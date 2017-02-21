Руни сделал свое дело, Руни может уйти. Колонка Вадима Анисимова

Разбираемся с ситуацией вокруг Уэйна Руни, прославленного нападающего «Манчестер Юнайтед», выпавшего из обоймы Жозе Моуринью, вместе с обозревателем «Советского спорта» Вадимом Анисимовым.

Любезно и по-джентельменск и подвинув Сэра Бобби Робсона с трона лучшего бомбардира «Манчестер Юнайтед», Уэйн Руни с гордостью занял его место. Опередил нападающий своего именитого коллегу не только по забитым голам (260 мячей), но и по скорострельности . Вот только места в основном составе «красных дьяволов» бомбардиру не находят уже не первую неделю.

Все началось с травм, которые как снежный ком обрушились на «железного» с виду Уэйна Руни. Беда не приходит одна, и в дополнение к проблемам со здоровьем в клубе появились Златан Ибрагимович и Генрих Мхитарян. Расцвел юный Маркус Рэшфорд, а Руни оказался в роли «старого коня», который борозды не портит. Правда, Жозе Моуринью последнее время считает, что и с пресловутой бороздой что-то пошло не так.

Руни потерял место в основном составе еще перед Новым Годом. Последний раз нападающий выходил с первых минут в победном матче над «Уиганом» 29 января 2016 года. Много воды утекло с тех пор. Златан стабильно забивает, а Мхитарян наконец-то нашел свою игру на английских газонах. Есть ли объективно место в основе заслуженному форварду «красных дьяволов»? Похоже, что уже нет.

Мышечные травмы и посещение дантиста лишили возможности Руни принять участие в минувших матчах его команды не только в рамках Английской Премьер-Лиги, но и Кубка Англии. Последний шанс – Финал Кубка Лиги в воскресенье, в котором «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Саутгемптона». Главный тренер «манкунианцев» Жозе Моуринью, похоже, и тут не склонен доверять место в составе Руни. Ведь ставки очень высоки, а форвард не имел толком полноценной игровой практики уже 2 месяца.

На что стоит надеяться Уэйну Руни в таком случае – так это на выход на очередную успешную замену на «Уэмбли», если позволит здоровье. Возможно, это последний шанс для нападающего напомнить о себе и доказать «Юнайтед», что клуб в нем нуждается. В противном случае, Руни ждут еще три месяца вне команды с редкими выходами на поле, пусть и сопровождающиеся забитыми мячами.

Когда трансферное окно закрыто и очередная звезда планирует уход из клуба, самое время вспомнить о Китае. Дело в том, что период переходов в Поднебесной заканчивается через два дня после Финала Кубка Лиги. Это значит, что у Руни есть шанс отправиться в далекий вояж не только за постоянной игровой практикой, но и за большими деньгами. Форварда «Юнайтед» и сборной Англии там ждут с распростертыми объятьями. В Китае Руни обеспечат место в основе, баснословную зарплату, народную любовь и все, что только возможно в современном футбольном мире.

Еще с одним традиционным вариантом переезда – MLS – ситуация сложнее. Отсутствие языкового барьера, привычный уклад жизни и прочие факторы, безусловно, благоприятны для смены обстановки, а место в основе любой команды будет обеспечено. Проблема состоит в том, что клубы из США не готовы выплачивать кругленькую сумму за звездного форварда «Юнайтед». Единственный выход – позволить Уэйну Руни уйти в качестве свободного агента. «Красные дьяволы», к слову, вполне могут пойти на такой акт доброй воли по отношению к своему ветерану.

И все же, будущее Уэйна Руни туманно как никогда. Сам 31-летний игрок, однозначно, не хочет прозябать до окончания контракта в стане «Юнайтед» как запасной, поэтому необходимо поторопиться с принятием решения. Форвард уже добился звания лучшего бомбардира «красных дьяволов», провел 13 лет в клубе и завоевал множество трофеев, а значит, может и должен ставить перед собой новые цели. Одна из которых (поездка на Чемпионат Мира 2018 в Россию) без игровой практики и возвращения в большую игру будет труднодостижима.