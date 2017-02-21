Магия цифр: ужин с коэффициентом 8:1 в 1/8 финала

«Советский спорт» рассказывал уже об эпизоде, которым заинтересовалась Футбольная ассоциация Англии. Речь идет о матче 1/8 финала Кубка Англии «Саттон Юнайтед» – «Арсенал», в котором запасной голкипер хозяев Уэйн Шоу аппетитно ел на скамейке запасных, а также о том, что вслед за этим последовало увольнение вратаря из клуба.

Сегодня уже невозможно не знать, кто такой Уэйн Шоу. Все последние дни и недели, предшествовавшие матчу 1/8 финала Кубка Англии, о нем писали все. При этом не только в Англии. Резервный голкипер в возрасте 46 лет – это уже круто. 125 килограммов – это круто вдвойне! Сам себя он называет самым толстым вратарем в мире. И даже красавица из мира гандбола, моя мечта Тереза Патрисия Алмейда (100-килограммов ый и при этом очень подвижный вратарь сборной Анголы) не идет с ним в сравнение.





Еще Шоу приглядывает в клубе за газоном, являясь по совместительству агрономом. Он же в клубе – и грузчик, и разнорабочий.

Но «Саттон» проиграл «Арсеналу». Это случилось в понедельник. А во вторник расторг контракт с Уэйном Шоу. Человек, за несколько недель ставший медиазвездой – за удивительную внешность и добрую самоиронию – отчислен.

И за что? За пирог! Если кого-то волнуют детали, то это был пирог с картофелем и мясом, а не бургер, как могло бы показаться.

На 83-й минуте при счете 0:2 Шоу с большим аппетитом съел пирог.

Вот как это было:





Но это бы еще ничего. Ну, проголодался парень. Страшно нервничал. 0:2 все-таки на табло. Но кое-кого на сомнения подтолкнуло то обстоятельство, что Уэйн Шоу специально для этого встал. Ну, чего бы ему не съесть сидя, если уж сидел. Возник вопрос: а не для того ли, чтобы обратить на себя внимание, в том числе и телекамер?

Стали разбираться и выяснилось следующее. Момент, который многие назвали лучшим моментом Кубка, мог иметь коррупционную составляющую.

Трюком Шоу заинтересовалась комиссия по азартным играм.

У букмекерской конторы «Sun Bets» была линия «Уэйн Шоу съест пирог в прямом эфире» с коэффициентом 8:1. При этом «Sun Bets» сама же и выступала спонсором «Саттона» в игре с «Арсеналом».

Комиссия инициировала расследование, FA тоже пообещала подключиться. Важно, что Шоу знал о предложении букмекеров. Уже экс-вратарь «Саттона» признался, что на подколы партнеров заранее ответил, мол, все возможно – ведь он ничего не ел целый день. Шоу уверяет, что сделал все исключительно ради стеба: «В перерыве я навестил кухню и подготовился».

Со слов тренера «Саттона» Пола Досвелла, сейчас Шоу абсолютно разбит и опустошен. В телефонном разговоре тот не мог сдержать слез.

Грустно не только вратарю (в перерыве его, действительно, видели на кухне, а также в баре) – грустно всем нам. Если же хотите сделать ставки, то воспользуйтесь нашим рейтингом букмекерских контор.