ЦСКА – «Йокерит». Прогноз Алексея Андронова

Сегодня четырьмя матчами начинается Кубок Гагарина – плей-офф КХЛ. Обозреватель «Советского спорта» Алексей Андронов делится своим прогнозом на пару ЦСКА – «Йокерит».

Выиграв регулярный чемпионат, некоторые представители армейского клуба достали давно уже вроде бы зачехленную волынку - мол, медали российского чемпионата надо распределять по итогам регулярки. Это уже вызывает непонимание даже у собственного болельщика, а уж уместность этих бесед в преддверии игр на вылет совсем загадочна.

Так или иначе, ЦСКА фаворит этой пары. Несмотря на два проигрыша финнам в регулярном сезоне. Тут другим будет все, и ответственность и игра, и ротация состава (клуб из Хельсинки этой возможности практически лишен). Ни разу не играя в последних матчах основным составом, ЦСКА все равно выглядел мощно. Очень интересно, кого и когда Квартальнов будет пересаживать на трибуну. Состав настолько длинный, что этому не удивятся даже Ничушкин или Кугрышев.

Главная эмоция в этой паре - расстройство финских болельщиков. Они уже давно были уверены, что играть придется с СКА. Это и гораздо ближе с точки зрения логистики, да и дворцы по вместительности не сравнить. И неважно даже, что у команд Петербурга и Хельсинки - чуть ли не родственные отношения. Еще недавно сам выход в плей-офф был для финнов вопросом, они вряд ли всерьез рассчитывают пройти далеко. Но могли хорошо и недорого «покататься». Виноват во всем СКА - кстати, и своих болельщиков лишивший выходных в Финляндии, разменяв ее на Подольск.

Как выяснилось на открытой тренировке, вратарь ЦСКА Илья Сорокин даже не помнит факта двух проигрышей финской команде. Последнюю победу в этой паре армейцы одержали еще при Радулове (и победную шайбу Телегин провел с его передачи), да еще и отыгрываясь по ходу. На этот раз на такую хозяйскую щедрость рассчитывать не приходится - судя по последним играм, армейцы стремятся сразу ставить соперника «на место». Возможно, в состав вернется Светлаков, что дополнительно усилит конкуренцию в составе и позволит Дмитрию Квартальнову ротировать заявку на игру.

Про «Йокерит» часто доводится слышать, что Юкка Ялонен отвык от клубной работы. Возможно, это и так - но на дистанции длинного турнира. Этот длинный турнир следует признать успешным - от «Сочи» в борьбе за второе место финны убежали. Остались ли еще у них силы? ЦСКА это проверит лучше всех.

Прогноз на серию - 4:1. ЦСКА выиграет за счет «длинного» состава, настроя и более дисциплинированной игры. Максимум для «Йокерита» - одна победа дома, и то если не подведут вратари.

Первый матч пройдет в ЛДС ЦСКА, в 19.30. Следите за новостями на сайте «Советского спорта».

Матч ЦСКА - Йокерит Место и дата 21 февраля 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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