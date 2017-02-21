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«Локомотив» – «Динамо» (Минск). Прогноз Алексея Андронова

Алексей Андронов
Алексей Андронов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Локомотив» – «Динамо» (Минск). Прогноз Алексея Андронова
Источник: «Советский спорт»

Сегодня четырьмя матчами начинается плей-офф КХЛ. В борьбу за Кубок Гагарина включаются 16 сильнейших команд. «Советский спорт» уже написал о противостоянии в парах ЦСКА – «Йокерит», СКА – «Витязь» и «Динамо» (Москва) – «Торпедо». Предлагаем вашему вниманию прогноз обозревателя «Советского спорта» на последнюю из стартующих сегодня пар – «Локомотив» – «Динамо» (Минск).

На бумаге пара выглядит ровной, но не очень похоже, что так будет и на льду. Минчане не всегда производят впечатление команды надежной - а без этого в плей-офф трудно. Большое количество легионеров, и не самые авторитетные вратари - все это может стать проблемой. В прошлом сезоне в аналогичных условиях они вообще не попали в плей-офф. Яростная поддержка «Минск-Арены» не всегда помогает, а иногда, наоборот, закрепощает их - особенно если соперник не обращает на это внимания, как было уже в 2017-м с ЦСКА и «Ак Барсом».

Ярославль - команда, в которой едва ли не самую заметную в КХЛ роль играют собственные воспитанники, и те, кто пришел в клуб, еще будучи совсем молодыми. Правда от некоторых россиян - прежде всего, Аверина и Апалькова - явно ждут большего. Тренер Алексей Кудашов не особенно жалует игру на встречных курсах, и скорее всего, попробует «засушить» хоккей белорусов.

В регулярном чемпионате соперники обменялись победами, но было это давно (что интересно, во всех парах Запада сошлись команды, игравшие между собой только 2 раза).

О чем тут думать точно не надо - о политике. Хоть Александр Лукашенко и весьма радетелен в отношении результатов - до льда охлаждение между странами не дойдет. Тем более, что игра в Минске, например, будет окрашена в трагически-романтические тона - это ведь именно в Минск летел «Локомотив» тогда...

В 2011-м году ярославцы в аналогичной ситуации обыграли белорусское «Динамо», использовав как раз преимущество своего льда. По понятным причинам, участники тех встреч есть только в составе «Динамо».

Для сегодняшних гостей многое, если не все определит абсолютный лидер КХЛ по времени на льду среди вратарей Бен Скривенс (55 матчей). Представить себе «Динамо» без него просто невозможно. В последних двух матчах его сменял Кевин Лаланд, но отдых не всегда влияет на игроков положительно. Особенно на тех, кто к нему не привык.

Прогноз - 4:1. Выражаясь шахматным сленгом - «Локомотив» «стоит лучше», пусть ненамного, но почти во всем. Минск уже выходил в плей-офф с 5-го места в позапрошлом сезоне, и тогда уступил «Йокериту» как раз с этим счетом.

За первым матчем противостояния «Локомотив» (Ярославль) – «Динамо» (Минск) следите на сайте «Советского спорта». Матч пройдет во вторник, 21 февраля, в 19.30, в Ярославле, на «Арене-2000».

Матч

Локомотив - Динамо Мн - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Место и дата

21 февраля 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция



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