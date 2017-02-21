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В Москве открылся шахматный фестиваль «Аэрофлот-опен»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Александр Бах, Анджей Филипович и Марк Глуховский (слева направо) приветствуют участников фестиваля. Фото: РШФ

20 февраля в гостинице «Космос» открылся шахматный фестиваль «Аэрофлот-опен», который проходит в Москве уже в 15-й раз и является один из сильнейших и самых популярных массовых турниров как в России, так и за ее пределами.

На открытии участников и гостей приветствовали директор фестиваля, советник президента РШФ Александр Бах, исполнительный директор РШФ Марк Глуховский и главный судья турнира, международный арбитр Анджей Филипович (Польша).

Александр Бах выразил благодарность спонсору фестиваля - ПАО «Аэрофлот - Российские авиалинии», - который на протяжении многих лет поддерживает это соревнование и заинтересован в его дальнейшем развитии. Кроме того, Александр Бах передал собравшимся приветствие от 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова, который также долгое время оказывает поддержку в проведении фестиваля.

Марк Глуховский: «Я помню 2002 год, когда этот турнир только появился, и при обсуждении недавно выяснилось, что из первой мировой десятки шахматистов (за исключением Крамника и Ананда) не участвовали в «Аэрофлот-опене» фактически два молодых топ-игрока, из первой двадцатки 15 человек участвовало точно.

«Аэрофлот-опен» - не только один из сильнейших открытых турниров, но и место, где появляется и проявляет себя будущая шахматная элита, те спортсмены, которые довольно быстро занимают ведущие позиции в мировых шахматах. Наверняка и среди участников данного соревнования есть люди, которые через несколько лет окажутся лучшими в своем деле».

Анджей Филипович напомнил участникам регламент и провел жеребьевку. Первый номер стартового листа турнира «А» Юй Янъи еще не прилетел в Москву, поэтому цвет для участников выбирал Марк Глуховский, вытащивший белую фигуру.

Таким образом, участники всех турниров, имеющие нечетные стартовые номера, в первом туре сыграют белыми.

Напомним, что в программу фестиваля традиционно входят три турнира, состав которых сформирован в соответствии с рейтингами участников.

В главном турнире «А» примут участие около ста шахматистов из 28 стран мира. Рейтинг-лист возглавляет гроссмейстер Юй Янъи (Китай, 2738). Также в первую пятерку входят россияне Никита Витюгов (2724), Эрнесто Инаркиев (2723), максим Матлаков (2701) и Баадур Джобава (Грузия, 2701).

Победитель турнира «А» получит право сыграть в супертурнире в Дортмунде (13 — 24 июля 2017 года).

Участники сыграют 9 туров по швейцарской системе. Игровые дни: 21 февраля – 1 марта. Начало партий – в 15:00.

2 марта состоится традиционный блицтурнир, который начнется в 10:00.

Участникам турнира гарантирован призовой фонд – 140 000 евро (с учетом призового фонда блицтурнира).

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