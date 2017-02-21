«Сделал гадское дело!» Почему комментаторы обозлились на белорусского игрока

«Локомотив» в упорной борьбе переиграл минское «Динамо». Счет открыл 20-летний Егор Коршков, вернувшийся в состав после перелома ноги.

Когда я обсуждал эту серию с заслуженным тренером страны, популярным экспертом «Матч ТВ» Сергеем Гимаевым, то допустил неосторожный вопрос: «Неужели Ярославль против Минска – самая скучная дуэль Запада?»

Нет, ребята, скучно не было. Очень яростная схватка. Серия равных команд. Вот как предсказать, кто победит? В первом очном матче регулярки выиграло «Динамо» (2:0) – в Минске. «Локомотив» ответил крупной победой (6:3) – тоже дома.

Ярославль – это русский Квебек, где люди обожают хоккей. Вот почему удивило, что за четыре часа до матча в кассах «Арены-2000» еще оставалось больше 1000 непроданных билетов. Зато на второй игре ожидается аншлаг. Ну это понятно – будет же выходной.

Местные болельщики перед матчем ворчали: вот, отпустили тренера Тома Роу. Он уже во «Флориде» главный. Команда победила пять раз подряд и ворвалась в зону плей-офф. А к Алексею Кудашову есть вопросы…

Ну не знаю. По-моему, у «Локомотива» есть стабильность, свой стиль. Сейчас команда провела кубковый матч сезона с позиции силы. Должна была забивать в первых двух периодах, в два раза перебросала «Динамо». Но вратарь Бен Скривенс просто на ушах стоял. Вообще он был очень хорош в регулярке, сделав восемь «сухарей» (91,8%). Да и опыт игры за «Монреаль», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Торонто» никуда не денешь. Вспомнилось, как Скривенса в межсезонье предлагали в «Салават Юлаев», но от него отказались, сделав ставку на Сведберга… Но это уже слезы Уфы.

Во втором периоде невежливо вписали головой в борт защитника «Локомотива» и сборной России Владислава Гаврикова. «В третьем периоде будут драки», - пообещал Павел Коледов. Да, Любушкин сцепился с Граньяни. Но главное, что мы увидели – забитые голы.

20-летний форвард хозяев Егор Коршков в декабре сломал ногу, перенес операцию, пропустил два месяца. Форму набирал в матчах МХЛ. И казалось, на важную игру Кубка Гагарина его не поставят – по крайней мере, за это Кудашова еще днем тоже покритиковали.

Но вот 45-я минута матча, и первый гол «Локомотива» в этом плей-офф забивает Коршков, блестяще заложив дугу и отправив шайбу в сетку. А передачу ему отдал, выиграв борьбу, мощный Гавриков – его повреждение оказалось несерьезным.

1:0. Даешь, молодежь!

Победный гол в большинстве забил ветеран Петри Контиола, которого признали лучшим игроком матча в составе хозяев. Финн нанес потрясающий бросок со средней дистанции.

«Сделал гадское дело!» - вылетела цитата в эфире регионального телевидения. Это ругались на Сергея Костицына. Форвард «Динамо» в зоне нападения зачем-то схватил малый штраф за атаку игрока, не владеющего шайбой. Это удаление и стало для Минска роковым.

Лидер гостей Мэтт Эллисон один гол все-таки забил, когда нанес точный бросок с острого угла. Совсем не обязательную шайбу пропустил Алексей Мурыгин.

Но больше «Динамо» не забило ничего. А «Локомотив» мог поразить пустые ворота, но немного не попал Даниил Апальков.

Плюсы для Минска – у них потрясающие болельщики. Их большой баннер перед игрой – нечто. Отличный вратарь Скривенс.

Козыри Ярославля – команда без слабых мест. Но если эта серия затянется на семь матчей, мы вообще не удивимся.