Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив2 : 1Динамо Минск
Хоккей  СКА3 : 1Витязь
Футбол  Байер0 : 0Атлетико
Хоккей  Динамо Москва0 : 0Торпедо
Хоккей  ЦСКА4 : 2Йокерит
Футбол  Манчестер Сити0 : 0Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Сделал гадское дело!» Почему комментаторы обозлились на белорусского игрока

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Сделал гадское дело!» Почему комментаторы обозлились на белорусского игрока
Источник: Photo.khl.ru

«Локомотив» в упорной борьбе переиграл минское «Динамо». Счет открыл 20-летний Егор Коршков, вернувшийся в состав после перелома ноги.

Когда я обсуждал эту серию с заслуженным тренером страны, популярным экспертом «Матч ТВ» Сергеем Гимаевым, то допустил неосторожный вопрос: «Неужели Ярославль против Минска – самая скучная дуэль Запада?»

Нет, ребята, скучно не было. Очень яростная схватка. Серия равных команд. Вот как предсказать, кто победит? В первом очном матче регулярки выиграло «Динамо» (2:0) – в Минске. «Локомотив» ответил крупной победой (6:3) – тоже дома.

Ярославль – это русский Квебек, где люди обожают хоккей. Вот почему удивило, что за четыре часа до матча в кассах «Арены-2000» еще оставалось больше 1000 непроданных билетов. Зато на второй игре ожидается аншлаг. Ну это понятно – будет же выходной.

Местные болельщики перед матчем ворчали: вот, отпустили тренера Тома Роу. Он уже во «Флориде» главный. Команда победила пять раз подряд и ворвалась в зону плей-офф. А к Алексею Кудашову есть вопросы…

Ну не знаю. По-моему, у «Локомотива» есть стабильность, свой стиль. Сейчас команда провела кубковый матч сезона с позиции силы. Должна была забивать в первых двух периодах, в два раза перебросала «Динамо». Но вратарь Бен Скривенс просто на ушах стоял. Вообще он был очень хорош в регулярке, сделав восемь «сухарей» (91,8%). Да и опыт игры за «Монреаль», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Торонто» никуда не денешь. Вспомнилось, как Скривенса в межсезонье предлагали в «Салават Юлаев», но от него отказались, сделав ставку на Сведберга… Но это уже слезы Уфы.

Во втором периоде невежливо вписали головой в борт защитника «Локомотива» и сборной России Владислава Гаврикова. «В третьем периоде будут драки», - пообещал Павел Коледов. Да, Любушкин сцепился с Граньяни. Но главное, что мы увидели – забитые голы.

20-летний форвард хозяев Егор Коршков в декабре сломал ногу, перенес операцию, пропустил два месяца. Форму набирал в матчах МХЛ. И казалось, на важную игру Кубка Гагарина его не поставят – по крайней мере, за это Кудашова еще днем тоже покритиковали.

Но вот 45-я минута матча, и первый гол «Локомотива» в этом плей-офф забивает Коршков, блестяще заложив дугу и отправив шайбу в сетку. А передачу ему отдал, выиграв борьбу, мощный Гавриков – его повреждение оказалось несерьезным.

1:0. Даешь, молодежь!

Победный гол в большинстве забил ветеран Петри Контиола, которого признали лучшим игроком матча в составе хозяев. Финн нанес потрясающий бросок со средней дистанции.

«Сделал гадское дело!» - вылетела цитата в эфире регионального телевидения. Это ругались на Сергея Костицына. Форвард «Динамо» в зоне нападения зачем-то схватил малый штраф за атаку игрока, не владеющего шайбой.  Это удаление и стало для Минска роковым.

Лидер гостей Мэтт Эллисон один гол все-таки забил, когда нанес точный бросок с острого угла. Совсем не обязательную шайбу пропустил Алексей Мурыгин.

Но больше «Динамо» не забило ничего. А «Локомотив» мог поразить пустые ворота, но немного не попал Даниил Апальков.

Плюсы для Минска – у них потрясающие болельщики. Их большой баннер перед игрой – нечто. Отличный вратарь Скривенс.

Козыри Ярославля – команда без слабых мест. Но если эта серия затянется на семь матчей, мы вообще не удивимся.

Матч

Локомотив - Динамо Мн - 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Голы:

Коршков (Красковский, Гавриков), 44:31 (1:0). Контиола (Крунвалль, Козун), 48:37 (2:0). Эллисон (Коробов), 51:34 (2:1).

