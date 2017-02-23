ЦСКА поздравили с Днем защитника Отечества. Превью матчей 23 февраля

Сегодня вторые матчи первого раунда плей-офф на Западе. Обиженные «шуты» постараются взять реванш у ЦСКА. «Витязь» – дать бой в Питере записному фавориту СКА. Хватит ли у торпедовцев сил – физических и моральных – оказать сопротивление московским динамовцам? После внезапной «смерти» на 93-й минуте безголевой сшибки?

И что там «зубры» в Ярославле? Зацепятся ли за серию?

В матче московских армейцев с «шутами», завершившемся победой хозяев 4:2, был сыгран четвертый период. Карательные хоккейные органы наказали участников действа – игроков и тренеров, а также арену на Ленинградке.

Главного тренера финнов Юкку Ялонена за критику судейства и досрочный уход с пресс-конференци и (наставник не стал дожидаться вопросов журналистов) оштрафовали. За подобное выписывают от 300 тысяч рублей.

Наказали арену за нарушения технического регламента лиги, что болельщикам мало интересно.

А вот дисквалификации на один матч армейцев Григория Панина и Павла Карнаухова зацепили. В преддверии армейского праздника.

С молодым форвардом все более или мене понятно – в своей единственной смене он подрался и получил 5 минут, которые потом переписали на (5+20). В любом случае вряд ли Карнаухов получил бы сегодня и потом много игрового времени.

С Паниным ситуация иная. Его подножку, потянувшую в матче на буллит, раздули до (5+20). Хотя он сам упал и больно ударился головой о штангу ворот. Есть большие сомнения злом умысле нарушителя.

Большой штраф оказался для лучшего защитника лиги последней игровой недели повторным, что означает автоматический пропуск очередного матча.

Панин для обороны ЦСКА – фигура ключевая. Да, он иногда парит, совершает хоккейные глупости. А его автогол, забитый рукой во втором матче финальной серии с «Магниткой», многие считают переломным.

Но при этом Панина соперники боятся, знают, что когда он рядом, пощады не будет. К тому же этот защитник с солидным кубковым и победным опытом. Его потеря – серьезный удар по обороне красно-синих в противостоянии с агрессивными «шутами».

Почему с первого матча плей-офф ЦСКА оказался под судейским колпаком?

Матч СКА - Витязь Место и дата 23 февраля 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Матч Локомотив - Динамо Мн Место и дата 23 февраля 17:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция