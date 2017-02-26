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Розанов рассказал, с чего Карпин начал работу на «Матч ТВ»

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Розанов рассказал, с чего Карпин начал работу на «Матч ТВ»
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Дзичковский встретился с известным комментатором «Матч ТВ» и расспросил его о многих нюансах и тонкостях комментаторской профессии.

Что Розанов считает своей профессиональной изюминкой?

Обязательно ли растягивать в эфире букву «р» в слове «Удар-р-р-р!»?

Нужен ли в работе комментатора громкий патриотизм?

Насколько жестко комментаторы борются за рейтинговые матчи?

Каковы подводные камни парного комментария?

Почему главный редактор футбольных трансляций Валерий Карпин начал работу на «Матч ТВ» со штрафов?

Об этом и много другом читайте вскоре на сайте «Советского спорта».

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Евгений Дзичковский
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