза). Как нетрудно догадаться из названия, организация также курирует беговые лыжи, прыжки с трамплина, горнолыжный спорт, фристайл и северное двоеборье.

Руководство DSV назначает тренерский штаб национальной сборной. Эти специалисты определяют состав команд на этапы Кубка мира, подают заявки на конкретные гонки, осуществляют «доводку» спортсменов в период наиболее ответственных соревнований, курируют работу технических бригад и людей, ответственных за коммуникацию с официальными представителями IBU.

Но фактически тренировочным процессом ведущих биатлонистов страны, их предсезонной подготовкой управляют совсем другие люди. Все немецкие звезды состоят на военной или государственной службе, что обеспечивает им определенный доход во внесоревновательный период. Соответственно, они представляют бундесвер (вооруженные силы), полицию или таможню. О том, кто лидирует в настоящий момент, можно сделать вывод, изучив всего одну фотографию и тематическую страницу.

Сборная немецкой таможни уже традиционно составляет костяк национальной команды



«Пограничники» составляют практически всю женскую сборную Германии (за исключением военнослужащей Франциски Хильдебранд) и ее ближайший, наиболее перспективный резерв. Под их знаменами выступает и многолетний лидер мужской команды Симон Шемпп.

А человек, сидящий по центру в нижнем ряду – Бернхард Крелль, многолетний наставник Нойнер, Дальмайер и многих других титулованных биатлонистов. Когда-то, не сумев достичь высот в большом спорте, он начал заниматься с баварскими детьми на общественных началах, зарабатывая на этом всего 176 марок в месяц.

«Талант столетия»

Ответить на вопрос, кем же был Крелль в 1999 году – не так-то просто. Пожалуй, грубоватое русское слово «физрук» было бы недалеко от истины. Параллельно он работал таможенным офицером. Относительную материальную состоятельность 22-летнего парня и его предприятия гарантировало само устройство региональных общин: родители, заинтересованные в том, чтобы их чада вели здоровый образ жизни, обеспечивали их необходимым инвентарем.

Ни о какой государственной поддержке, ни о каком специализированном биатлонном центре или комплексе в этих альпийских деревушках нельзя было и мечтать. Когда бывшая немецкая биатлонистка Аннелизе Хольцер представила Бернхарду свою 11-летнюю родственницу и ученицу Магдалену Нойнер и ее двоюродного брата Альберта, тот даже не имел статуса тренера. Соответствующую национальную лицензию в лыжном союзе Шигау Крелль получит только три года спустя.

- Бернхард, если ты не сможешь ничего с ними сделать, мы это переживем. Но если Лена и Альберт не станут биатлонистами высокого класса, придется признать, что как специалисты мы оба безнадежны, - напутствовала Хольцер своего преемника.

Тренер и таможенник Бернхард Крелль на боевом посту



Начинающий тренер принялся за работу, засучив рукава, и в результате раскрыл семейный потенциал как минимум наполовину. Альберт Нойнер был на хорошем счету в спортклубе таможни: он демонстрировал впечатляющую скорость на лыжне, начал участвовать в международных соревнованиях, но в возрасте 20 лет повесил непослушную винтовку на гвоздь. Молодой спортсмен не поверил в то, что он сможет улучить свою оставлявшую желать много лучшего стрельбу.

Альберт получил должность штатного таможенного секретаря, но затем снова приобщился к любимому делу, став ассистентом уже именитого наставника Крелля (в летние месяцы) и по совместительству руководителем технической группы, занимающейся подготовкой лыж.

- Часто молодой спортсмен кажется перспективным, но в решающий момент не выдерживает. К счастью, с Магдаленой такого не произошло. Там, наверху ее точно не обидели… У нее очень выносливое сердце, которое реагирует на нагрузки лучше, чем у других. Такого «мотора» я не видел больше ни у кого, - вспоминает Бернхард.

Конфликт интересов

Прогресс Магдалены Нойнер оказался настолько стремительным, что Уве Мюссиганг решил задействовать юную баварку на домашнем этапе Кубка мира в Рупольдинге, когда ей было всего 16.

Посоветовавшись с родителями спортсменки, личный тренер Крелль отклонил авантюрную затею, трезво рассудив, что риск в такой ситуации – выше допустимого, а большие победы от «таланта столетия» никуда не убегут.

И он не ошибся. Дальше был фантастический чемпионат в Антхольце (2007), на котором Нойнер выиграла первую же свою гонку в рамках взрослых мировых первенств, а следом за ней и вторую, триумфальная Олимпиада-2010 в Ванкувере, три Больших хрустальных глобуса и целая россыпь других трофеев и индивидуальных наград.

Уже став мировой знаменитостью, Магдалена никогда не забывала о своих корнях и всячески поддерживала тренера-новатора.

- Если бы я занималась по методикам и планам, рекомендованным DSV, добиться успеха было бы гораздо сложнее. Они определенно устарели. У меня всегда было свое мнение, и наша работа с Бернхардом Креллем строилась совершенно по-иному, - признавалась 12-кратная чемпионка мира.



В 2010 и 2011 годах простуды вносили коррективы в план подготовки Нойнер к сезонам, и оба раза она принимала волевое решение пропустить общие сборы национальной команды в финском Муонио. Вместо этого Магдалена работала дома с Креллем, и это позволяло ей набрать оптимальную форму в кратчайшие сроки. Мюссиганг и немецкие спортивные чиновники были не в восторге от подобного самоуправства, но им хватило здравомыслия для того, чтобы не разжигать страсти и не пилить ветку, от которой к тому моменту уже всецело зависело турнирное благополучие всей сборной Германии.

