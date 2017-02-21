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Чем мальчишка из Блэкберна так рассмешил Моуринью? Тест «Советского спорта»

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Жозе Моуринью перед матчем с "Блэкберном"
Жозе Моуринью перед матчем с "Блэкберном"Источник: Youtube

Накануне «Арсенал» обыграл в 1/8 финала полулюбительский «Саттон Юнайтед» (2:0). После этого стали известны почти все четвертьфиналисты. Все определятся после того, как состоится переигровка между «Хаддерсфилдом» и «Манчестер Сити». «Советский спорт» собрал самые любопытные эпизоды из Кубка Англии и предлагает вам пройти тест.

 

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