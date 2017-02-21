Зинедин Зидан: Не думаю, что «Барселона» переживает кризис

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов в преддверии матча с «Валенсией» в рамках 16-го тура испанской Примеры, который был перенесен из-за участия «сливочных» в клубном чемпионате мира.

О предстоящей игре

«Чемпионат Испании довольно трудная лига, особенно на данном этапе. Сейчас «Реал» на ходу, однако, это не означает, что нас ждет легкая игра. Завтра мы проведем еще один тяжелый матч, который не выиграть в одиночку.

Мы знаем, что если нам удастся одержать победу, «Реал» оторвется от конкурентов на три очка, но у «Валенсии» есть и свои планы. Да, этой команде непросто, однако, последние результаты ни о чем не говорят. Несмотря на все это, на кону лишь три очка. Не более того.

О планах на летнее трансферное окно

«Тренерский штаб, а также игроки «Реала» думают лишь о текущем сезоне. Мы не знаем, что произойдет в июле. Думаю, и футболисты придерживаются такого же мнения. Посмотрим, что случится в будущем, но в любом случае сейчас это не играет никакой роли».

О ситуации Иско

«Вполне нормальная история. Этот игрок не получает достаточно времени на поле, поэтому его можно понять. Иско хочет чаще выходить в основу, но моя цель – дать возможность поиграть всем футболистам «Реала». Это волнует меня больше всего. Иско прекрасно знает, что я люблю каждого своего игрока. И тут еще дело в том, что у меня 24 классных футболиста. Когда я кого-то заменяю, это не значит, что тот, кто отправился на скамейку, сыграл плохо. Я верю в каждого игрока «Реала».

О лидерстве в чемпионате

«Наши результаты – общая заслуга. Но, конечно, огромную роль в этом играют футболисты, которые мне доверяют, и стараются выполнять мои установки. Мы стараемся не поддаваться давлению, но оно усиливается с каждым днем, ведь мы представляем «Реал».

О ситуации «Барселоны»

«Мой ответ будет прост: не думаю, что эта команда переживает кризис».



О выходе шести испанцев в последнем матче

«Это очень важно, поскольку они работают прекрасно. В мое время часто сравнивали легионеров и испанцев по-разному. Это то, что мне всегда не нравилось, поскольку каждый игрок очень важен для тренера. Разница лишь в том, что некоторые стоят больше остальных.

О ситуации Пепе

«Это один из ключевых футболистов «Реала». Он выступает на самом высоком уровне. Что касается его контракта, то это не мое дело. Не буду добиваться того, чтобы он остался, потому что сейчас в «Реале» восемь отличных защитников, а мне нужно дать возможность каждому».

О возможном выходе Бэйла

«Мы планируем выпустить Гарета в стартовом составе».

О Криштиану Роналду

«Он отдыхал некоторое время, и это хорошо. Думаю, он получит еще пару выходных, но завтра Роналду появится на поле».

О Хамесе

«Ценю его желание остаться в «Реале» и вести борьбу за место в основе. Хамес хорошо сыграл против «Севильи» и «Наполи». Счастлив за него».

О графике

«У нас впереди два гостевых поединка. Сейчас на дворе февраль, скоро наступает март. С завтрашнего дня каждый матч будет иметь важное значение», – заключил французский специалист.