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«Динамо» (Москва) – «Торпедо». Прогноз Алексея Андронова

Алексей Андронов
Алексей Андронов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Динамо» (Москва) – «Торпедо». Прогноз Алексея Андронова
Источник: Photo.khl.ru

Сегодня четырьмя матчами начинается плей-офф КХЛ. В борьбу за Кубок Гагарина включаются 16 сильнейших команд. «Советский спорт» уже написал о противостоянии в парах ЦСКА – «Йокерит» и СКА – «Витязь». Предлагаем вашему вниманию прогноз обозревателя «Советского спорта» на пару «Динамо» (Москва) – «Торпедо».

Общеизвестно, что тренер автозаводцев Петерис Скудра очень хотел выйти на «Локомотив». Знали это и в Ярославле. И как раз не очень желали встречи с колючей и злой командой. Не то, чтобы «Локомотив» специально проиграл «Амуру», но казалось, что они с «Динамо» устроили своеобразный «сюрпляс» и выбор соперника. Причем не только на первый раунд, но и на следующий. «Локо» вроде бы «забрался в дамки» – в случае успеха, весьма вероятно, играть придется с ЦСКА, а армейцев в регулярном сезоне они обыграли дважды. Но – у Скудры всегда и на все есть свое мнение. И «Динамо» будет очень трудно. Несмотря даже на то, что «Торпедо» в прошлом году играло лучше, чем в нынешнем.

После Нового года «Динамо» набрало отчаянный темп. 13 побед в основное время, 1 в овертайме, и только 2 поражения. А ведь осенью под вопросом был плей-офф. Впрочем, календарь «Динамо» был довольно легким – из 16 игр только 7 были с участниками плей-офф. Основная проблема москвичей – потеря канадского защитника Мэта Робинсона (между прочим, MVP прошлого сезона КХЛ). В рубке с «Торпедо», стремящимся «залезть под кожу» любой команде – кадры будут наперечет.

В регулярном сезоне обе игры между этими командами были закрытыми – лишь 4 шайбы на двоих за 125 минут игрового времени. Соперники чем-то похожи, и тут на первый план могут выйти эмоции. Интересным будет дерби двух игроков сборной Латвии Мартиньша Карсумса и Каспарса Даугавиньша, ранее вместе выступавших в «Динамо».

Петерис Скудра всячески отметает мысли о важности преимущества своей площадки, говоря: «в гостях мы играем лучше, чем дома». В этом сезоне он уже побеждал «Динамо» в Москве (1:0). Тем не менее, задача на 2 первых матча для «Торпедо» – отобрать преимущество своего поля. Помимо Робинсона, у «Динамо» будет отсутствовать Терещенко, и это очень значимая потеря.

В воротах «Динамо» на 99% окажется Александр Еременко, а вот у «Торпедо» сложный выбор между Михаилом Бирюковым и Ильей Проскуряковым. Но кто бы не защищал последний рубеж, нижегородцы будут играть в свой фирменный хоккей под девизом «шайба до вратаря должна доходить рваной». И не исключено, что уже сегодня добьются первого успеха.

Прогноз – 3–4. Эта серия будет очень нервной и трудовой. И наверняка затянется. Обе команды умеют устраивать неожиданности в гостях, что еще более запутывает ситуацию. Скудра дает команде больше эмоций. Пока он не утомил ее и судей – должно сработать.

За первым матчем противостояния «Динамо» (Москва) – «Торпедо» следите на сайте «Советского спорта». Матч пройдет во вторник, 21 февраля, в 19.30, в Москве, в Ледовом Дворце ВТБ.

Матч

Динамо - Торпедо

Место и дата

21 февраля 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Пора бы Льву Яшину напомнить о себе московскому «Динамо». Превью матчей вторника

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