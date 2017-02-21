Реактивный «предатель» с классной правой. «Спартак» купил 18-летнего португальца
Пока российские издания пачками перечисляли имена известных нападающих и инсайдов, которых мог бы подписать московский «Спартак», красно-белые сумели всех огорошить.
Во вторник 21 февраля девятикратные чемпионы России объявили о подписании контракта с 18-летним нападающим португальского «Порту» Идриса Самбу.
Кот в мешке
Мало того, что приобретение получилось слишком уж
неожиданным, так и о футболисте практически ничего не известно не только
обычным болельщикам, но экспертам футбольного рынка. Игрок настолько
малоизучен, что на самом авторитетном портале, работающим со скаутами и
агентами по всей планете, Transfermarkt,
нет даже его ориентировочной трансферной стоимости.
«Советский спорт» по крупицам собрал кое-какую информацию о
Самбу, которая может показаться интересной российским болельщикам, впервые
услышавшим эту фамилию.
Идриса Самбу – 18-летний нападающий португальского клуба
«Порту», который родился в городе Биссау, в Гвинее-Биссау. Вместе с семьей он
переехал в Португалию, где начал заниматься футболом в молодежной академии
«Спортинга». С детства он обладал одним отличительным качеством по сравнению со
своими партнерами по команде – реактивная скорость – как раз то, что нужно для
правого инсайда и центрального форварда.
Уже в 14 лет Идриса попал в сферу зрения скаутов сборной
Португалии и начал привлекаться к играм национальной команды, начиная со
сборной для детей до 15 лет. В составе этой команды он забил один гол в двух
матчах. В сборной до 16 лет Самбу смог отличиться дважды в трех поединках. Сложнее
пришлось в юношеской команде до 17 лет – 13 игр и всего два гола. В сборной до
18 лет Идриса забил лишь раз в 5 встречах.
Предатель?
За сборную он не был очень результативен. Футболист
компенсировал это в клубе. За свой «Спортинг» Идриса играл так, что его не
могли не заметить скауты конкурентов из «Порту». В тот же момент к игроку
проявляли интерес и некоторые английские команды. Но парень решил продолжить
карьеру на родине. И не в «Спортинге», как того ожидали болельщики «львов».
«Все указывает на то, что у родителей Самбу есть какие-то
обязательства перед «Порту». При этом, они заверяют, что дело не только в
финансовом вопросе, но и в интересном спортивном проекте», - заверял агент
игрока Катиу Бальде.
Вряд ли стоит говорить, что переход футболиста из
«Спортинга» в Лиссабон и обратно, даже такого молодого, воспринимается
болельщиками, как настоящее предательство. А раз в деле оказались замешаны
финансы, как бы ни пытался это скрыть агент игрока, Самбу теперь в Лиссабоне воспринимают
не иначе, как Иуду.
«Спортинг» по заверениям агента, сделал все, чтобы
оставить игрока у себя. Решение приняла именно семья. Были варианты и с зарубежными
клубами, рно родные хотели, чтобы Самбу пока оставался в Португалии.
Причем тут Брума?
Агент, кстати, многого недоговаривает. В Португалии ни для
кого не является секретом скандал, связанный с трансфером другого игрока,
работающего с Бальде. Речь идет о Брума, ушедшем в 2013 году в «Галатасарай» за
10 миллионов евро. «Спортинг» с представителем футболиста что-то не поделили,
из-за чего и разгорелась ссора. Поэтому никто не удивился, когда в скором
времени «Спортинг» покинули еще два клиента Бальде – Кассама и, как раз на
герой, - Самбу.
Однако футболисту на мнение болельщиков было плевать.
Переход в «Порту» пошел ему на пользу. Он принялся забивать еще больше, выдавая
то хет-трик, то дубль. Один из самых замечательных матчей Самбу провел за
«Поту» в игре против «Гимараеша» - сразу три мяча!
Остается надеяться, что в России молодой игрок сумеет выдержать и конкуренцию и психологическое давление. Все-таки, переезд в другую страну, тем более такую, как Россию, - всегда испытание для любого юного футболиста.