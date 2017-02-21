Пора бы Льву Яшину напомнить о себе московскому «Динамо». Превью матчей вторника

Сегодня плей-офф берет старт на Западе. Круг фаворитов очерчен. Из кубковых дебютантов – только «Витязь», совершивший вертикальный взлет под руководством Валерия Белова.

ЦСКА (1) – «Йокерит» (8)

Главком армейцев Дмитрий Квартальнов вчера признался, что не помнит серию с «шутами» двухлетней давности. Когда красно-синие в первом матче висели на волоске – уступали в конце третьего периода 0:2 и спаслись, реализовав численное преимущество после мнимого фола на Прохоркине, а потом дожали гостей в овертайме.

Тот «Йокерит» - это птица-тройка Умарк – Коукал – Мозес, тренер Эркка Вестерлунд. Его сменщик Юкка Ялонен гораздо спокойнее. Да и звезд в его команде почти нет. Разве что капитан Петер Регин.

Тем не менее финны не мальчики для битья, дважды обыграли ЦСКА в регулярном чемпионате, правда, в начале сезона.

Да и концовку выдали ударную, в противном случае уступили бы путевку в плей-офф сочинцам.

Сегодня ждем возвращение Светлакова, оправившегося от очередного сотрясения мозга.

ЦСКА – «Йокерит». Прогноз Алексея Андронова

Матч ЦСКА - Йокерит Место и дата 21 февраля 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

СКА (2) – «Витязь» (7)

О СКА добавить нечего. Пожелаем выздоровления травмированным Войнову, Плотникову, Тихонову. Хочется, чтобы дебютировал в плей-офф врватарь сборной России Шестеркин. Но сегодня начнет Коскинен. Олег Знарок и его тренер вратарей Рашит Давыдов доверяют богатому кубковому опыту финна. А где ж этого опыта набираться Шестеркину, коли он не играет в Кубке Гагарина? Правда, есть мнение, что Шестеркин – фигура переоцениваемая, раскручиваемая искусственно. Как всегда, оппонентов рассудит практика и история.

«Витязь» открыл кубковую дверь без стука, досрочно застолбив себе место в плей-офф. В Подольске с вратарями похожая на питерскую ситуация. Все решающие матчи играл малоопытный Игорь Сапрыкин, причем надежно и уверенно. А как только задача была решена, в рамке вырос долго лечивший травму Сятери. Наверное, финн и начнет серию со СКА.

Питер для «Витязя» - заколдованный город, последнюю победу в Северной столице подмосковная команда одержала 6 лет назад. Да и вообще у «витязей» сформировался комплекс СКА. Может, в плей-офф команда Валерия Белова от него избавится?

Матч СКА - Витязь Место и дата 21 февраля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

«Динамо» Мск (3) – «Торпедо» (6)

Главный тренер автозаводцев Петерис Скудра заявил, что его команде в гостях лучше, чем дома. То же самое можно сказать и о «Динамо». В этой паре ждем сечи. Многое определится в дуэли вратарей. Еременко во всеоружии, его дублер Лазушин – неизвестно. А вот кто станет первым номером у нижегородцев – вопрос. Проскуряков, похоже, устал. А Бирюкову могут помешать эмоции. В свое время именно на него сделал ставку возглавлявший «Динамо» Андрей Хомутов. Но после объединения бело-голубых с ХК МВД Бирюкову указали на дверь. Эта старая история взаимоотношений вратаря (чемпиона мира!) и босса Андрея Сафронова, саркастически называвшего опального голкипера Львом Яшиным наших дней.

Пора бы этому Льву Яшину напомнить о себе «Динамо» и его генеральному директору.

«Сколько матчей «Витязь» сможет отобрать у СКА?» Сергей Гимаев – о сериях Запада

«Локомотив» (4) – «Динамо» Мн (5)

Не зря ли железнодорожники в последний игровой день регулярки, проиграв «Амуру», выбрали в соперники не «Торпедо», а минчан? В прошлом сезоне «Локомотив» в серии со СКА предстал командой, не проникшейся кубковой идеей. Впрочем, и соперник тогда достался ярославцам врагу не пожелаешь.

«Машинист» Алексей Кудашов хорошо знает по совместной игре за ХК МВД главного бомбардира «зубров» Мэтта Эллисона. Ярлык «некубковый игрок» с него никто не снимал.

Какой предстанет в плей-офф зубастая команда Крэйга Вудкрофта, которую то хвалят, то ругают? Не менее любопытно понаблюдать за ее вратарем Беном Скривенсом, которого канадский тренер назвал одним из лучших в мире.