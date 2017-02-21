Зденек Земан снова в городе, или Спасибо «деду» за победу!

Прошлая неделя прошла под знаком побед с крупным счетом. Что происходило в серии А, пытается объяснить наш обозреватель.

Тенденцию разгромов минувшей недели, начатую еще в рамках матчей Лиги чемпионов, с радостью подхватила Италия. Речь идет не столько о лидерах чемпионата «Роме» и «Ювентусе», не заметивших на своем пути «Торино» и «Палермо» соответственно, сколько о главной сенсации уик-энда. А таковой стала победа скромной «Пескары» над «Дженоа» со счетом 5:0.

«Земанляндия» вернулась

«Дельфины» из Пескары ушли на глубокое дно турнирной таблицы. Ни одной победы к 25-му туру и 17 поражений не оставляли шансов бело-голубым на спасение. Единственные три очка были заработаны в матче против «Сассуоло» лишь благодаря нарушению регламента соперниками. Что делать в таком случае? Тонуть и дальше в серию Б? Семь бед – один ответ! Пригласить на тренерский пост Зденека Земана!

В каждом чемпионате есть тренер, за которым закрепилось прозвище «спаситель». Чешский специалист Земан – как раз подобная твердая рука помощи в трудной ситуации.

Триумфальное 23-е возвращение уже давно ставшего своим в Италии тренера ознаменовалось не только уверенной победой его старых новых подопечных. Оно подарило надежду «дельфинам» спастись от вылета.

Дважды в одну реку

«С причала рыбачил Апостол Андрей, а Спаситель ходил по воде»… Помимо спасения утопающих, у Зденека Земана есть еще одно хобби – возвращаться в бывшие клубы. Так было с «Фоджей», «Лечче», «Ромой», «Кальяри». Настало время «Пескары»!

Порой возвращения чеха «к бывшим» оказывались более чем успешными. Во время своего второго прихода в «Фоджу» Земан сумел вытащить команду из подвала третьего дивизиона в серию А. Через систему «Земанляндии» (именно такое прозвище получил стиль тренера) прошли не только местные звезды Луиджи Ди Бьяджо, Джузеппе Синьори и Франческо Байяно. Столь близкие нам Игорь Колыванов и Игорь Шалимов тоже приняли участие в становлении могучей «Фоджи».

С 1997 по 1999 годы Земан стоял у руля «Ромы», но был уволен за год до завоевания «волками» своего третьего скудетто. Руководил римлянами после чеха уже Фабио Капелло. Пожалуй, объективно нельзя отрицать вклад Земана как тренера в будущий успех «Ромы». Второе пришествие пришлось на 2012-й год. И тогда болельщики увидели поистине атакующий футбол. Чего стоят хотя бы розыгрыши с центра поля, когда восемь футболистов устремляются через линию, разделяющую две половины. Игроки не выдержали напористого футбола Земана, а руководство клуба не смогло вынести жалоб самих футболистов на изнуряющие нагрузки. В итоге чешский тренер был уволен, но на пенсию ни в какую не собирался.



Фото: ФК «Пескара»

Вперед и только вперед!

Рука мастера видна сразу. Это относится и к Зденеку Земану. Его «Пескара» в матче против «Дженоа» сразу же выстроилась, как подобает любому войску чешского опытного тренера. Уже знакомые 4-3-3 и девиз «вперед и только вперед», ведь Земан – приверженец голландского «тотального футбола» с постоянным давлением и высоким прессингом. А это, безусловно, требует отменной физической подготовки и сыгранности всех звеньев атакующей цепи. Почему только атакующей? Команды Земана очень много забивают, но пропускают порой не меньше. Философия Зденека – это совсем не историческое «вы забьете нам, сколько сможете, а мы вам – сколько захотим». Перефразируя классика, девизом новой «Пескары», как и ее предшественников, станет «вы забьете нам, сколько сможете, а мы постараемся на один-два больше».

Спаси и сохрани

Спасет ли Земан «дельфинов» от понижения в классе и сохранит ли «Пескара» место в элите – покажет время. До конца сезона еще достаточно времени, чтобы исправить ситуацию. На расстоянии одного-двух очков расположились прямые конкуренты по лифту вниз, а вот до спасительного места далековато. Десять баллов отделяют «бело-голубых» от «Эмполи». Несмотря на трудный путь, за «дельфинами» уже стоит начинать следить прямо сейчас. Зденек Земан преподнесет немало сюрпризов соперникам и вложит всю душу в «Пескару». Город знает, что такое праздновать выход в серию А под руководством чеха в 2012-м году. Быть может, и сейчас будет повод отметить сохранение прописки. В любом случае, в Италию вернулся столь любимый многими бесшабашный и в хорошем смысле сумасшедший футбол Зденека Земана!

А пока что… спасибо «деду» за победу!