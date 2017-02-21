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Многоликий «Рубин». Михаил Борзыкин - об игре казанского клуба

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Многоликий «Рубин». Михаил Борзыкин - об игре казанского клуба
Источник: «Советский спорт»

После нескольких удачных матчей «Рубин» сыграл вничью с норвежским «Сарпсборгом» (0:0), ничего не показав в атаке.

«Рубин» отважно доходил до центра поля, где каждый раз увязал в борьбе. Не то чтобы он ее постоянно проигрывал, но продолжения не имел – и фантазии не хватало, и норвежцы подарков не делали. Видать, научились кое-чему в матче с ЦСКА, который довольно быстро проложил мостик от центра поля к штрафной площади «Сарпсборга». Казанцы этого не сделали за 90 минут. Хотя как только не прокладывали – и через оба фланга, и через центр. Безуспешно.

Впрочем, это не та версия «Рубина», о которой все говорят. Действительно, «Спартак» обыгрывал немного другой казанский состав. Хотя в составах «Рубина» легко запутаться: если мы по ходу первой части сезона не поняли, где у него основа, то тем более не поймем это на сборах. В том и сила «Рубина». К какому-то другому сопернику можно готовиться, условно, час. К «Рубину» – все три. И все равно будут сюрпризы.

Хави Грасия не играет матчи основой и дублем, а всегда выставляет экспериментальный состав. Во вторник, например, играл Жонатас. Основа? Еще бы! Но в этой конфигурации Жонатас ничего не показал. В другой – покажет: впереди еще два контрольных матча. После унылых нулей, когда рассказ об атакующих подвигах казанцев можно уместить в строку (один удар в створ), наверняка увидим красочное шоу.

И еще: Карадениза во вторник на поле не было.

Статистика

Рубин (Россия) – Сарпсборг 08 (Норвегия) – 0:0.
Состав Рубина: Нестеренко, Набиуллин, Кузьмин (Михайлов, 77), Бурлак, Кверквелия, Рочина, М`Вила, Сонг, Жемалетдинов, Лестьенн (Махатадзе, 77), Жонатас.
Предупреждения: Сонг, 25, Кузьмин, 38, Жонатас, 82 – нет.
21 февраля. Испания.


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Михаил Борзыкин
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