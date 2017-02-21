Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Хоккей  СКА- : -Витязь
Футбол  Байер- : -Атлетико
Хоккей  Динамо Москва- : -Торпедо
Хоккей  ЦСКА- : -Йокерит
Футбол  Манчестер Сити- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Пора бы Льву Яшину напомнить о себе московскому «Динамо». Превью матчей вторника

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Пора бы Льву Яшину напомнить о себе московскому «Динамо». Превью матчей вторника
Источник: Photo.khl.ru

Сегодня плей-офф берет старт на Западе. Круг фаворитов очерчен. Из кубковых дебютантов – только «Витязь», совершивший вертикальный взлет под руководством Валерия Белова.

ЦСКА (1) – «Йокерит» (8)

Главком армейцев Дмитрий Квартальнов вчера признался, что не помнит серию с «шутами» двухлетней давности. Когда красно-синие в первом матче висели на волоске – уступали в конце третьего периода 0:2 и спаслись, реализовав численное преимущество после мнимого фола на Прохоркине, а потом дожали гостей в овертайме.

Тот «Йокерит» - это птица-тройка Умарк – Коукал – Мозес, тренер Эркка Вестерлунд. Его сменщик Юкка Ялонен гораздо спокойнее. Да и звезд в его команде почти нет. Разве что капитан Петер Регин.

Тем не менее финны не мальчики для битья, дважды обыграли ЦСКА в регулярном чемпионате, правда, в начале сезона.

Да и концовку выдали ударную, в противном случае уступили бы путевку в плей-офф сочинцам.

Сегодня ждем возвращение Светлакова, оправившегося от очередного сотрясения мозга.

ЦСКА – «Йокерит». Прогноз Алексея Андронова

Матч

ЦСКА - Йокерит

Место и дата

21 февраля 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

СКА (2) – «Витязь» (7)

О СКА добавить нечего. Пожелаем выздоровления травмированным Войнову, Плотникову, Тихонову. Хочется, чтобы дебютировал в плей-офф врватарь сборной России Шестеркин. Но сегодня начнет Коскинен. Олег Знарок и его тренер вратарей Рашит Давыдов доверяют богатому кубковому опыту финна. А где ж этого опыта набираться Шестеркину, коли он не играет в Кубке Гагарина? Правда, есть мнение, что Шестеркин – фигура переоцениваемая, раскручиваемая искусственно. Как всегда, оппонентов рассудит практика и история.

«Витязь» открыл кубковую дверь без стука, досрочно застолбив себе место в плей-офф. В Подольске с вратарями похожая на питерскую ситуация. Все решающие матчи играл малоопытный Игорь Сапрыкин, причем надежно и уверенно. А как только задача была решена, в рамке вырос долго лечивший травму Сятери. Наверное, финн и начнет серию со СКА.

Питер для «Витязя» - заколдованный город, последнюю победу в Северной столице подмосковная команда одержала 6 лет назад. Да и вообще у «витязей» сформировался комплекс СКА. Может, в плей-офф команда Валерия Белова от него избавится?

Матч

СКА - Витязь

Место и дата

21 февраля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

«Динамо» Мск (3) – «Торпедо» (6)

Главный тренер автозаводцев Петерис Скудра заявил, что его команде в гостях лучше, чем дома. То же самое можно сказать и о «Динамо». В этой паре ждем сечи. Многое определится в дуэли вратарей. Еременко во всеоружии, его дублер Лазушин – неизвестно. А вот кто станет первым номером у нижегородцев – вопрос. Проскуряков, похоже, устал. А Бирюкову могут помешать эмоции. В свое время именно на него сделал ставку возглавлявший «Динамо» Андрей Хомутов. Но после объединения бело-голубых с ХК МВД Бирюкову указали на дверь. Эта старая история взаимоотношений вратаря (чемпиона мира!) и босса Андрея Сафронова, саркастически называвшего опального голкипера Львом Яшиным наших дней.

Пора бы этому Льву Яшину напомнить о себе «Динамо» и его генеральному директору.

«Сколько матчей «Витязь» сможет отобрать у СКА?» Сергей Гимаев – о сериях Запада

Матч

Динамо - Торпедо

Место и дата

21 февраля 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

«Локомотив» (4) – «Динамо» Мн (5)

Не зря ли железнодорожники в последний игровой день регулярки, проиграв «Амуру», выбрали в соперники не «Торпедо», а минчан? В прошлом сезоне «Локомотив» в серии со СКА предстал командой, не проникшейся кубковой идеей. Впрочем, и соперник тогда достался ярославцам врагу не пожелаешь.

«Машинист» Алексей Кудашов хорошо знает по совместной игре за ХК МВД главного бомбардира «зубров» Мэтта Эллисона. Ярлык «некубковый игрок» с него никто не снимал.

Какой предстанет в плей-офф зубастая команда Крэйга Вудкрофта, которую то хвалят, то ругают? Не менее любопытно понаблюдать за ее вратарем Беном Скривенсом, которого канадский тренер назвал одним из лучших в мире.

