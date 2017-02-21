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Реактивный «предатель» с классной правой. «Спартак» купил 18-летнего португальца

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Реактивный «предатель» с классной правой. «Спартак» купил 18-летнего португальца
Источник: Twitter.com

Пока российские издания пачками перечисляли имена известных нападающих и инсайдов, которых мог бы подписать московский «Спартак», красно-белые сумели всех огорошить.

 Во вторник 21 февраля девятикратные чемпионы России объявили о подписании контракта с 18-летним нападающим португальского «Порту» Идриса Самбу.

Кот в мешке

Мало того, что приобретение получилось слишком уж неожиданным, так и о футболисте практически ничего не известно не только обычным болельщикам, но экспертам футбольного рынка. Игрок настолько малоизучен, что на самом авторитетном портале, работающим со скаутами и агентами по всей планете, Transfermarkt, нет даже его ориентировочной трансферной стоимости.

«Советский спорт» по крупицам собрал кое-какую информацию о Самбу, которая может показаться интересной российским болельщикам, впервые услышавшим эту фамилию.

Идриса Самбу – 18-летний нападающий португальского клуба «Порту», который родился в городе Биссау, в Гвинее-Биссау. Вместе с семьей он переехал в Португалию, где начал заниматься футболом в молодежной академии «Спортинга». С детства он обладал одним отличительным качеством по сравнению со своими партнерами по команде – реактивная скорость – как раз то, что нужно для правого инсайда и центрального форварда.

Уже в 14 лет Идриса попал в сферу зрения скаутов сборной Португалии и начал привлекаться к играм национальной команды, начиная со сборной для детей до 15 лет. В составе этой команды он забил один гол в двух матчах. В сборной до 16 лет Самбу смог отличиться дважды в трех поединках. Сложнее пришлось в юношеской команде до 17 лет – 13 игр и всего два гола. В сборной до 18 лет Идриса забил лишь раз в 5 встречах.

Предатель?

За сборную он не был очень результативен. Футболист компенсировал это в клубе. За свой «Спортинг» Идриса играл так, что его не могли не заметить скауты конкурентов из «Порту». В тот же момент к игроку проявляли интерес и некоторые английские команды. Но парень решил продолжить карьеру на родине. И не в «Спортинге», как того ожидали болельщики «львов».

«Все указывает на то, что у родителей Самбу есть какие-то обязательства перед «Порту». При этом, они заверяют, что дело не только в финансовом вопросе, но и в интересном спортивном проекте», - заверял агент игрока Катиу Бальде.

Вряд ли стоит говорить, что переход футболиста из «Спортинга» в Лиссабон и обратно, даже такого молодого, воспринимается болельщиками, как настоящее предательство. А раз в деле оказались замешаны финансы, как бы ни пытался это скрыть агент игрока, Самбу теперь в Лиссабоне воспринимают не иначе, как Иуду.

«Спортинг» по заверениям агента, сделал все, чтобы оставить игрока у себя. Решение приняла именно семья. Были варианты и с зарубежными клубами, рно родные хотели, чтобы Самбу пока оставался в Португалии.

Причем тут Брума?

Агент, кстати, многого недоговаривает. В Португалии ни для кого не является секретом скандал, связанный с трансфером другого игрока, работающего с Бальде. Речь идет о Брума, ушедшем в 2013 году в «Галатасарай» за 10 миллионов евро. «Спортинг» с представителем футболиста что-то не поделили, из-за чего и разгорелась ссора. Поэтому никто не удивился, когда в скором времени «Спортинг» покинули еще два клиента Бальде – Кассама и, как раз на герой, - Самбу.

Однако футболисту на мнение болельщиков было плевать. Переход в «Порту» пошел ему на пользу. Он принялся забивать еще больше, выдавая то хет-трик, то дубль. Один из самых замечательных матчей Самбу провел за «Поту» в игре против «Гимараеша» - сразу три мяча!


Остается надеяться, что в России молодой игрок сумеет выдержать и конкуренцию и психологическое давление. Все-таки, переезд в другую страну, тем более такую, как Россию, - всегда испытание для любого юного футболиста. 

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