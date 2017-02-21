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Евгений Ловчев: Раньше не было такой беготни из команды в команду

Евгений Ловчев, Дмитрий Туманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Евгений Ловчев (слева)
Евгений Ловчев (слева)Источник: ТАСС

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев вспоминает предсезонные сборы «Спартака».

СОЧИ – НЕ ФУТБОЛЬНЫЙ ГОРОД?!

Свой день рождения 29 января я встречал в Сочи. Пригласили руководители края и города на пуск часов, сейчас это модно стало – сколько дней осталось до ЧМ-2018. Оформляю в Шереметьево рейс, смотрю, все какие-то баулы тащат. Потом до меня дошло: горнолыжники! Сочи – это же теперь центр горнолыжного спорта.

Прилетел туда, мне говорят: «У нас не футбольный город…» «Но, ребята, побойтесь Бога! Я здесь столько пота пролил! На пляже, на центральном стадионе…»

Вспоминаю 1973-й год, 7 марта. Проиграли в Кубке Кубков «Милану» 0:1 на этом стадионе. «Спартак» тогда неважненький был. Но в Италии сыграли 1:1.

Через два года опять таки в Сочи 10 декабря играли с «Миланом» – уже в Кубке УЕФА, выиграли 2:0, Папаев забил и я. Но перед этим в Италии проиграли 0:4, это была, кстати, «последняя капля» для Николая Петровича Старостина – удалили из команды…

Я вспоминаю, как по серпантину, который назывался  «Тещин язык», мотались из Сочи в Хосту, в Адлер, в совхоз «Веселое» в Имеретинскую долину – там было знаменитое гаревое поле – в любой дождь сухое. Его называли «Мраморное», оно было на гравии, вода моментально уходила. Там всегда очередь из команд была.

Евгений Ловчев: Последний матч года – за это и посадить могли…

«ПРАВОЙ НОГОЙ НАБИВАЕМ! ЛЕВОЙ!»

В советские времена существовали реперткомы, комиссии – какие-то песни запрещали, спектакли, фильмы… Но ведь был в этом и положительный момент – через этот фильтр халтура не проходила. Такое же было и в футболе. Все тренеры писали свои программы подготовки и защищали ее в федерации футбола СССР. Потом на сборы приезжали комиссии из Москвы – проверяли выполнение плана. В этих программах все было расписано, сколько и когда: кроссы для выносливости, скоростная работа, работа над техникой, над тактикой…  Но сначала дыхание восстанавливали, связки и мышцы готовили. И никогда не было, как сейчас, когда на второй – третий день, не подготовив организм, начинают играть! И сборы где-нибудь в Дубаи, в шикарных условиях. Но на сборах надо пахать, преодолевать трудности. Тарасов летом вез свои хоккейные команды в Сочи, селил на 12-м этаже гостиницы и  запрещал пользоваться лифтом. И мы в Сочи первые три дня – по лестнице не могли подняться, в туалете с толчка встать трудно – так ноги болели!

Предсезонка длилась четыре месяца! Тренировки – трехразовые. Первая – утром бегали на пляже или по набережной. Вторая – с 11-ти до 13-ти. В пять вечера – третья. Мы пахали и пахали. Два раза успевали войти в форму и выйти. Четыре же месяца готовились!

Работали над техникой. Когда человек выходит из отпуска, если долго не играл – надо «набить» ногу. Вот два человека встают на расстоянии 30-40 метров и друг другу – длинный пас. Сначала – то недолет, то перелет, но скоро глазомер начинает правильно работать, чувство мяча возвращается. У нас Папаев, Коля Киселев такое с мячом вытворяли! Сергей Сергеевич Сальников брал группу, жонглирование: «Правой ногой набиваем!» «Левой ногой набиваем!» «Руки за спину!»

Ловчев: Не Бесков переделал «Спартак», это «Спартак» переделал Бескова…

«РЕБЯТА, ДОБАВЛЯЙТЕ!»

Контрольные матчи «Спартаку» разрешали играть на центральном стадионе в Сочи. Играли одним и тем же составом, не как сейчас – когда проверяют десятки игроков. Раньше ведь не было такой беготни из команды в команду. Не было и «сыграл чуть хуже – в запас».

Я почему попал в основу в 1969-м – потому что Крутиков получил травму ахилла, только это место и было свободное. Мы тот сезон выиграли практически десятью игроками. Кавазашвили – в рамке. Защитники: Логофет, Иванов Вадим, сначала Сергей Рожков был центральным защитником, а потом Коля Абрамов, когда Сереге нос сломали в Минске, я. Три полузащитника: Киселев, Калинов, Папаев. Нападающие: Осянин и Хусаинов. А вот одиннадцатым мог выйти Джемал Силагадзе (он, кстати, из Сочи, как и Слава Метревели – «не футбольный город!») или Витя Евлентьев. Они были нападающими, тогда схема получалась 4-3-3. А если выходил Сережа Рожков, Володя Янкин или Слава Амбарцумян – полузащитники, играли 4-4-2.  

Так вот, о сборах 1969-го. У «Спартака» в феврале была поездка на турнир в Иран –  Кубок шаха. Матчи – через день. Выиграли турнир, денег заработали государству. Потом на сборах в Батуми встал вопрос: не доработали. И на собрании нам сказали: «Ребята, кому чего не хватает, добавляйте! После тренировки, кому надо скоростную выносливость подтянуть, кому просто выносливость – по кругу бегайте или рывки совершайте! Автобус подождет».

Мы к сезону подошли не в самой высшей физической форме, но так и должно быть. Есть такая теория суперкомпенсации – сейчас ты в оптимальном состоянии, потом где-то к шестому туру команда устает. Идет спад физический. Но затем начинается эта самая суперкомпенсация – взлет. График такой: сначала в гору, потом резко вниз и потом снова крутой подъем выше предыдущей горки… В 1969-м мы стали чемпионами.

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