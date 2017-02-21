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Михаил Прохоров: Надо подать на Макларена и WADA в суд за клевету

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Михаил Прохоров: Надо подать на Макларена и WADA в суд за клевету
Источник: Associated Press

Владелец клуба НБА «Бруклин Нетс» Михаил Прохоров опубликовал статью, в которой изложил свои взгляды на ситуацию с допингом в России и мире. «Советский спорт» собрал главные тезисы этой статьи в кратком дайджесте.

1. Деятельность WADA определяется влиянием лоббистов-фармацевтов 

ЦИТАТА: «Современный спорт – это hi-tech, и он невозможен без серьезной терапевтической поддержки спортсменов и современных технологий. Одни препараты разрешены (до поры до времени), другие – уже нет. Здесь идет нешуточная борьба мировых фармацевтических компаний за миллиарды долларов; в процессе продвижения своего продукта внутри Всемирного антидопингового агентства (WADA) используются лоббисты всех мастей, чтобы перекрыть кислород конкурентам... У России нет мировых фармкомпаний и слабые позиции в WADA, поэтому чего удивляться, что «американский» мельдоний принимать можно, а «наш» нельзя».

2. WADA относится к России предвзято

ЦИТАТА: «WADA ведет с Россией полноценную войну с использованием политических, информационных, финансовых, агентурных и прочих ресурсов... Для WADA нужен громоотвод, чтобы перевести общественное внимание со своих проблем на другую тему. И таким громоотводом стала Россия».

3. В докладе Макларена нет фактов

ЦИТАТА: «Я ознакомился со вторым докладом «крупного специалиста по России» Ричарда Макларена – и, если опустить политкорректность, это бездоказательная клевета и чистая дымовая завеса». 

4. Родченков в России торговал допингом

ЦИТАТА: «Он сделал хороший семейный бизнес по продаже допинга и крыши, а когда запахло жареным, сбежал под программу защиты свидетелей..., выдав свой бизнес как государственную систему... Когда я возглавлял СБР, он постоянно крутился около нашей команды и предлагал свои рецепты, пока его жестко не послали куда подальше»

5. России надо перейти в наступление на WADA 

ЦИТАТА: «Есть план, который позволит заставить WADA остановить беспредел и сесть за стол переговоров на равных условиях. 

Во-первых, потребовать (если необходимо, то и в судебном порядке) от WADA сделать доклад Макларена публичным...

Во-вторых, сделать новый, справедливый и прозрачный устав WADA.

В-третьих, подать в суд на Макларена и WADA от имени каждого спортсмена, упомянутого в докладе, за клевету. Потребовать по одному миллиону долларов компенсации (не меньше) по каждому иску. Пусть WADA потрудится доказать виновность спортсменов либо заплатит за клевету.

В-четвертых, потребовать от WADA публичности всех терапевтических исключений, прозрачности результатов и графиков проверок всех спортсменов. 

В-пятых, требовать прозрачных процедур вскрытия проб исключительно с записью под камеры с соблюдением всех технологий.

В-шестых, жестко пресекать импульсивные и бездоказательные комментарии некоторых иностранных атлетов по отношению к нашим спортсменам путем подачи исков по защите чести и достоинства».

Напомним, что Михаил Прохоров возглавлял Союз биатлонистов России в 2004-2008 годах.

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