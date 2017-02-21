Он один может сделать «Спартак» чемпионом, или «Кефир» против всех
24-26 февраля в Уфе пройдет первый «ОЛИМП Кубок РФПЛ по
киберфутболу». 16 киберспортсменов, которые будут представлять каждую из команд
российской премьер-лиги, будут сражаться за почетное звание. Каждый из них уже
подписал профессиональный контракт со своим клубом.
По итогам нескольких дней бескомпромиссной и честной борьбы
определится обладатель главного приза, который войдет в историю. Среди
участников – чемпионы России и даже победитель чемпионата мира.
«Уфа» – Роберт
«Ufenok77» Фахретдинов
Футбольный клуб «Уфа» всерьез вознамерился победить в Кубке РФПЛ
по киберфутболу. Это и не удивительно, ведь принимать турнир будет именно
столица Башкирии. С «Уфой» контракт заключил чемпион мира по киберфутболу
Роберт Фахретдинов. На прошедшем в прошлом году чемпионате страны он, правда,
занял лишь пятое место. Но соперники знают его способности.
В обычной жизни Роберт учится на первом курсе в Уфимского
Государственного Авиационного Технического Университета (УГАТУ). Учиться ему не
нравится, но приходится – в отличие от обычных футболистов, киберфутболистам
без образования пока приходится сложно. В свое время он тоже пытался стать профессиональным
футболистом, но бросил футбол из-за травмы колена.
После травмы Роберт мог вернуться на поле, уехать играть в
Казань. Вполне мог бы сейчас быть где-нибудь под основой «Рубина». Но в тот
момент парень сделал другой выбор – решил не «на жаре пахать на тренировке в
чужой Казани», а «сидя за монитором в Уфе пить колу и, побеждая в сетевых
«турнирчиках», зарабатывать карманные деньги». В итоге, можно сказать, -
правильно сделал. Вряд ли, будучи российским футболистом, он в обозримом
будущем смог бы стать чемпионом мира. А в киберфутболе – легко!
ЦСКА – Андрей «Timon»
Гурьев
ЦСКА, как и полагается действующему чемпиону России,
подписал себе в команду чемпиона страны по киберфутболу. Им стал Андрей «Timon»
Гурьев. Сам кберфутболист из Нижнего Новгорода, но всю свою сознательную жизнь
болел именно за ЦСКА, и в футболе, и в хоккее, и в баскетболе. Иногда даже
удавалось выезжать на матчи «армейцев. Как он сам о себе говорит – настоящий
«конь».
Андрею 18 лет. С самого детства он увлекается футболом. Во
втором классе пошёл в футбольную секцию и занимался там до 16 лет Дальше продолжить
играть в команде не смог. У Андрея были
варианты перейти в академию, но, наверное, на реальном поле он был недостаточно
хорош. В будущем Антон мечтает стать футбольным тренером – очень уж любит
вникать в тактические схемы. В Кубке РФПЛ Андрей будет одним из фаворитов.
«Спартак» – Сергей «kefir» Никифоров
Московский «Спартак» в турнире будет представлять, возможно,
один из самых популярных киберфутболистов в нашей стране – Сергей «kefir» Никифоров. За его баталиями на виртуальных футбольных полях наблюдают
сотни тысяч поклонников.
Но нельзя говорить, что подписание контракта с ним было лишь
маркетинговым шагом. Да, он проиграл последний чемпионат России представителю
ЦСКА, став лишь восьмым. Но два первенства России до этого выиграл именно он, и
теперь мечтает вернуть титул самого сильного киберфутболиста России.
Самое интересно, что Сергей сам не признает киберспорт
официальным видом спорта, в отличие от нашего профильного министерства. Хотя
FIFA для него – самая приближенная к жизни компьютерная игра.
В апреле Сергею исполнится 22 года. Сейчас он проходит
обучение в МГТУ имени Баумана, однако, по профессии вряд ли собирается
работать. Почему? Как можно думать о сопротивлении материалов, когда ты
приходишь на стадион любимой команды, а тебя уже узнают не только школьники, но
и мужики лет по 35-40 – благодарят за победы, поддерживают?
«Локомотив» – Антон
«KLENOFF» Кленов
Московский «Локомотив» решил не ограничиваться подписанием
контракта лишь с одним киберфутболистом, а сыграл на опережение – начал
создание целой киберспортивной команды. В составе «железнодорожников» уже два
игрока. Правда в Кубке РФПЛ принимать участие будет лишь один – Антон Кленов.
Выбор этот не случаен. Антон – вице-чемпион России по
киберфутболу. Он родился и проживает в Москве. Антон занимался футболом на
протяжении 11 лет. В онлайн играет с 2009 года.
Кленов рассказывает, что студенту, который живет с
родителями денег, которые он зарабатывает на киберспортивных турнирах, вполне
хватает, чтобы ни в чем себе не отказывать.
«Зенит» – Руслан
Яминов
Возможно, впервые в каком-то российском соревновании
питерский «Зенит» не будет считаться фаворитом. Их киберфутболист, Руслан
Яминов, конечно, считается игроком высокого уровня, но лишь на городском
уровне. В России 23-летний футболист пока лишь приближался к киберфутбольной
элите. Возможно, недостающий шаг он сможет сделать как раз при поддержке своего
любимого футбольного клуба.
