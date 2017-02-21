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Гагарин играет за СКА! Команда Знарка начала борьбу за Кубок со сложной победы

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Гагарин играет за СКА! Команда Знарка начала борьбу за Кубок со сложной победы
Источник: ХК СКА

Петербургская команда с помощью группы «Любэ» и Юрия Гагарина в первом матче серии обыграла «Витязь».

10 лет «Витязя»

Когда последний раз «Витязь» выходил в плей-офф, евро стоил 35 рублей, у Криштиану Роналду и Лионеля Месси не было ни одного Золотого мяча, а КХЛ и вовсе еще не существовало.

Та серия плей-офф закончилась для «Витязя» быстро и очень грустно: 0:5 и 1:5 от «Авангарда» в Омске и 0:1 в домашнем матче. За 10 лет клуб переехал из Чехова в Подольск, успел сменить девять тренеров и оказаться на грани исключения из лиги из-за поведения своих тафгаев.

В начале нового сезона безнадежный «Витязь» принял Валерий Белов, и за два матча до конца регулярки команда обеспечила себе участие в плей-офф. Кроме таланта Белова, которого уже многие называют лучшим тренером года в КХЛ, важен вклад генменеджера. Игорь Варицкий перед началом сезона привел в клуб очень сильных легионеров: Миро Аалтонен и Якуб Ержабек никогда в КХЛ не играли и сходу смогли набрать 83 очка на двоих.

Свои лучшие сезоны в КХЛ провели Алексей Копейкин, Алексей Макеев и Максим Афиногенов. Но, как бы это ни было банально, в плей-офф это все не имеет никакого значения. Соперник «Витязя» – СКА, который за те же 10 лет провел еще более впечатляющее восхождение, прямо сейчас армейцы – главный фаворит Кубка Гагарина.

«Любэ», армейцы «Любэ»

Еще в прошлом году СКА начал серьезную борьбу со спекулянтами: сотни билетов, купленных не в кассе, были аннулированы. В этом сезоне все так же, но аннулированных билетов намного меньше – СКА своего добился.

Все, кто честно купил билет в кассах и интернете, а также успел к началу предматчевого шоу, перед игрой слушали группу «Любэ». Не вживую, на видеокубе: там запись песни «Солдат». Полная запись.

В паре СКА – «Витязь» Николай Расторгуев, для которого родной регион – Подмосковье, скорее должен болеть за новичка плей-офф. Но пока солист любимой группы военных о своих клубных пристрастиях не рассказывал, хотя признавался: хоккей очень любит.

А СКА в этом сезоне очень часто подчеркивает свою принадлежность к армии. Новый камуфляжный комплект формы, которую СКА презентовал в этом сезоне, в тему.

Армейцы – как на Кубке мира

СКА удивляет еще за час до начала матча: Олег Знарок выставляет состав как на Кубке мира: четыре атакующих тройки и три пары защитников. Лишние – Роман Рукавишников и Егор Рыков.

В остальном – никаких неожиданностей: мимо заявки травмированные Вячеслав Войнов и Сергей Плотников. Стив Мозес пока проигрывает конкуренцию Александру Хохлачеву, а на позиции вратаря интриги нет с предыдущего утра – в воротах, как и объявил на открытой тренировке Харийс Витолиньш, Кубок Гагарина начинает Микко Коскинен.

Финн напоминает о себе во втором периоде во время ошибки СКА на смене. Аалтонен и Марио Кемпе разыгрывают до идеальной позиции, но Коскинен щитком в шпагате спасает. К этому моменту уже 1:0 в пользу СКА: за 19 секунд до конца первого периода Антон Белов удачно попадает в угол ворот Харри Сятери.

В середине второго периода на трибунах появляется… Юрий Гагарин. Иван Грозный был, Пятачок, Винни Пух, и даже Волк с Зайцем – уже привычные гости Ледового, но Гагарин тут впервые. Космонавт, у которого на скафандре логотип СКА, получается нефартовым: «Витязь» почти сразу же сравнивает счет. Лучший бомбардир подольской команды Макеев результативен и в плей-офф.

«Витязь» может даже выйти вперед! Евгению Дадонову в перерыве приходится признать: СКА нервничает, в регулярке такого не было.

Но подмосковная команда получает два удаления, одно из них реализует Никита Гусев.

Через 27 секунд после начала третьего периода как раз Дадонов уводит СКА вперед на две шайбы – хоть немного успокаивает. Армейцы предсказуемо повели в серии, хотя проблем у них оказалось неожиданно много. Делать 2-0 петербуржцам предстоит в самый армейский день года – 23 февраля.

Матч

СКА - Витязь - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы:

Белов (Дадонов, Шипачёв), 19:41 (1:0 - бол.). Макеев (Никулин), 29:01 (1:1). Гусев 33:29 (2:1 - бол.). Дадонов 40:27 (3:1).

Место и дата

21 февраля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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