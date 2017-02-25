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Золотом единым? Почему в Пхенхане-2018 нас может ждать провал

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Золотом единым? Почему в Пхенхане-2018 нас может ждать провал
Источник: Reuters

За год до старта Олимпийских игр-2018 «Советский спорт» проанализировал ситуацию в сборных России по зимним видам. И пришел к неутешительному выводу – в Пхенчхане мы вполне можем остаться всего с одной золотой медалью.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (12 комплектов наград)

Результат в Сочи-2014

З С Б Всего

1 3 1 5

Из пяти медалей Сочи-2014, завоеванных российскими лыжниками, четыре были добыты при непосредственном участии Максима Вылегжанина и Александра Легкова. Сейчас оба отстранены от соревнований по подозрению в применении допинга – вот оно, эхо второй части доклада Макларена. Причем призеры Сочи в этом списке не единственные – выступать в официальных стартах пока не может еще ряд спортсменов, включая Алексея Петухова и Евгения Белова. В итоге единственный надежный козырь в рукаве тренерского штаба – Сергей Устюгов, в этом сезоне вышедший на новый уровень. На счету молодого россиянина – победа в последнем «Тур де Ски», еще три медали на других этапах Кубка мира (включая золото в швейцарском Давосе) и статус лучшего спринтера планеты – по крайней мере, свободным стилем на короткой дистанции Сергея почти не догнать.

Вот только за ним – провал. Олимпийский чемпион Ванкувера Никита Крюков, перенеся травму спины, пока никак не наберет форму. Глеб Ретивых и Петр Седов завоевали по золоту в Пхенчхане – но туда не приехали не только наши лидеры, а все звезды вообще (больно неудачно этап в Корее лег в расписание сезона, выбиваясь из графика подготовки к ЧМ). Наталья Матвеева дважды победила в Тоблахе (в личном спринте и в командном – вместе с Юлией Белоруковой), но те успехи так и остались для нее единственными, плюс самой Наталье уже за 30 лет, а резерв в женской команде не наблюдается. В общем, не вернутся Легков и Вылегжанин – рассчитывать придется только на Устюгова. Вернутся – непонятно, в какой будут форме. Вопросов о перспективах нашей лыжной сборной перед Олимпиадой пока гораздо больше, чем ответов.

БИАТЛОН (11)

Результат в Сочи-2014

З С Б Всего

1 2 1 4

Радость от победы нашей мужской сборной в эстафете и конфликты с Мартеном Фуркадом по ходу чемпионата мира в Австрии отвлекли внимание от главного – у нас в биатлоне все по-прежнему плохо. Есть явный лидер – Антон Шипулин. И есть все остальные. Которые, как Антон Бабиков на этапе Кубка мира в Эстерсунде, или Татьяна Акимова в Антерсельве, могут разово выстрелить, сенсационно выиграв золото. А могут и провалиться. О регулярной и стабильной борьбе за медали говорить не приходится. С Шипулиным другая ситуация. Он – второй в общем зачете Кубка мира, он всегда в топе, всегда близко к пьедесталу… Но ни одной личной награды в Хохфильцене не получил. А это – тоже важный показатель. Ведь не так важно выступление на протяжении сезона, как на главном старте в текущем году. Много будет радости, если Шипулин возьмет Большой хрустальный глобус-2018 (что маловероятно при живом Фуркаде), но в Пхенчхане ни разу не войдет в тройку? При этом он пока – единственный, кого можно назвать серьезным претендентом на медали от сборной России на предстоящих Олимпийских играх. Говорить о личных наградах остальных наших биатлонистов можно только в контексте везения или сенсации. Плюс – очевидные ошибки тренерского штаба в комплектовании команд. Плюс – разговоры про допинг и возможность отстранения всей команды… В общем, статус: «Все сложно». И вряд ли он изменится в ближайший год.

БОБСЛЕЙ (3)

Результат в Сочи-2014

З С Б Всего

2 0 0 2

В Сочи у нас был Зубков (и, конечно, его разгоняющие). Да – на излете карьере. Но в пиковой форме. Мы ждали от Александра двух гарантированных наград. Получили в итоге два золота!

Потом Зубков ушел.