Матч

Локомотив - Динамо Мн

Место и дата

21 февраля 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ЦСКА – «Йокерит». Прогноз Алексея АндроноваЦСКА – «Йокерит». Прогноз Алексея АндроноваОбозреватель «Советского спорта» Алексей Андронов делится своим прогнозом на пару ЦСКА – «Йокерит».Сергей Гимаев: Минское «Динамо» еще в прошлом году должно было выступать лучшеЗаслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев высказывается о парах плей-офф Кубка Гагарина.«Сколько матчей «Витязь» сможет отобрать у СКА?» Сергей Гимаев – о сериях Запада«Сколько матчей «Витязь» сможет отобрать у СКА?» Сергей Гимаев – о сериях ЗападаЗаслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на вопросы обозревателя «Советского спорта».Сергей Гимаев: У московского «Динамо» мало креативных нападающихЗаслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев высказывается о парах плей-офф Кубка Гагарина.Сергей Гимаев: «Витязь» уже совершил прорыв, попав в плей-офф Кубка ГагаринаЗаслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев высказывается о парах плей-офф Кубка Гагарина.Сергей Гимаев: Может ли ЦСКА замахнуться на Кубок Гагарина?Сергей Гимаев: Может ли ЦСКА замахнуться на Кубок Гагарина?Заслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев высказывается о парах плей-офф Кубка Гагарина.Павел Буре: Кому нужна эта клоунада с «Медвешчаком»? Нет денег – не играй в КХЛПавел Буре: Кому нужна эта клоунада с «Медвешчаком»? Нет денег – не играй в КХЛЛегендарный форвард Павел Буре, которого все знают как «Русская Ракета», дал интервью обозревателю «Советского спорта».Букмекеры не верят в «Витязь» в матче со СКАБукмекерские конторы выставили котировки на первый матч ¼ финала плей-офф Западной конференции КХЛ между СКА и «Витязем».«Динамо» (Москва) – «Торпедо». Начало текстовой трансляции в 19:30 мскМосковское «Динамо» примет сегодня нижегородское «Торпедо» в первом матче 1/4 финала плей-офф Западной конференции КХЛ.СКА – «Витязь». Начало текстовой трансляции в 19:30 мскСКА сыграет сегодня с «Витязем» в стартовом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.Два игрока «Сочи» продолжат сезон в петербургском «Динамо»Защитники «Сочи» Сергей Кузнецов и Иван Воробьев будут играть в ВХЛ за фарм-клуб сочинцев «Динамо» СПб, сообщает официальный сайт «Сочи».Максим Афиногенов: Все понимают, что СКА - фаворит в матчах с «Витязем»Нападающий «Витязя» Максим Афиногенов поделился ожиданиями от матчей против СКА в первом раунде плей-офф КХЛ.Максим Сушинский: Только один соперник у СКА в плей-офф – это «Магнитка» (видео)Максим Сушинский: Только один соперник у СКА в плей-офф – это «Магнитка» (видео)Обозреватель «Советского спорта» во время матча на Красной площади встретил знаменитого форварда Максима Сушинского.Валерий Белов: Не верю, что СКА специально выбрал «Витязь» в соперники по первому раунду плей-оффГлавный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился ожиданиями от матчей против СКА в первом раунде плей-офф КХЛ.«Пацаны, можем больше!» Почему СКА может дрогнуть перед «Витязем» (видео)«Пацаны, можем больше!» Почему СКА может дрогнуть перед «Витязем» (видео)Дмитрий Пономаренко – о возможных сюрпризах в самом, казалось бы, очевидном противостоянии в первом раунде плей-офф на Западе.Губернатор Новосибирской области: На результате «Сибири» сказались травмы восьми ключевых игроковГубернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подвел итоги сезона, в котором «Сибирь» не смогла попасть в плей-офф, заняв девятое место в Восточной конференции.Лукаш Радил: С Ярушкиным «Спартак» стал играть с акцентом на оборону, эта тактика работала до Нового годаФорвард «Спартака» Лукаш Радил подвел итоги сезона, в котором красно-белые во второй год подряд не попали в плей-офф.Сергей Федоров: Мы стали сплоченнее, дисциплинированнеСергей Федоров: Мы стали сплоченнее, дисциплинированнеПосле открытой тренировки накануне серии с «Йокеритом» главный менеджер ЦСКА по селекционной работе Сергей Федоров рассказал о сопернике.Агент: Шумаков и Шалунов останутся в КХЛ, если будут играть за одну командуНападающие «Сибири» Максим Шалунов и Сергей Шумаков готовы остаться в КХЛ, если будут играть за одну команду. Об этом заявил агент игроков Шуми Бабаев.Евгений Хацей: Будущее Разина в «Югре» прояснится на следующей неделеРешение о будущем главного тренера «Югры» Андрея Разина будет принято на следующей неделе. Об этом заявил генеральный менеджер ханты-мансийского клуба Евгений Хацей.
Главные новости
Футбол
РФС снял с «Динамо» запрет на регистрацию новых футболистов
Футбол
Алексей Смертин назначен инспектором по борьбе с расизмом РФС
Футбол
Руни может пропустить финал Кубка английской лиги из-за травмы
Лыжный спорт
40% лыжников из России, Скандинавии и Канады страдают от астмы
MMA
Митрион сегодня перенесет операцию по удалению камней из почек
Футбол
Это'О продолжит карьеру в Китае
Хоккей
Российский защитник «Колорадо» Задоров выбыл до конца сезона
все новости
Торпедо
Торпедокалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Динамо Мн
Динамо Мнкалендарьстатистика
Витязь
Витязькалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
Йокерит
Йокериткалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Гагарина
Кубок Гагарина