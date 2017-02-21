Он один может сделать «Спартак» чемпионом, или «Кефир» против всех

24-26 февраля в Уфе пройдет первый «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу». 16 киберспортсменов, которые будут представлять каждую из команд российской премьер-лиги, будут сражаться за почетное звание. Каждый из них уже подписал профессиональный контракт со своим клубом.

По итогам нескольких дней бескомпромиссной и честной борьбы определится обладатель главного приза, который войдет в историю. Среди участников – чемпионы России и даже победитель чемпионата мира.

«Уфа» – Роберт «Ufenok77» Фахретдинов

Футбольный клуб «Уфа» всерьез вознамерился победить в Кубке РФПЛ по киберфутболу. Это и не удивительно, ведь принимать турнир будет именно столица Башкирии. С «Уфой» контракт заключил чемпион мира по киберфутболу Роберт Фахретдинов. На прошедшем в прошлом году чемпионате страны он, правда, занял лишь пятое место. Но соперники знают его способности.

В обычной жизни Роберт учится на первом курсе в Уфимского Государственного Авиационного Технического Университета (УГАТУ). Учиться ему не нравится, но приходится – в отличие от обычных футболистов, киберфутболистам без образования пока приходится сложно. В свое время он тоже пытался стать профессиональным футболистом, но бросил футбол из-за травмы колена.

После травмы Роберт мог вернуться на поле, уехать играть в Казань. Вполне мог бы сейчас быть где-нибудь под основой «Рубина». Но в тот момент парень сделал другой выбор – решил не «на жаре пахать на тренировке в чужой Казани», а «сидя за монитором в Уфе пить колу и, побеждая в сетевых «турнирчиках», зарабатывать карманные деньги». В итоге, можно сказать, - правильно сделал. Вряд ли, будучи российским футболистом, он в обозримом будущем смог бы стать чемпионом мира. А в киберфутболе – легко!

ЦСКА – Андрей «Timon» Гурьев

ЦСКА, как и полагается действующему чемпиону России, подписал себе в команду чемпиона страны по киберфутболу. Им стал Андрей «Timon» Гурьев. Сам кберфутболист из Нижнего Новгорода, но всю свою сознательную жизнь болел именно за ЦСКА, и в футболе, и в хоккее, и в баскетболе. Иногда даже удавалось выезжать на матчи «армейцев. Как он сам о себе говорит – настоящий «конь».

Андрею 18 лет. С самого детства он увлекается футболом. Во втором классе пошёл в футбольную секцию и занимался там до 16 лет Дальше продолжить играть в команде не смог. У Андрея были варианты перейти в академию, но, наверное, на реальном поле он был недостаточно хорош. В будущем Антон мечтает стать футбольным тренером – очень уж любит вникать в тактические схемы. В Кубке РФПЛ Андрей будет одним из фаворитов.

«Спартак» – Сергей «kefir» Никифоров

Московский «Спартак» в турнире будет представлять, возможно, один из самых популярных киберфутболистов в нашей стране – Сергей «kefir» Никифоров. За его баталиями на виртуальных футбольных полях наблюдают сотни тысяч поклонников.

Но нельзя говорить, что подписание контракта с ним было лишь маркетинговым шагом. Да, он проиграл последний чемпионат России представителю ЦСКА, став лишь восьмым. Но два первенства России до этого выиграл именно он, и теперь мечтает вернуть титул самого сильного киберфутболиста России.

Самое интересно, что Сергей сам не признает киберспорт официальным видом спорта, в отличие от нашего профильного министерства. Хотя FIFA для него – самая приближенная к жизни компьютерная игра.

В апреле Сергею исполнится 22 года. Сейчас он проходит обучение в МГТУ имени Баумана, однако, по профессии вряд ли собирается работать. Почему? Как можно думать о сопротивлении материалов, когда ты приходишь на стадион любимой команды, а тебя уже узнают не только школьники, но и мужики лет по 35-40 – благодарят за победы, поддерживают?

«Локомотив» – Антон «KLENOFF» Кленов

Московский «Локомотив» решил не ограничиваться подписанием контракта лишь с одним киберфутболистом, а сыграл на опережение – начал создание целой киберспортивной команды. В составе «железнодорожников» уже два игрока. Правда в Кубке РФПЛ принимать участие будет лишь один – Антон Кленов.

Выбор этот не случаен. Антон – вице-чемпион России по киберфутболу. Он родился и проживает в Москве. Антон занимался футболом на протяжении 11 лет. В онлайн играет с 2009 года.

Кленов рассказывает, что студенту, который живет с родителями денег, которые он зарабатывает на киберспортивных турнирах, вполне хватает, чтобы ни в чем себе не отказывать.

«Зенит» – Руслан Яминов

Возможно, впервые в каком-то российском соревновании питерский «Зенит» не будет считаться фаворитом. Их киберфутболист, Руслан Яминов, конечно, считается игроком высокого уровня, но лишь на городском уровне. В России 23-летний футболист пока лишь приближался к киберфутбольной элите. Возможно, недостающий шаг он сможет сделать как раз при поддержке своего любимого футбольного клуба.