Руслан уже получил одно высшее образование. Он – выпускник Факультет
экономической политики и моделей управления по направлению Государственное и
муниципальное управление. Теперь Руслан находится в процессе получения второго
высшего: на Факультете экономики и финансов по направлению Финансы и кредит.
«Оренбург» – Кирилл
«mad.Aruhito» Ординарцев
О киберфутболисте «Оренбурга» Кирилле Ординарцеве, который
более известен под своим псевдонимом mad.Aruhito, известно не так много.
Медийной личностью его назвать пока сложно. Вполне возможно, что Кубок РФПЛ это
исправит. На прошедшем в октябре 2016 года чемпионате России он занял четвертое
место. Так что в конце февраля у него будут все шансы на победу. Пока можно
лишь сказать, что Кирилл обычный футбол во дворе предпочитает виртуальному,
несмотря на то, что во втором у него успехи куда заметнее.
«Рубин» – Антон Жуков
О звездном новичке «Рубина» Антоне Жукове информации удалось
найти еще меньше. Это удивительно, ведь в чемпионате России он занял третье
место, а значит в Кубке тоже будет иметь неплохие шансы на победу.
«Урал» – Омар Алиев
Екатеринбургский «Урал» в Кубке России будет представлять
Омар Алиев. Он с малых лет болеет за команду и не променял бы ее ни на один
клуб мира. За исключением мадридского «Реала», конечно. Не удивительно, что
между Лионелем Месси и Криштиану Роналду он делает выбор в пользу португальца.
«Крылья Советов» –
Максим Кирилов
Максиму 19 лет. Он студент. Начал играть в футбольный
симулятор шесть лет назад. В «Крылья Советов» киберфутболист пробился через
отборочный турнир. Сложнее всего было играть в финальном матче. И дело не
только в уровне его соперника, но и в его популярности – Максиму противостоял
известный блогер Александр Карягин. Но Кириллов сумел победить, даже несмотря
на непривычную приставку, на которой пришлось играть.
«Анжи» – Шамиль Курбангаджиев
Еще недавно Шамиль Курбангаджиев и думать не мог, что
киберфутбол станет для него профессиональным занятием – просто отлично играл в
приставку. Все поменялось после победы в отборочном турнире. За успех Шамиль
получил не только диплом, профессиональные наушники и сертификат на 3000
рублей, но и главное – шанс победить на Кубке РФПЛ в футболке своего любимого
клуба – махачкалинского «Анжи».
«Амкар» – Илья
Белослудцев
В «Амкаре» Илья Белослудцев мог оказаться и без виртуального
отборочного турнира. Причем, представлять пермский клуб парень мог не на
виртуальном газоне, а на вполне реальном поле. Он – воспитанник пермской
футбольной академии, игравший за команды разных возрастов с 2008 по 2013 год. Воплотить
мечту в жизнь помешала тяжелая травма – частичный разрыв передней крестообразной
связки. Но путь к мечте Илья продолжил – выбрал дорогу в обход. Играть в
виртуальный футбол ничто помешать ему не может.
«Ростов» – Алексей
Олейник
Алексей Олейник из Ростова-на-Дону – один из самых
возрастных участников Кубка России по киберфутболу. Ему 26 лет. Он – инженер.
Но и опыта у него больше, чем у остальных. Некоторым киберфутболистам еще не
исполнилось и 18 лет, а Алексей вот уже 20 лет стирает пальцы о джойстики
приставок. Правда, на виртуальных полях Алексей играет не за «Ростов» - слишком
слабые футболисты. Его выбор – мюнхенская «Бавария», которую, кстати, «Ростов»
не так давно победил в настоящем футболе.
«Томь» – Валентин
Мороз
Официально «Томи» игроков регистрировать запрещено. У клуба
долги по зарплатам. Однако это не касается футбола виртуального. Вот и подписал
контракт с командой Валентин Мороз. Его цель на Кубке РФПЛ – войти в тройку
сильнейших. Правда, у Валентина мало опыта – на турнире такого уровня он будет
играть впервые. В дело может вмешаться психология.
«Арсенал» – Вячеслав
Алхазов
Если бы Вячеславу Алхазову из Тулы предложили выбрать любую
команду на планете, он бы все равно продолжил выступать за родной «Арсенал». По
его мнению, прогрессировать в виртуальном футболе намного легче, чем в других
киберспортивных дисциплинах. Но футбол он выбрал не поэтому – просто любит самую
популярную игру в мире.
«Краснодар» – Андрей
Коннов
«Краснодар» тоже подписал контракт со студентом – учеником Российского
государственного университета правосудия. С таким образованием – прямая дорога
в судьи, причем не футбольные. Но судьба вполне может распорядиться по-другому.
Нужно просто выиграть Кубок РФПЛ. Тогда и о полноценной карьере киберфутболиста
можно говорить.
«Терек» – Умар Байсагуров
О чеченском киберфутболисте Умаре Байсагурове не известно
практически ничего.