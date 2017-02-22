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Скандалисты и гладиаторы. Анонс дня в Лиге чемпионов

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Скандалисты и гладиаторы. Анонс дня в Лиге чемпионов
Источник: Reuters

«Советский спорт» представляет сегодняшние матчи в Лиге чемпионов.

ДИСКУТИРУЙ СО СВОИМИ, ЧТОБЫ ЧУЖИЕ БОЯЛИСЬ

В стане «Ювентуса» этой зимой кипят нешуточные страсти. Только до драк дело еще не дошло! Судите сами.

В пятницу «Старая синьора» играла с «Палермо». Действовали туринцы уверенно и одержали убедительную победу - 4:1. Но, как сообщает Football Italia, сразу после финального свистка центральный защитник Бонуччи и главный тренер Массимилиано Аллегри начали говорить на повышенных тонах. Особенно усердствовал Бонуччи. Тогда тренер не выдержал и сказал: «Заткнись, думай об игре!». Игрок замолк, но напоследок ответил Аллегри: «Иди на…».

Судя по всему, беседа Бонуччи не понравилась. Сразу после разговора он убежал в раздевалку. В «Ювентусе» так не принято: футболисты после финального свистка отправляются к трибунам со своими болельщиками.

Как удалось выяснить итальянским журналистам, Бонуччи просил Аллегри его поменять, на что тренер не отреагировал, сделав другие перестановки. «Трем другим футболистам требовалась замена из-за судорог», - сказал он, когда репортеры стали развивать тему. Досрочно ушли с поля Хедира, Стураро и Маркизио. И если первый покинул поле сразу после перерыва, то другие полузащитники - в середине тайма: Стураро - на 70-й минуте, Маркизио - на 75-й.

Аллегри понять можно. Во-первых, вариантов в средней линии у него меньше, чем в любой другой. Не зря зимой «Ювентус» хотел купить Витселя у «Зенита». Как в такой ситуации не поберечь проверенных бойцов? С центральными защитниками ситуация проще. С «Палермо» играли Бонуччи и Бенатия, а еще есть Кьеллини, Барцальи и Ругани. Во-вторых, кому легче доиграть матч - защитнику или центральному хавбеку?

Незамеченной эту историю боссы «Ювентуса» не оставили, выписав Бонуччи штраф. О его сумме не сообщается. «Подобные вещи случаются», - заметил, в свою очередь, Аллегри.

Ему ли об этом не знать! Этой зимой у него было недопонимание с Дибалой и Лихтштайнером. Обоим не нравилось, что их меняют! В результате они не пожали руку Аллегри, а защитник еще и проигнорировал протянутую руку партнера - Дани Алвеса. В случае с Лихтштайнером и вовсе произошел казус: Аллегри показалось, что швейцарец получил травму, хотя с ним ничего не случилось.

Могут ли такие отношения игроков с тренером сказаться на результате противостояния с «Порту»? Бывший защитник «Ювентуса», чемпион мира-1982 Клаудио Джентиле убежден, что нет. «Вы думаете, таких вещей не происходило, когда я играл? Решается все просто - игрок извиняется. Так произошло в ситуации с Дибалой. Это решающий момент сезона, никто не хочет трещин в раздевалке. Думаю, в истории с Бонуччи и Аллегри не будет никаких последствий» - сказал он в интервью Sport Mediaset.

Если у «Ювентуса» получится быть сплоченным до конца сезона, то у команды есть шансы на успех в Лиге чемпионов. Во-первых, играет она хорошо. Во-вторых, конкуренция нынче не та. Вот что думает известный итальянский тренер Марчелло Липпи: «Барселона близка к вылету, «Бавария» хоть и победила «Арсенал», играет не идеально». В чем козырь «Юве»? «У «Ювентуса» в последние годы появилось чувство собственного достоинства и вера в успех в больших матчах».

«Порту» (Португалия) - «Ювентус» (Италия)
Порту. Стадион «Драгау». 22.45 (мск).
Судья: Ф. Брых (Германия).
Травмы/дисквалификации: нет.
ТВ: «Матч ТВ», 22.35 (мск), «Матч Футбол 2», 22.30 (мск).

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЛАДИАТОРОВ РАНЬЕРИ

В субботу «Лестер» уступил «Миллоуолу» (0:1) в 1/8 финала Кубка Англии. «Миллоул», если что, выступает в третьем дивизионе! В чемпионате страны «Лестер» тоже играет плохо - «лисы» находятся лишь в одном очке от зоны вылета. Так и хочется досрочно провозгласить «Севилью» победителем противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов! Где «Миллуол», а где «Севилья»?! Между прочим, андалусийцы в чемпионате Испании идут в таблице следом за «Реалом» и «Барселоной». Но есть детали, которые намекают: борьба в этой паре возможна.

Во-первых, слова Клаудио Раньери. Главный тренер «Лестера» считает, что его команде нужно вспомнить себя образца прошлого сезона. «Мы могли проиграть, но на поле у нас были солдаты, гладиаторы. Благодаря этому мы превосходили соперников в желании и страсти. Мы играли сердцем».

Повторять это футболистам перед матчем с «Севильей» нет надобности. Игроки должны бороться за свое будущее. Представим, что «Лестер» вылетит из премьер-лиги. Что тогда? Захотят ли Варди и Марез выступать в «чемпионшипе»? Может, кто-то и захочет, но многие наверняка захотят уйти. А хорошее выступление в Лиге чемпионов – лучшая реклама.

Во-вторых, стиль. «Севилья» любит владеть мячом. В чемпионате Испании команда Хорхе Сампаоле в среднем владеет мячом 57 процентов времени. Даже у «Реала» статистика хуже - 55%. «Лестеру» такая игра соперника по душе. Это дает прекрасную возможность убегать в контратаки.

Если же «Лестер» выйдет и провалится, нужно будет признать: Раньери не прав - проблема его команды вовсе не в потери боевитости и духа. Играть без желания в Лиге чемпионов - нонсенс.

«Севилья» (Испания) - «Лестер» (Англия)
Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан». 22.45 (мск).
Судья: К. Тюрпен (Франция).
Травмы/дисквалификации: Парехо, Тремулинас, Лассо, Меркадо - нет.
ТВ: «Матч Футбол 1», 22.30 (мск).

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