Руслан уже получил одно высшее образование. Он – выпускник Факультет экономической политики и моделей управления по направлению Государственное и муниципальное управление. Теперь Руслан находится в процессе получения второго высшего: на Факультете экономики и финансов по направлению Финансы и кредит.

«Оренбург» – Кирилл «mad.Aruhito» Ординарцев

О киберфутболисте «Оренбурга» Кирилле Ординарцеве, который более известен под своим псевдонимом mad.Aruhito, известно не так много. Медийной личностью его назвать пока сложно. Вполне возможно, что Кубок РФПЛ это исправит. На прошедшем в октябре 2016 года чемпионате России он занял четвертое место. Так что в конце февраля у него будут все шансы на победу. Пока можно лишь сказать, что Кирилл обычный футбол во дворе предпочитает виртуальному, несмотря на то, что во втором у него успехи куда заметнее.

«Рубин» – Антон Жуков

О звездном новичке «Рубина» Антоне Жукове информации удалось найти еще меньше. Это удивительно, ведь в чемпионате России он занял третье место, а значит в Кубке тоже будет иметь неплохие шансы на победу.

«Урал» – Омар Алиев

Екатеринбургский «Урал» в Кубке России будет представлять Омар Алиев. Он с малых лет болеет за команду и не променял бы ее ни на один клуб мира. За исключением мадридского «Реала», конечно. Не удивительно, что между Лионелем Месси и Криштиану Роналду он делает выбор в пользу португальца.

«Крылья Советов» – Максим Кирилов

Максиму 19 лет. Он студент. Начал играть в футбольный симулятор шесть лет назад. В «Крылья Советов» киберфутболист пробился через отборочный турнир. Сложнее всего было играть в финальном матче. И дело не только в уровне его соперника, но и в его популярности – Максиму противостоял известный блогер Александр Карягин. Но Кириллов сумел победить, даже несмотря на непривычную приставку, на которой пришлось играть.

«Анжи» – Шамиль Курбангаджиев

Еще недавно Шамиль Курбангаджиев и думать не мог, что киберфутбол станет для него профессиональным занятием – просто отлично играл в приставку. Все поменялось после победы в отборочном турнире. За успех Шамиль получил не только диплом, профессиональные наушники и сертификат на 3000 рублей, но и главное – шанс победить на Кубке РФПЛ в футболке своего любимого клуба – махачкалинского «Анжи».

«Амкар» – Илья Белослудцев

В «Амкаре» Илья Белослудцев мог оказаться и без виртуального отборочного турнира. Причем, представлять пермский клуб парень мог не на виртуальном газоне, а на вполне реальном поле. Он – воспитанник пермской футбольной академии, игравший за команды разных возрастов с 2008 по 2013 год. Воплотить мечту в жизнь помешала тяжелая травма – частичный разрыв передней крестообразной связки. Но путь к мечте Илья продолжил – выбрал дорогу в обход. Играть в виртуальный футбол ничто помешать ему не может.

«Ростов» – Алексей Олейник

Алексей Олейник из Ростова-на-Дону – один из самых возрастных участников Кубка России по киберфутболу. Ему 26 лет. Он – инженер. Но и опыта у него больше, чем у остальных. Некоторым киберфутболистам еще не исполнилось и 18 лет, а Алексей вот уже 20 лет стирает пальцы о джойстики приставок. Правда, на виртуальных полях Алексей играет не за «Ростов» - слишком слабые футболисты. Его выбор – мюнхенская «Бавария», которую, кстати, «Ростов» не так давно победил в настоящем футболе.

«Томь» – Валентин Мороз

Официально «Томи» игроков регистрировать запрещено. У клуба долги по зарплатам. Однако это не касается футбола виртуального. Вот и подписал контракт с командой Валентин Мороз. Его цель на Кубке РФПЛ – войти в тройку сильнейших. Правда, у Валентина мало опыта – на турнире такого уровня он будет играть впервые. В дело может вмешаться психология.

«Арсенал» – Вячеслав Алхазов

Если бы Вячеславу Алхазову из Тулы предложили выбрать любую команду на планете, он бы все равно продолжил выступать за родной «Арсенал». По его мнению, прогрессировать в виртуальном футболе намного легче, чем в других киберспортивных дисциплинах. Но футбол он выбрал не поэтому – просто любит самую популярную игру в мире.

«Краснодар» – Андрей Коннов

«Краснодар» тоже подписал контракт со студентом – учеником Российского государственного университета правосудия. С таким образованием – прямая дорога в судьи, причем не футбольные. Но судьба вполне может распорядиться по-другому. Нужно просто выиграть Кубок РФПЛ. Тогда и о полноценной карьере киберфутболиста можно говорить.

«Терек» – Умар Байсагуров

О чеченском киберфутболисте Умаре Байсагурове не известно практически ничего.