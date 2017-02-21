Если Капризов переедет в Москву, «Салават» официально станет фарм-клубом ЦСКА

Дмитрий Пономаренко – о продолжающейся монополизации и централизации российского хоккея.

Вот вроде, кажется, что нас ничем уже не удивишь! Собирает СКА под своими знаменами игроков сборной России – национальные интересы.

Спонсирует Геннадий Тимченко аж четыре клуба КХЛ – «Спартак», «Куньлунь», СКА и «Йокерит» - ну а кто, если не он?! Другие ведь не хотят.

Однако, что можно СКА, можно и всем другим клубам КХЛ. Ну а почему нет? Это ведь справедливо.

И вот не так давно у «Салавата Юлаева» сменился спонсор. Или, если точнее, и одновременно не вдаваясь в подробности, а по простому… «Роснефть» стала официальным хозяином не только ЦСКА, но и «Салавата Юлаева».

Казалось бы, оба клуба – из разряда «топ». Конечно, если брать всю историю нашего хоккея, то ЦСКА – главный отечественный гранд. Но вот в истории России уфимцы, как бы и покруче будут. У них – две победы в плей-офф (2011, 2008). У армейцев – только один прошлогодний финал.

Это я к тому, что еще недавно, до объединения под одной «крышей» клубы были примерно равны. И «Салават» не так давно даже как бы превосходил москвичей.

Наверное, нефтяные подковерные связи как-то влияли на процесс и ранее. В конце концов именно в ЦСКА из «Салавата» перешел Александр Радулов. И именно в Уфу вернулся из Москвы Игорь Григоренко. Туда же первоначально отправился и неугодный тренеру Дмитрию Квартальнову молодой форвард Николай Прохоркин.

Но одно дело – по окончании контракта. Одно дело не нужный игрок.

Но вот пошли разговоры о переходе в ЦСКА капитана нашей молодежной сборной Кирилла Капризова. Хотя у него на руках действующий контракт с «Салаватом».

Пока это разговоры в кулуарах. Не официальные. Но они есть. И нет основания им не верить.

Потому что я уже писал ранее, такие странные трансферы игроков между клубами, финансируемыми из одного кармана неизбежны.

И глупо рассуждать на тему – угоден ли Капризов «Салавату»? Нужен ли он уфимскому клубу?

Да кому такой талант, как Кирилл сейчас не нужен?! Это же главная звездочка наша сейчас, которая мощно прогрессирует.

И я, честно говоря, не имею ничего против Капризова в ЦСКА. У Квартальнова с молодежью работать неплохо выходит. Хорошо юниоры растут. Хотя, как раз у Капризова с ростом мастерства проблем нет.

Но удивляет сама легкость процесса. У самого перспективного на сегодняшний день российского форварда контракт с «Салаватом» еще на год. И наверняка контракт еще не очень дорогой. Капризов стоит больше.

И вот хоп – заговорили о переходе в ЦСКА. Не сомневаюсь – с повышением зарплаты. И возможно с целью оставить Кирилла в России, удержать достойным контрактом от отъезда в НХЛ.

Но… Почему именно в ЦСКА? Ведь «Роснефть» могла бы те же самые финансовые условия форварду и в «Салавате» создать.

Вот это расплата за одну «крышу». Потому что есть более любимое «дитя» - ЦСКА. И типа «двоюродный брат» - «Салават».

Наверное, для руководителей «Салавата» и его болельщиков название фарм-клуб ЦСКА звучит обидно.

Но надо ведь смотреть в лицо фактам. И если лучшего игрока клуба забирают в другой… Это и есть отношение между основной командой и второй. С учетом общего руководства.

Вот если бы его не было, можно было говорить об отношениях лидера-олиграха с аутсайдером-бедн яком. Ведь именно по такому принципу Уфимцы увели Капризова года назад из родного Новокузнецка.

Интересная у нас лига получается. Трехслойная.

1 слой. Аутсайдеры, которые активно растят, а потом продают игроков («Кузня»).

2. слой. Середняки-фармы, которые доводят молодежь до ума, чтобы отдать наверх («Салават», «Спартак» - Капризов, Шетеркин). Ну а взамен могут получить и бонус в виде боеспособного ветерана (Калинин) или неугодного игрока (Прохоркин).

3. Олигархи, собирающие все лучшее под клубными знаменами.

И вроде даже не самый это плохой технологический процесс.

Вопрос только один – что все эти три категории клубов делают в ОДНОЙ лиге?

Как они в принципе могут между собой соперничать?

Вот я лично – не понимаю.



