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«Челси» трудоустроит Слуцкого в Англии. Где окажется русский тренер?

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Челси» трудоустроит Слуцкого в Англии. Где окажется русский тренер?
Источник: «Советский спорт»

По информации издания The Daily Mail, лондонский «Челси» всячески помогает экс-тренеру ЦСКА и сборной России Леониду Слуцкому найти свое место в Англии.

Ранее стало известно, что Слуцкий уехал в Англию не смотреть футбол, а в нем работать. И вроде как даже в «Челси». Однако, как пишет The Daily Mail, в действительности лондонский клуб не предлагал тренеру никакой должности в структуре клуба, а лишь согласился помочь освоиться в местном футболе.

Слуцкого уже дважды видели на матчах Кубка Англии: он посетил встречи «Челси» и «Вулверхэмптона», а также «Фулхэма» и «Тоттенхэма».

Если верить The Daily Mail, владелец «синих» Роман Абрамович будет и дальше оказывать Слуцкому помощь в трудоустройстве на островах. Но будет ли это команда из премьер-лиги или «чемпионшипа» - непонятно.

В любом случае, если назначение и состоится, то не раньше лета. А за это время Слуцкий подтянет английский язык и сможет получше узнать английскую футбольную культуру. Пока же можно только предполагать, где окажется российский тренер.

«Борнмут»

Главный тренер «вишенок» Эдди Хау считается одним из самых перспективных тренеров Англии и, вполне вероятно, летом уйдет на повышение. А, значит, может открыться перспективная вакансия, тем более что клубом владеет российский бизнесмен Максим Демин. Он даже как-то призывал Романа Широкова не заканчивать с футболом и перебираться к нему в «Борнмут», но полузащитник отказался. Может, не откажется Слуцкий?

«Рединг»

Клуб из одноименного города близок к очередному возвращению в премьер-лигу. И если оно состоится, Слуцкий вполне может ввязаться в этот проект. Российский бизнесмен Антон Зингаревич уже не владеет «Редингом», продав его тайцам, но определенные связи с нашей страной там остались.

«Вест Хэм»

Лондонский клуб может расстаться со Славеном Биличем в конце сезона. Переезд на новый стадион ужасно сказался на игре «молотобойцев», а мыльные пузыри после каждого гола команды уже не смотрятся так круто, как это было на «Аптон Парк». Перспектива побороться на еврокубки, сколотить симпатичную команду при не самых скромных финансовых возможностях – думается, Слуцкому это было бы интересно. Да и трудоустроить друга в соседнюю команду «Челси», наверное, будет попроще.


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