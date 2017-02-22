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«Пусть ставят нам ультиматумы! Отбирать у России ЧМ-2021 нет оснований»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Пусть ставят нам ультиматумы! Отбирать у России ЧМ-2021 нет оснований»
Источник: Reuters

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел итоги чемпионата мира по биатлону.

Напомним, что сборная России завоевала две медали на чемпионате мира – золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной. Антон Шипулин дважды был четвертым – в гонке преследования и масс-старте, Ирина Старых стала четвертой в пасьюте. 

- Президент СБР Александр Кравцов поставил за выступление на ЧМ нашей команде три с плюсом.
- Я бы поставил четыре с минусом, - говорит Дмитрий Васильев.

- Это из-за золотой эстафеты?
- Да, конечно. Очень красиво победили. И победа эта порадовала еще и потому, что давно ничего не выигрывали, и, во-вторых, одержана она в той непростой атмосфере, какая сложилась на ЧМ.
И еще, создали на олимпийский сезон некий задел. Эта победа придала нам уверенности, что наши ребята могут завоевывать медали любого достоинства. Это очень важно в преддверии олимпийского сезона.

- Шипулин поблагодарил ребят по эстафете за то, что стал чемпионом мира.
- Антон давно заслужил это звание.

- Когда произошла заминка с гимном на награждении после эстафеты, Дмитрий Губерниев спас положение. Вы рядом были. Как все происходило?
- Дима снимал награждение и находился рядом. И когда такая заминка произошла с нашим гимном, он быстро сориентировался, подскочил к подиуму и спел вместе с ребятами гимн России.

- Я бы даже сказал: начал дирижировать хором биатлонистов. Победа в эстафете сильно всем подняла настроение, но в четырех индивидуальных гонках наши ребята не взяли ни одной медли. Это настораживает?
- У Шипулина были три гонки, в которых он допустил по одному лишнему промаху. В двух из них он мог стать чемпионом мира, сделай на один промах меньше, а в одной – быть в призах. Это же биатлон, не лыжные гонки, многое зависит от стрельбы.

Триумф из тумбочки. Каким считать выступление сборной России на ЧМ-2017?

- Относительно выступления наших женщин существуют противоположные мнения: от «распустить команду» до «прогресс есть».
- Очень хорошо проявила себя Ирина Старых. Надо учесть, что накануне ЧМ она пробежала полную программу чемпионата Европы, а затем в Хохфильцене почти всю программу чемпионата мира. Это очень тяжело. Но она справилась с честью. А в гонке преследования просто молодцом себя показала – на финише всех фаворитов изрядно потеснила. Опять же в преддверии олимпийского сезона Старых приобрела уверенность.
Что касается остальных, то Акимова перенервничала. Но у нее есть резерв. Получила хороший урок. Надеюсь, в следующем сезоне она сделает работу над ошибками.

- И все же, в преддверии олимпийского сезона, как-то вырисовывается, что только один Шипулин может побороться за медали на Олимпиаде в индивидуальных гонках.
- Надо готовиться к Играм целенаправленно, тогда все будет нормально.

- Просто я помню, какая была эйфория в конце прошлого сезона, тогда Бабикова срочно ввели в состав главной команды, и он выстрелил на этапе Кубка мира. Сейчас такое впечатление, что Цветков и тот же Бабиков немного ушли в тень.
- Ну почему ушли? Оба могут выстрелить на следующий год. Вон Гараничев на 20 км занял 7-е место, а не промахнись хотя бы один раз, был бы на подиуме. Ребята, наконец, выступили на чемпионате мира, да еще победили, приобрели уверенность. Так что – все нормально.

- 24 декабря истекает ультиматум IBU по ЧМ-2021 в Тюмени. Там ждут, что Россия добровольно откажется от турнира.
- Да пусть ставят какие угодно ультиматумы! Нет никаких оснований отбирать у нас чемпионат мира. Мы и так проявили жест доброй воли – отказались от этапа Кубка мира и молодежного ЧМ. Мы подумали, что этот наш жест будет оценен. Но они не оценили. Ну тогда, ребята, извините, больше мы ничего не отдадим.

- Но ведь ультиматум предъявлен, срок указан. Значит, что-то они должны сказать 25 февраля, чтобы не потерять лицо. Что они могут заявить?
- Не думаю, что исполком возьмет на себя такую ответственность, как лишить Россию чемпионата. Тем более, недавний конгресс IBU этот вопрос даже рассматривать не стал. Думаю, скажут, что решение еще не принято.

«В IBU ждут, что Россия откажется от ЧМ-2021. Нельзя идти у них на поводу»

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