В роли лидера сборной его заменил другой Александр – Касьянов. На домашних Олимпийских играх он оба раза остановился в шаге от медали. Обидные четвертые места! Еще год ушел на то, чтобы смириться с этим результатом. Но нынешний сезон Касьянов начал так, что дал повод задуматься – а мы ведь снова лучшие на бобслейных трассах!

Увы, успехи в декабре сменились невнятным выступлением после Нового года. Начиная с этапа в Винтерберге никто из россиян не попадал в призы. Касьянов как-то держится на третьем месте общего зачета двоек, но старт в чемпионате мира провалил – только 19-е место! В четверках он и вовсе лидер, и тут заезды в Кенигзее впереди. Посмотрим – вдруг реабилитируется. Пока спасает факт, что для всех лидеров наступило безвременье – звезды других команд выступают также нестабильно, как и наши. Однозначных фаворитов нет, список призеров на всех турнирах – непредсказуем. Но как в таких условиях строить прогнозы на Пхенчхан?

СКЕЛЕТОН (2)

Результат в Сочи-2014

З С Б Всего

1 0 1 2

Александр Третьяков в нынешнем сезоне принял участие в семи этапах Кубка мира. Шесть раз попал в призы. Дважды – взял золото (в Лэйк-Плэсиде и Кенигзее). Однажды остался четвертым (и то лишь потому, что уступил место на пьедестале нашему же Никите Трегубову – в Сенкт-Морице). Чемпион Сочи-2014 все еще входит в список фаворитов, и пусть набравший форму Мартинс Дукурс с начала года проиграл лишь раз, но красноярец показал, что, в принципе, может с ним бороться. Только нельзя забывать, что Александр тоже попал под отстранение, пропустив старты в Альтенберге. Да-да – опять эхо доклада Макларена. И пусть запрет на выступление оперативно сняли, никто не знает – а не наложат ли его опять? И не потеряем ли мы перед Пхенчханом нашего лидера? Трегубов, конечно, прогрессирует, берет золото юниорского ЧМ, уверенно выглядит в Кубке мира, но до железного претендента на медали Олимпийских игр пока не дорос. Дорастет ли за год – неясно. И без Третьякова нам опять же придется надеяться только на сенсации.

Что касается женской команды, то… Бронзовая медалистка Сочи Елена Никитина опять же была под отстранением. Но в ее случае это особого значения не имело. В нынешнем сезоне она всего раз была четвертой. В остальных случаях не попадала в топ-15. Остальные россиянки (Мария Орлова, Юлия Канакина) выглядят не лучше. Шансов на медали Игр тут почти нет.

САННЫЙ СПОРТ (4)

Результат в Сочи-2014

З С Б Всего

0 2 0 2

Хорошая новость – Роман Репилов (1) и Семен Павличенко (2) лидируют в общем зачете Кубка мира. Татьяна Иванова в нем же идет на третьем месте. Плохая – главный старт сезона, чемпионат мира в австрийском Иглсе, наша команда, по сути, провалила. Конечно, два серебра и бронза – лучше, чем ничего. Но не так здорово, как нам хотелось бы, смотря на результаты Кубка мира. (Не говоря о том, что одна медаль – за второе место Репилова в спринте – не «олимпийская»). Подвести лидеров на пике формы к важнейшему турниру тренерский штаб не смог. Так же, как сами лидеры неважно выступили на предолимпийском старте в Пхенчхане. Правда, Иванова взяла тут золото, но вот мужчины все как один ошиблись в девятом повороте и оказались в арьергарде. Репилов – 28-й, Павличенко – 14-й.

Впрочем, ошибки для того и созданы, чтобы на них учиться. Если удастся их не повторить – все может быть неплохо. Феликс Лох уже не так непобедим. Все остальные – и подавно. А молодая российская команда только продолжит прибавлять.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ (11)

Результат в Сочи-2014

З С Б Всего

0 0 0 0

Обычно в этом виде спорта мы изначально ничего не ждем, но за последние три года ситуация слегка исправилась в лучшую сторону. Александр Хорошилов, отпраздновав 30-летие, вдруг обнаружился в списках сильнейших слаломистов мира! Выиграл этап Кубка мира в Шладминге (в январе 2015-го), еще 8 раз поднимался на подиум (почему-то всегда – только на третью ступень), догнал по их количеству лучшего горнолыжника в нашей истории (Александра Жирова) и, наконец, стал 5-м на последнем чемпионате мира в Сенкт-Морице (лучший результат в карьере Хорошилова). Конечно, он – не фаворит Пхенчхана. И на медаль можно рассчитывать тут очень осторожно. Но если Александр через год войдет в число призеров, это не станет ни сенсацией, ни чудом.

