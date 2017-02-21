Нет расизму! Смертин стал главным борцом с дискриминацией в российском футболе

«Советский спорт» сегодня первым сообщил, что Алексей Смертин назначен на должность инспектора по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе. В ближайшее время он отправится в Швейцарию, чтобы в ФИФА представить программу мероприятий по данному вопросу, которые полагается провести в преддверии Кубка Конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года.

– Я рад, что мне доверили такое такую важную и ответственную должность, – сказал Алексей Смертин в эксклюзивном интервью «Советскому спорту». В первую очередь, мы будем тесно взаимодействовать с ФИФА и УЕФА по этому вопросу. Также будем работать с нашими фанатскими движениями, лигами, клубами, контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза. Я 15 марта лечу в ФИФА. Там мы представим нашу программу мероприятий по противодействию расизму в нашем футболе.

Сдвинули с мертвой точки

Эта должность в Российском футбольном союзе не нова. Впервые о ней заговорили в 2015 году, когда президентом РФС был еще Николай Толстых. Такие меры решили принять после нескольких громких скандалов на расовой почве, которые произошли в российском футболе.

– Это вирус пострашнее Эболы, который поразил многие футбольные страны. Такая негативная ситуация складывается даже в таких толерантных странах, как Голландия. И в этом смысле неслучайно, что конгресс ФИФА на Маврикии, который состоялся два года назад, принял резолюцию по борьбе с расизмом и дискриминацией, – заявил тогда бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев.

Незадолго до этого решения организация «Футбол против расизма» опубликовала свой отчет. В нем были подробно представлены 200 случаев дискриминационного поведения на российских стадионах и за их пределами за последние два сезона, включая 72 случая демонстрации неонацистской символики и 22 действия, направленных против людей кавказской национальности.

Громкий случай произошел в 2014 году, когда самый дорогой футболист в истории российского футбола, бразилец Халк, обвинил главного арбитра встречи «Зенита» с «Мордовией» Алексея Матюнина в расистских высказываниях в его адрес. Позже, правда, конфликт удалось замять без судебного разбирательства. Но на протяжении недели эта тема мусолилась ведущими спортивными СМИ Европы и Бразилии, переведенная на десятки разных языков. Отчасти она и послужила катализатором начала активной борьбы с расизмом в нашем футболе.

За год до этого в расизме наших болельщиков обвинил полузащитник английского «Манчестер Сити» Яя Туре. Он якобы терпел оскорбления на протяжении всего матча группового раунда Лиги чемпионов против столичного ЦСКА. Тогда УЕФА наказал «армейцев» проведением домашних матчей без зрителей. А сам Туре пригрозил ЧМ-2018 бойкотом со стороны темнокожих футболистов.

Первым инспектором РФС по борьбе с расизмом стал Алексей Толкачев, совместивший эту должность с постом начальника по безопасности.

– Есть понимание, что это должна быть системная работа, которая должна проводится с лигами и клубами, – сказал тогда Толкачев в интервью журналисту «Советского спорта» Артему Локалову. – Сейчас необходимо создать план по реализации основного положения ФИФА –нулевой терпимости к дискриминации в футболе, в том числе, расизму. В рамках реализации этого плана надо разработать план мероприятий, которые позволят снизить количество проявлений расизма к 2018 году.

Неизвестно, говорил ли Толкачев о том же самом плане мероприятий, который будет представлять Алексей Смертин в ФИФА 15 марта, или о другом. Однако с тех пор никаких новостей о «плане» не было.

В Европе расизм победили

Аналогичной должности в большинстве других национальных футбольных федераций нет. Не потому ли, что в других европейских чемпионатах нет расизма? Не смешите. Мы постоянно видим, как игроки покидают поле чуть ли не в слезах, бросаются на болельщиков.

Что далеко ходить, когда в Англии футболисты отказываются жать друг другу руку из-за скандала на расовой почве. О фанатах и говорить не стоит. Просто на проявления расизма в России реагируют как-то особенно остро. Мы же стараемся дуть на воду, лишь бы ничто не отбросило и малейшей тени на чемпионат мира 2018 года.

Что по этому поводу думают в ФИФА? Не поверите. В ФИФА считают, что уже успешно победили расизм. Как иначе расценить ликвидацию комиссии по борьбе с расизмом в сентябре 2016 года? Официально было объявлено, что расформирование этого органа связано с выполнением поставленных перед ним задач. Представляете, всего за три года, созданная Зеппом Блаттером в 2013 году комиссия, поборола расизм в Европе!

Как они это сделали? Все просто. Комиссия выпустила рекомендации, которым последовали в ФИФА. Там отчитались о проведенной работе по выполнению рекомендаций комиссии: была представлена антидискриминационная мониторинговая система на матчах, состоялся запуск проекта «Руководство по доброй практике»; были созданы команда легенд футбола и новая «награда за разнообразие».