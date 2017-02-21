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«У нас нет сомнений в Мозгове». Итоги недели в НБА

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Звездный уик-энд, обмен десятилетия и заявление Люка Уолтона по Тимофею Мозгову – в обзоре главных событий сильнейшей лиги мира.

ОБМЕН

Демаркус Казинс
Демаркус КазинсИсточник: Reuters

Оно, конечно, понятно, что главным событием недели должен был стать Матч всех звезд. Но вышло иначе. Руководство «Кингс» и «Пеликанс» выбрало лучший момент, чтобы объявить о сделке между клубами – в результате оной лидер «Сакраменто» Демаркус Казинс переехал в Новый Орлеан. Сам Бугги узнал об этом прямо во время встречи с прессой в микст-зоне под трибунами арены. Легкое обалдение от такой новости центровому скрыть не удалось. «Ну, о-кей», – пожал плечами новичок «Пеликанс».

Размах события переоценить сложно. Только что «Новый Орлеан» считался болотом, в котором топит свой талант Энтони Дэвис. И вдруг команда – на бумаге – превращается в реального претендента на попадание в плей-офф. Конечно, пока никто не знает, как две суперзвезды, играющие, по сути, на одной позиции, будут делить время и обязанности. Но выглядит все многообещающе. Немного статистики. Показатели Казинса в этом сезоне: 27,8 очков (четвертое место в лиге по результативности), 10,6 подборов. Дэвиса – 27,7 (5) + 11,9. Оба стоят в топ-6 по рейтингу задействования в атаке (%USG). Из центровых следующий – Брук Лопес – располагается в конце второй десятки, и то лишь потому, что в его «Нетс» больше бросать по кольцу, по сути, некому. Да, Энтони подвержен травмам, а Демаркус редкий матч заканчивает без технических фолов, плюс собирает дисквалификации, как бомж – бутылки. Но тем не менее, ребята! И знаете, во что обошелся этот трансфер «Пеликанс»? Как говорят - в мешок картошки! Суть сделки: в обмен за Казинса плюс Омри Каспи (тоже, к слову, неплохой форвард из Израиля) обратным курсом в Сакраменто отправились Бадди Хилд, Тайрик Эванс, Лэнгтон Гэллоуэй, плюс пик первого раунда и пик второго раунда «Филадельфии» на драфте-2017. Что там вырастет из Хилда – большой вопрос, с остальными все давно ясно. То ли генменеджер «Кингс» Владе Дивац упился ракией, то ли владелец клуба Вивек Ранадиве переел острого карри… Возможно, оба просто побоялись, что Казинс, который летом станет неограниченно свободным агентом, не станет переподписывать контракт – так-то за него удалось выменять хоть что-то. Но Бугги вроде никуда не собирался – по крайней мере на словах.

При этом пострадал и сам Демаркус. По крайней мере – материально. Нет, текущую зарплату ему выплатят в полном объеме, но вот в дальнейшем элитный центровой не дополучит порядка 30 миллионов! Если бы Казинс остался в «Сакраменто», то летом мог бы подписать и максималку на 209 миллионов за 5 лет. Но только – с «Кингс». Теперь же с «Пеликанс» ему светит не больше 179 миллионов. А с любой другой командой – и вовсе 133 миллиона (правда, на 4 года, но все равно выходит еще меньше). Голодным, конечно, не останется, но…

Зато теперь точно будет бороться за плей-офф.

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МАТЧ ВСЕХ ЗВЕЗД

Энтони Дэвис
Энтони ДэвисИсточник: Associated Press

Ладно, вернемся к Матчу всех звезд. Возможно, новость о переезде Казинса так вдохновила Дэвиса, либо же публика активно гнала Монобровь вперед, но Энтони выдал чудо-перформанс, набрав 52 очка – и тем побил рекорд подобных шоу! Команда Запада не без борьбы, но справилась с Востоком – 192:182 (к слову, матч стал самым результативным в истории уик-эндов). Кевин Дюрант и Рассел Уэстбрук разыграли парашют (хотя накануне даже не здоровались друг с другом), Кей-Ди при этом собрал трипл-дабл (21+10+10), Яннис Антетокмпо в дебютном МвЗ набрал 30 очков, Леброн устроил персональное данк-шоу. Все было супер! Кроме организации – тут Новый Орлеан все сделал хуже, чем год назад – Торонто. Но это – мелочи.

А титул MVP ушел, конечно, к Дэвису.

МОЗГОВ

Тимофей Мозгов (слева)
Тимофей Мозгов (слева)Источник: Associated Press

Мозгов в Луизиану не поехал – да, собственно, и шансов не было. У Тимофея своя история – в виде борьбу за место в ротации ЛАЛ. После 52 игр в стартовой пятерке россиянин прочно сел на лавку – и пропустил три матча подряд. Затем, правда, снова вышел – и отыграл 11 минут против «Сакраменто». Набрал 4 очка, сделал 3 подбора… «Лейкерс», к слову, уступили (96:97), а в следующей встрече ТиМо опять остался в запасных.

– У нас нет сомнений в Мозгове, – разряжает обстановку наставник ЛАЛ Люк Уолтон. – Во встрече с «Кингс» он смотрелся хорошо. Мы знали, что из всей нашей команды у Тимы лучшие шансы справиться с опекой Казинса. С другой стороны, надо было посмотреть, что может сделать Ивица Зубац, как проявит себя Тайрик Блэк. На что способен Мозгов – нам известно. Нужно понять, к чему готовы молодые игроки.

«Финиксу» – единственной команде, которая стоит на Западе ниже самих «Лейкерс» – молодые потом проиграли без шансов (101:137). Может, все же стоило выпустить ТиМо?

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