СНОУБОРД (10)

Результат в Сочи-2014

З С Б Всего

2 1 1 4

Забудьте о победах Вика Уайлда – после триумфа в Сочи он ничего, толком, не выиграл. Попасть в десятку в этом сезоне для чемпиона предыдущих Игр – задача-максимум. В мужской команде не все гладко. Есть Андрей Соболев, блиставший в декабре в Италии (золото в Кортина д’Ампеццо, серебро в Карецце), но травма и операция сбили его на взлете – до сих пор чемпион мира в слаломе-гиганте (2015) так и не вышел на старт. Успеет вернуться на прежний уровень – у нас появится свой претендент на медали Пхенчхана. А если нет?

К счастью, супруга Уайлда Алена Заварзина держится в лидерах и снова побеждает. На ее счету – золото двух последних этапов Кубка мира. Включая – и это главное! – в Корее, на олимпийской трассе. Однако бронзовый призер домашних Игр непредсказуема. И выйти на пик формы в нужный момент может нечасто.

В других же видах (кроме слалома) нам почти ничего не светит. Есть легкая надежда на биг-эйр. Влад Хадарин выиграл этап Кубка дома, в Москве. Антон Мамаев стал третьим в Квебеке. Но парни молоды. Могут за год прибавить и быть стабильно в лидерах. А могут так и ограничиться локальными успехами этой зимой.

ФРИСТАЙЛ (10)

Результат в Сочи-2014

З С Б Всего

0 0 1 1

Наш единственный медалист Сочи – могулист Александр Смышляев – пропустил нынешний сезон из-за разорванных крестов. А в 30 лет вернуться на хороший уровень после подобной травмы – не так-то просто! В других же видах определенные успехи есть только в лыжной акробатике: Любовь и Станислав Никитины, Максим Буров, Кристина Спиридонова были в призах этапов Кубка мира. Но все же отставание от сборных Белоруссии, Китая и Австралии тут еще слишком велико.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ (5)

Результат в Сочи-2014

З С Б Всего

3 1 1 5

Вот он – наш вид и главная надежда на золото Олимпийских игр! Во-первых – из-за Евгении Медведевой. Юная фигуристка не знает поражений почти два года, уверенно забирая золото и на этапах серии «Гран-при», и на чемпионатах мира и Европы. Причем, одной Евгенией потенциал женской команды не ограничен. Есть Анна Погорилая, Елена Радионова, остались Юлия Липницкая и чемпионка Сочи – Аделина Сотникова. Тут, наконец, есть и Полина Цурская с Алиной Загитовой – их имена пока не так известны широкой публике, но девушки в ближайшем будущем могут серьезно выстрелить, пробившись в олимпийскую команду! Никто не знает, будет ли Медведева на пике через год, когда стартуют Игры в Пхенчхане. Но столь глубокая скамейка дает повод надеяться, что в женском одиночном катании кто-то из россиянок точно поборется за золото.

Плюс – пары, танцы на льду и мужчины, где ситуация хуже, но не безнадежна. И если все совсем будет плохо, у нас остается командный турнир, где пьедестал с вероятностью 99% можно предсказать уже сейчас: Россия, США и Канада. Только неизвестно, в какой последовательности.

ШОРТ-ТРЕК (8)

Результат Сочи-2014

З С Б Всего

3 1 1 5

Виктор Ан все-таки вернулся после травмы, но очевидно – третий раз завоевать три золота в течение одной Олимпиады он не сможет. Пусть даже дома, на исторической родине. Возраст и здоровье берут свое. В отдельные удачные уик-энды шестикратный олимпийский чемпион еще способен бороться за медали на «пятисотке» и помогать в командной гонке. Но и только. Наш новый лидер – Семен Елистратов – заметно вырос после Сочи, став чемпионом мира на дистанции 1500 м. Подтянулся Александр Шульгинов, Софья Просвирнова и Екатерина Константинова берут медали чемпионатов Европы, а Екатерина Ефременкова завоевала серебро последнего этапа Кубка мира в Минске (опять же – 1500 м). Состав у российской сборной неплохой и перспективный. Награды Пхенчхана, скорее всего, будут. Но не в таком количестве, как в Сочи.