Нойнер в форме таможенной служащей



Возможно, именно натянутые отношения с креатурами Немецкого лыжного союза – одна из причин того, что Бернхард – редкий гость на этапах Кубка мира. По ходу сезона давать указания своим подопечным он предпочитает дистанционно.

Характерной особенностью группы Крелля является ее монолитность и смешанный состав: конечно, спортсмены разных возрастов выполняют различный объем работы и планы составляются дифференцированно. Однако все упражнения биатлонисты выполняют вместе по принципу «один за всех, и все за одного». Метод, изначально заложенный не от хорошей жизни (у Бернхарда просто не было коллег, которым можно было бы доверить часть подопечных, как не было и места для раздельных тренировок), оказался системообразующим и действенным.

Группа Бернхарда Крелля на велотренировке



Магдалена Нойнер получила возможность перенимать опыт непосредственно у кумира своего детства Мартины Бек (Глагов), а затем уже на нее саму равнялись Мириам Гесснер и Лаура Дальмайер.

Умный – в горы

Гармиш-Партенкирхен – небольшой баварский городишко с населением в 26 тысяч человек, расположенный в часе езды от Мюнхена. Это известный горнолыжный курорт и одна из столиц легендарного «Турне четырех трамплинов». А также малая родина Нойнер и Дальмайер…

В 1936 году здесь состоялись зимние Игры, на которых впервые был зажжен олимпийский огонь. Спортсмены разыграли 17 комплектов наград в восьми видах спорта. Соревнования прошли настолько успешно, что МОК планировал провести в Гармише и следующую белую Олимпиаду. Однако в 1940-м тут обосновались уже не фигуристы, бобслеисты и хоккеисты, а бойцы элитной горно-стрелковой дивизии «Эдельвейс».

Когда вся Германия еще не потеряла надежду на то, что Нойнер все же пересмотрит свое решение и останется в биатлоне еще хотя бы на пару лет, Бернхард Крелль принципиально дистанцировался от всяческих уговоров. Вероятнее всего, тренер отдавал себе отчет в их бесполезности, зная непреклонный характер своей подопечной.

Наиболее вероятной наследницей «Золотой Лены» считалась Мириам Гесснер – еще одно дитя Гармиша (хотя и с норвежскими корнями): звездная юниорка и серебряный призер ванкуверской Олимпиады в лыжных гонках. Ей удалось стать двукратной чемпионкой мира по биатлону в эстафетных гонках (2011, 2012), но затем карьеру спортсменки подкосили травмы и хронические проблемы со стрельбой, особенно из положения стоя.

Но к подготовке по-настоящему достойной смены великой чемпионки Крелль приступил еще в тот момент, когда карьера Нойнер только набирала обороты. В местные СМИ начала просачиваться информация о школьнице-отличнице, которая отлично бегает на лыжах, обожает лазить по горам и не умеет промахиваться на огневых рубежах.

Лаура Дальмайер часто повторяет, что она и ее старшая подруга Магдалена – абсолютно разные люди: как на трассе, так и за ее пределами. И с этим, конечно, не поспоришь. Если Нойнер – воплощение романтики биатлона, то Дальмайер – это, в первую очередь, железные нервы и хладнокровный расчет любой гоночной ситуации. Ее отдельные стрелковые ошибки – небольшой технический брак, свойственный любому живому человеку, но никак не следствие мандража или неуверенности. На чемпионате мира в Хохфильцене, в личных гонках (где нет дополнительных патронов) показатель точности стрельбы Лауры достиг 97%.

Однако Бернхард Крелль, возможно, сам того не желая, с интервалом в несколько лет охарактеризовал своих лучших учениц чуть ли не одинаково:

- Тренировать Магдалену было очень легко. У нее всегда все получалось, она любила учиться чему-то новому, всегда просила объяснять ей необходимость того или иного действия. Ей хотелось знать о тренировках буквально все. И она никогда ни на что не жаловалась.

- Дальмайер всегда проявляет большую активность. Лаура много спрашивает и много требует. Она тренируется необычайно скрупулезно. Работающий с ней тренер должен предоставлять много информации и постоянно отвечать на вопросы. Лаура полностью погружается в процесс, думает на шаг вперед. Она всегда хочет знать: «А почему именно так? Что я сама могу улучшить?» Уже в 15 лет Лаура показала, что она отлично чувствует лыжи и обладает отменными бойцовскими качествами.

Символическая передача эстафеты на пьедестале



Впрочем, затем, с подачи журналистов – не обошлось и без прямых сравнений:

«Они обе очень привязаны к дому. У обеих – невероятный характер. Лена всегда славилась скоростью на последнем круге, но и у Лауры – тот же самый козырь. Однако есть и существенное отличие: Лаура в целом надежнее на стрельбе. У Лены очень хорошо получалась «лежка», а со «стойкой» нередко возникали проблемы, особенно в юности. Дальмайер находится на правильном пути в своем развитии: ее отставание ходом от мировых лидеров будет неуклонно сокращаться, и залог этого – опять же последний круг» Бернхард Крелль, март 2016 г.



Свои многочисленные успехи главная героиня ЧМ-2017 отмечает своеобразно. В день отдыха на турнире, для эмоциональной разрядки, Лаура решила… полетать на параплане, на что тренеры лишь махнули рукой. А по возвращении домой биатлонистка не планирует никаких торжественных приемов и спонсорских мероприятий. Дальмайер намерена снова забраться в горы (пока еще не на Эверест, но как можно выше), и спуститься лишь когда придет время улетать в Пхенчхан на знакомство с олимпийской трассой.

В Хохфильцене Дальмайер вполне могла себе позволить фирменный жест Усэйна Болта