Место и дата

21 февраля 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валерий Белов: Для первого матча в плей-офф «Витязь» сыграл против СКА неплохоГлавный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился мнением о первом матче серии плей-офф КХЛ против СКА (1:3).Олег Знарок: Почему играли в шесть защитников? Я так решил и всеГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о первом матче серии плей-офф КХЛ с подольским «Витязем» (3:1).Гагарин играет за СКА! Команда Знарка начала борьбу за Кубок со сложной победыГагарин играет за СКА! Команда Знарка начала борьбу за Кубок со сложной победыПетербургская команда с помощью группы «Любэ» и Юрия Гагарина в первом матче серии обыграла «Витязь».ЦСКА переиграл финский «Йокерит» в первом матче плей-оффЦСКА переиграл финский «Йокерит» в первом матче плей-оффХоккеисты ЦСКА на домашнем льду переиграли финский «Йокерит» в первом матче 1/8 Кубка Гагарина со счетом 4:2.СКА обыграл «Витязь» в первом матче четвертьфинала конференцииВ первом матче серии плей-офф КХЛ СКА дома обыграл «Витязь» со счетом 3:1.СКА – «Витязь» (3:1). Как это былоСКА – «Витязь» (3:1). Как это былоСКА в матче серии плей-офф КХЛ обыграл подольский «Витязь» со счетом 3:1.«Локомотив» переиграл минское «Динамо»«Локомотив» переиграл минское «Динамо»Хоккеисты ярославского «Локомотива» на своей площадке одолели минское «Динамо» в первом матче плей-офф Кубка Гагарина со счетом 2:1.Кубок Гагарина. Результаты всех матчей онлайн!Кубок Гагарина. Результаты всех матчей онлайн!Если Капризов переедет в Москву, «Салават» официально станет фарм-клубом ЦСКАЕсли Капризов переедет в Москву, «Салават» официально станет фарм-клубом ЦСКАДмитрий Пономаренко – о продолжающейся монополизации и централизации российского хоккея.«Локомотив» – «Динамо» (Минск). Прогноз Алексея Андронова«Локомотив» – «Динамо» (Минск). Прогноз Алексея АндроноваПредлагаем вашему вниманию прогноз обозревателя «Советского спорта» на последнюю из стартующих сегодня пар – «Локомотив» – «Динамо» (Минск).Александр Кожевников: Большой плюс Дмитрию Квартальному, что ЦСКА показывает агрессивный хоккейДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников не удивлен победе ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.Константин Барулин: Первый раз за 12 лет не попадаю в плей-оффГолкипер ХК «Сочи» Константин Барулин подвел итоги сезона.Александр Медведев: Буре «респект и уважуха» за отказ от американского гражданстваЧлен совета директоров КХЛ и СКА Александр Медведев прокомментировал решение двукратного обладателя «Морис Ришар Трофи» Павла Буре отказаться от американского гражданства.Владимир Крикунов: СКА по составу и таланту игроков сильнее ЦСКАГлавный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился ожиданиями от выступления СКА в Кубке Гагарина.Андрей Разин: За счет агрессии ЦСКА быстро разберется с «Йокеритом»Главный тренер «Югры» Андрей Разин высказался о четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции ЦСКА – «Йокерит».Алексей Яшин: У СКА выше шансы на победу в Кубке Гагарина, чем у ЦСКАБывший нападающий СКА и ЦСКА Алексей Яшин поделился мнением о фаворитах Кубка Гагарина.«Динамо» (Москва) – «Торпедо». Прогноз Алексея Андронова«Динамо» (Москва) – «Торпедо». Прогноз Алексея АндроноваПредлагаем вашему вниманию прогноз обозревателя «Советского спорта» на пару «Динамо» (Москва) – «Торпедо».СКА – «Витязь». Прогноз Алексея АндроноваСКА – «Витязь». Прогноз Алексея АндроноваПредлагаем вашему вниманию прогноз обозревателя «Советского спорта» на пару СКА – «Витязь».Пора бы Льву Яшину напомнить о себе московскому «Динамо». Превью матчей вторникаПора бы Льву Яшину напомнить о себе московскому «Динамо». Превью матчей вторникаСегодня плей-офф берет старт на Западе. Круг фаворитов очерчен.ЦСКА – «Йокерит». Прогноз Алексея АндроноваЦСКА – «Йокерит». Прогноз Алексея АндроноваОбозреватель «Советского спорта» Алексей Андронов делится своим прогнозом на пару ЦСКА – «Йокерит».
Главные новости
Хоккей
ЦСКА переиграл финский «Йокерит» в первом матче плей-офф
Хоккей
«Локомотив» переиграл минское «Динамо»
Футбол
Миранчук уйдет из «Локомотива» в «Рубин» за 2 млн. евро после окончания чемпионата
Футбол
Безбородов рассудит «Атлетик» и АПОЭЛ в ответном матче Лиги Европы
Футбол
Валерий Газзаев: «Спартак» заслуженно идет на первом месте
MMA
На «Советском спорте» открылась конференция «АрММАгеддон», посвященная ММА
Футбол
«Челси» помогает Слуцкому найти работу в Англии
все новости
Динамо Мн
Динамо Мнкалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Гагарина
Кубок Гагарина