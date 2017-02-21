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Шестое место в таблице коэффициентов: «Порту» и «Бенфика» – не помеха России?

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Шестое место в таблице коэффициентов: «Порту» и «Бенфика» – не помеха России?
Источник: Associated Press

«Советский спорт» рассказывает, каких результатов ждать от португальцев в борьбе за шестую строчку таблицы коэффициентов УЕФА.

«Порту»: победить, чтобы заработать

Клуб с севера Португалии больше волнует не рейтинг УЕФА, а возможность заработать деньги за выход в четвертьфинал. А еще очень важно показать Европе своих игроков во всей красе. Из-за нестабильного финансового положения (у клуба худший показатель прибыли/убытков за прошлый год по сравнению с «Бенфикой» и «Спортингом») «Порту» нужно будет продать летом двух-трех футболистов на общую стоимость от 100 миллионов евро, желательно больше. Эта цифра уже заложена в бюджет на следующий сезон. Значит, матч с «Ювентусом» – прекрасная возможность показать товар лицом. Тем более итальянцы уже полгода следят за бриллиантом команды 21-летним нападающим Андре Силвой. А также подумывают приобрести полузащитника Эктора Эрреру.

– «Порту» и «Ювентус» живут в разных реальностях: мы должны продавать лучших, чтобы оставаться на плаву, а они покупают, кого захотят. Между нами и соперником огромная разница, но только в плане бюджетов. Амбиции у нас одинаковые», – говорил перед матчем полузащитник «Порту» Данило изданию La Repubblica.

Понятно, кто в этой паре фаворит. Но «Порту» по силам удивить соперника. В первую очередь ставка – на молодую и талантливую группу нападения. Удивят ли «Ювентус» Андре Силва, Жота, Отавио и джокер Соареш? А с Игуаином вполне может справиться пара Фелипе-Маркано – железная стена в обороне «Порту». В первом матче возможен сюрприз, например, победа «Порту». Если, конечно, главный тренер Нуну Эшпириту Санту не перемудрит с тактикой.

«Бенфика»: цель – полуфинал

Источник: Reuters

У лиссабонцев планы немного другие. Конечно, подзаработать клуб не откажется. Но спортивный результат важен не меньше. Успех в еврокубках – давняя мечта руководства.

В этом месяце «Бенфика» уже дважды отказывала китайцам, сначала по Жонасу, потом по Митроглу. Оба нападающих на данный момент жизненно необходимы команде, иначе забивать будет просто некому. Хотя с голами у «Бенфики» все равно проблемы. За последние 180 минут команда нанесла в створ ворот соперников всего два удара. Оба – голы Митроглу. Первый – в ворота «Боруссии», второй – «Браге».

По матчу ЛЧ было видно: если бы не громадное везение португальцев, «Боруссия» уже в первой встрече могла бы обеспечить себе выход в четвертьфинал. Теперь же «Бенфике» открывается шикарная возможность пройти дальше и помочь стране в борьбе с Россией за шестую строчку таблицы коэффициентов УЕФА.

Главный минус этой команды – неумение продираться сквозь постоянный прессинг соперника и плотную опеку. Если «Боруссия» полетит забивать голы, португальцы будут рады сыграть на контратаках. Если немцы поступят хитрее, возможен любой исход.

Подробнее о раскладах в таблице коэффициентов УЕФА можно прочитать тут.

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