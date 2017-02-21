Топ-5 фактов о РБ «Лейпциг» - главном открытии Бундеслиги

«Советский спорт» уже писал о том, что объявил новый набор в школу спортивного журналиста . Те, кто стал слушателями нашей Школы, уже посещают спортивные мероприятия, пишут о них отчеты, берут яркие и злободневные интервью, лучшие из которых публикуются на страницах «Советского спорта». И мы получаем уже огромное количество писем-заявок с робкими попытками сформулировать свой отчет о матче, о событии, в том числе и довольно заметные и интересные статьи.

Вот одно из них.

«Здравствуйте, уважаемая редакция! С детства имел привычку выделять фломастером в телепрограмме все спортивные события, а затем с упоением смотреть эти трансляции. В школе, воодушевленный их просмотром, занимался различными видами спорта. Больших успехов, правда, не добился.

Ежедневно занимаюсь мониторингом главных спортивных интернет-ресурсо в страны, среди которых «Советский спорт» - на первом месте. Не могу представить свой день без прочтения нескольких спортивных материалов на злободневные темы. Подробно слежу, естественно, за российским футболом (РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ, женский футбол), Лигой чемпионов и Лигой Европы, ведущими футбольными европейскими чемпионатами, КХЛ и НХЛ, баскетбольной Евролигой, Единой Лигой ВТБ и НБА, волейбольной Лигой чемпионов, биатлоном, легкой атлетикой и др. Стараюсь охватить как можно большее количество соревнований. Кумирами в мире спорта являются Усейн Болт, Леброн Джеймс, Эллисон Феликс, Алекс Морган. Эталоном спортивного журналиста считаю Романа Скворцова, Александра Шмурнова, Василия Уткина.

Где-то в глубине души всегда мечтал быть связанным со спортивной журналистикой, но всё это оставалось на уровне чего-то недосягаемого. Но я чувствую, что освещение спорта - это мое призвание, кроме того, это практически единственное, что приносит мне удовольствие в жизни.

Сергей Есин, 20 лет, Владимирская область».

Мы уверены, что у Сергея все получится. Как и у многих других, кто высылает сейчас заявки в Школу спортивного журналиста «Советского спорта».

А мы публикуем пробу пера Сергея – заметку о выскочке из Бундеслиги – клубе РБ «Лейпциг».

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Пока народ не верит в перспективную команду РБ Лейпциг, я расскажу 5 интересных фактов о ней.

ФАКТ 1-Й:

ФК «Лейпциг» является первым в истории чемпионом Германии 1903 года. Правда, к нынешней команде тот клуб не имеет никакого отношения, так как РБ «Лейпциг» был основан в 2009 году на базе ФК «Маркранштедт» из одноименного города под Лейпцигом, клуба, игравшего на тот момент в 5-й футбольной лиге.

ФАКТ 2-Й:

Австрийский концерн «Ред Булл» умудрился дважды обойти немецкие футбольные законы. Во-первых, в названии немецких футбольных клубов запрещено использовать рекламные бренды. Поэтому в названии используется аббревиатура РБ, что означает «RasenBallsport» (клуб по игре с мячом на газоне), но при этом намекающая, разумеетмя, на «Ред Булл».

Во-вторых, 50% акций любой команды должны принадлежать клубу, 49% инвестору и 1% болельщикам. Чтобы стать членом клуба, болельщикам в разных клубах бундеслиги нужно внести в среднем 60 евро. Таких членов клуба болельщиков, к примеру, у «Баварии» 220 тысяч, у «Боруссии» - 139 тысяч. Руководители «Ред Булла» установили цену вхождения в клуб болельщиков в 1000 евро!!! Таким образом, таких людей нашлось всего 17 человек, причем все они работники австрийского концерна. В итоге, инвестор, фактически, владеет 50% всего клуба.

ФАКТ 3-Й:

РБ «Лейпциг» прошагал путь из 5-й футбольной лиги до Бундеслиги всего за семь лет, опережая свой же план развития команды на год. Как сказал владелец «Ред Булла» Дитрих Матешиц, клуб должен стать обладателем серебряной салатницы чемпионов Германии до того, как Матешицу исполнится 80 лет. Сейчас ему 71 год. Еще есть время разогнаться. Хотя они не прочь повторить результат «Кайзерслаутерна «, который стал чемпионом Германии в сезоне-1997/1998 , сезоном ранее выиграв вторую Бундеслигу. Пока точь-в-точь идут по его графику.

ФАКТ 4-Й:

Болельщики всех немецких клубов ненавидят РБ «Лейпциг» и их руководство. Недовольство вызывает то, что саксонцы прошагали четыре лиги слишком легко из-за больших денежных вливаний. По их мнению, они не столько играют в футбол, сколько рекламируют свой продукт. При этом стоит отметить, что в отличие от «МанСити», «ПСЖ» и других арабских денежных мешков, в «РБ Лейпциг» политика формирования состава строится на подборе молодых и перспективных талантов, а не на пустом вбухивании средств в уже готовых звезд.

ФАКТ 5-Й:

РБ «Лейпциг» является единственным и первым с 2009 года клубом в Бундеслиге из Восточной Германии («Герту» считать не будем – она хоть и из Берлина, но всё-таки из Берлина Западного, а город до сих пор ментально разделен на две части), что вызывает в этой части страны огромный интерес к этой команде. А в других странах Европы получает популярность за счет перехвата эстафеты у сказочного «Лестера».

Сейчас «Лестер» идёт на второй строчке в турнирной таблице, отставая за 13 туров до конца от лидирующей «Баварии» на 5 очков и в свою очередь отрываясь от ближайших преследователей на 8 очков. Так что с высокой степенью вероятности уже в скором времени мы будем следить за успехами клуба в Лиге чемпионов.