КЕРЛИНГ (2)

Результат Сочи-2014

З С Б Всего

0 0 0 0

Женская сборная России пережила смену состава – команду скипа Анны Сидоровой по результатам Суперкубка-2016 сменила пятерка во главе с Викторией Моисеевой. И сходу взяла золото чемпионата Европы-2016, ставшее для нас вторым подряд, третьим – с 2012 года и четвертым в истории. Плюс в активе россиянок – бронзы трех последних чемпионатов мира (2014-2016). Динамика говорит о том, что в Корее мы точно будем претендовать на место в тройке. А можем снова пролететь мимо нее. Олимпиады нашей сборной даются куда менее успешно, чем другие крупные турниры.

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ (4)

Результат Сочи-2014

З С Б Всего

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Результаты Ирины Аввакумовой мечутся, как лист на ветру. Россиянка может попасть в призеры и на следующем старте оказаться в конце второй десятки. Перед Сочи Аввакумова выигрывала этапы Кубка мира, но на домашних Играх оказалась далеко за чертой призеров. Сейчас на ее счету и побед-то нет – даже разовых. Хотя отдельные медали россиянки внушают осторожный оптимизм.

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ (3)

Результат Сочи-2014

З С Б Всего

0 0 0 0

Это даже не смешно. Заявления (в том числе, со стороны руководства национальной федерации) о том, что мы даже близко не способны бороться за медали на крупных турнирах, надоели настолько, что возникает вопрос: почему этот вид спорта до сих пор вообще финансируется в нашей стране?

ХОККЕЙ (2)

Результат Сочи-2014

З С Б Всего

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Единственный (не считая керлинга) командный турнир зимних Олимпийских игр всегда непредсказуем. Даже в Сочи, собрав лучший состав, доверив руководство командой авторитетному тренеру, накачав игроков патриотизмом, а болельщиков – ожиданиями реванша за позор «3:7» в Ванкувере, российская мужская сборная в итоге проиграла в четвертьфинале финнам. С Пхенчханом вопросов еще больше (в том числе – по участию в турнире звезд НХЛ). Ответы станут известны ближе к Играм.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ (14)

Результат Сочи-2014

З С Б Всего

0 1 2 3

Павел Кулижников не успел отбыть дисквалификацию (полученную после юниорского ЧМ-2012 за метиглгексанамин) до Игр в Сочи, так что на мировой арене засветился позже – в первом постолимпийском сезоне. Засветился так, что все ахнули: россиянин мгновенно стал суперзвездой спринта, выигрывая старт за стартом, обновляя рекорды планеты на 500 м и собирая коллекцию золотых наград чемпионатов мира (сейчас у него таких – пять за два года). Если ждать от кого железной победы в Корее, то от Кулижникова! Но вот беда – в нынешнем сезоне Павел попал под тяжелый пресс из микса в виде угрозы пожизненной дисквалификации за употребление мельдония (угроза уже отпала), косых взглядов соперников, травм и связанного с ними падения результатов. В итоге парень не выдержал. Сначала угодил в полицию за пьяные выходки в японском Нагано, потом – вовсе прекратил участие в турнирах (тут, правда, сказались те самые проблемы со здоровьем). Ждать его на льду в официальных стартах придется не раньше осени. И в каком состоянии Кулижников вернется – еще вопрос. Да, без него тоже есть кому бороться за медали в Пхенчхане. Денис Юсков хоть и проиграл последний чемпионат мира (остался вторым), но на коронной «полуторке» статус фаворита не утратил (рекорд равнинных катков и три золота ЧМ с 2013-го говорят сами за себя). Плюс может бороться на «тысяче». Руслан Мурашов имеет победный опыт на «пятисотке», Ольга Фаткулина в спринте стабильно претендует на медали во всех важных стартах, Анна Юракова серьезно прогрессирует на стайерских дистанциях (есть награды Кубка мира на 5000 м), плюс женская сборная уверенно держится в тройке лучших в пасьюте. Но… Без Кулижникова в его лучшей форме никто нам золота гарантировать не сможет. А что будет с Кулижниковым через полгода – не знает даже он сам.

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