«Спартак» раздает воспитанников. Обзор сборов (видео)

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

«Спартак»: минус Зуев, Гулиев, Пуцко

Накануне «Спартак» провел первую тренировку на третьем сборе. Пробежка, разминка, упражнения на отработку владения мячом... На заключительном сборе уже не должно быть сумасшедших физических нагрузок. Вместо этого – тактика и футбол. Так что в очередных контрольных матчах красно-белые должны выглядеть более свежими. Ближайший спарринг – 26 февраля.



Фото: официальный сайт «Спартака»

Тем временем «Спартак» расстается с молодежью. Зуев до конца сезона будет в «Крыльях Советов», а Гулиев – в «Анжи» на правах аренды. А вот Пуцко перешел в «Уфу». Этот центральный защитник стал подключаться к основе вместе с Кутеповым, еще при Валерии Карпине проходил зимние сборы с первой командой. Но, в отличие от Кутепова, закрепиться в основе Пуцко не смог. Всего на его счету четыре матча за «Спартак».



Фото: официальный сайт «Спартака»

ЦСКА: Натхо и Акинфеев

Вернулся в общую группу Натхо. Теперь все игроки основы ЦСКА в строю.

– Если честно, я чуть не сошел с ума, потому что больше всего на свете хотел выйти на зеленое поле! Сейчас, к счастью, все позади, и я могу играть, – делится радостью Натхо.

Виктор Гончаренко пообещал, что в следующем контрольном матче на поле выйдет Акинфеев. Вообще Игорь не первый раз остается вне игры на зимних сборах. Но что переживать? Место в составе ему гарантировано, даже если Чепчугова и Помазуна признают лучшими голкиперами мира. Все-таки нет более несчастного футболиста на свете, чем второй вратарь ЦСКА. Хотя нет, есть – третий вратарь ЦСКА.





Гончаренко рассказал, что же случилось с Оланаре в предыдущем спарринге. Напомним, нападающий был заменен уже на 11-й минуте.

– Он мог бы еще перед игрой нам сказать, что на разминке почувствовал дискомфорт. Тогда мы бы могли его вообще не выпускать.

Это не просто комментарий, это претензия. Вообще со старыми новыми нападающими ЦСКА пока все очень сложно. Они толком не играют. Что уж говорить о сыгранности с партнерами, кондициях и прочем.

Подготовка к ответным матчам

«Зенит» готовится к ответному матчу с «Андерлехтом» у себя дома. К общей группе присоединились Новосельцев и Кержаков. Завтра состоится открытая тренировка и пройдет пресс-конференция.



Фото: официальный сайт «Зенита»

Информации о подготовке «Краснодара» и «Ростова» пока нет. Как и нет, слава богу, неприятных новостей о болезни или травме того или иного футболиста. Значит, все в штатном режиме. Уже хорошо.

«Рубин»: от матча к матчу

Вчера «Рубин» обыграл южнокорейский «Соннам» (2:0). А сегодня сыграет с норвежским «Сарпсборгом 08» – да, с тем самым, с которым на днях играл ЦСКА. Норвежцам, к слову, еще со «Спартаком» встречаться.

– Я считаю, что получился очень хороший матч, соперник действовал упорно и сразу предложил высокий темп игры. На самом деле нам было непросто организовывать свои атаки, тем не менее, такие игры нужно уметь играть. Это была проверка для нас, как мы умеем вырывать победу в равных матчах. Считаю, что наша команда показала, что способна выигрывать при такой плотности, – прокомментировал игру Хави Грасия.





Кроме того, вчера состоялось еще несколько спаррингов. «Крылья Советов» обыграли «Тосно» (4:2). «Анжи» был сильнее казахстанского «Кайрата» (1:0). А «Томь» сыграла вничью с грузинским «Торпедо» (1:1).

Ближайшие матчи

21.02. «Оренбург» – «Динамо»

21.02. «Рубин» – «Сарпсборг 08», Норвегия

21.02. «Арсенал» – «Астана», Казахстан

22.02. «Локомотив» – «Стремсгодсет», Норвегия

22.02. ЦСКА – «Уфа»

22.02. «Урал» – «Рига», Латвия

22.02. «Терек» – «Виченца», Италия

23.02. «Анжи» – «Атырау», Казахстан

23.02. «Рубин» – «Мьендален», Норвегия

23.02. «Томь» – ?

23.02. «Крылья Советов» – «Кайрат», Казахстан