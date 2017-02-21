«Не будь ПСЖ в зоне вылета – пошел бы туда». Первая презентация книги Кержакова

Александр Кержаков еще не готов играть, но у форварда нашлось время рассказать болельщикам об автобиографии и ответить на их вопросы.

За час до начала презентации в книжном магазине недалеко от Московского вокзала уже не сесть, все стулья в кафе заняты. Проходит еще час, и почти забит весь проход за сидячими местами.

К чести футболиста мероприятие начинают на пять минут раньше запланированного. Привычно, что главные действующие лица иногда задерживаются. После вступительного слова начинается общение с болельщиками. Вопросов много, и весь процесс укладывается в полчаса. Куда дольше проходит последующая автограф-сессия.

– «Зенит» когда-нибудь выиграет Лигу чемпионов. Мы все в это верим. Я надеюсь, что это будет в ближайшее время. Сейчас самое главное – выиграть в четверг, чтобы пройти дальше в Лиге Европы.

– Почему в 2008-м выбрал «Динамо», а не ПСЖ? Если бы ПСЖ в тот момент находился не в зоне вылета – пошел бы туда.

– В «Севилье» меня впечатлили скорости. Когда я пришел, у ребят был сезон в разгаре, а я месяц до этого не тренировался, был в отпуске. Впечатлили техника обращения с мячом, скорость мышления. На тот момент «Зенит» и «Севилья» были клубами разного уровня, не как сейчас. «Зенит» стал клубом, который не затерялся бы и в одном из европейских чемпионатов. Но тогда различие сильно бросалось в глаза. Пришлось потратить много времени, чтобы адаптироваться, у меня на это ушло месяц-полтора.

– Я не могу сейчас выделить состав «Зенита», в котором бы снова поиграл. Все тренеры и партнеры создавали меня как такового. Голы нападающему создают одноклубники. Я всем за это благодарен, и в том числе тренерам, которые в меня верили. Юрий Андреевич Морозов стоит тут особняком. Я не могу его сравнивать с другими тренерами «Зенита», потому что он дал мне дорогу в большой футбол. Я и написал в начале книги, что она в частности посвящена ему. Морозов – человек, который верил в меня на протяжении столь долгого времени, когда видел во мне футболиста.

– Я не один, кто хотел бы, чтобы Аршавин пришел в «Зенит». Мы бы с ним еще поиграли. Я поддерживаю с ним связь, мы переписываемся и созваниваемся.

– Мне лично никто не предлагал перейти в другую команду. Видимо, люди знают мою позицию касательно того клуба, где мне хотелось бы играть и быть. В каком из предыдущих клубов поиграл бы еще? В этом клубе я сейчас нахожусь. Никуда идти не хочется.

– Наверное, не сыграю против «Андерлехта». Я очень много пропустил из-за травмы, не проходил два сбора с командой. Сейчас тренируюсь в облегченном режиме, потому что очень сложно набрать необходимые физические кондиции, чтобы выдерживать максимальные нагрузки во время матчей и не навредить команде. Нужно быть реалистами: мне очень сложно сейчас выдержать темп в таком ответственном матче.

– На что рассчитывать сборной России на ЧМ-2018, покажет ближайший Кубок Конфедераций. Это будет серьезная репетиция перед ответственным турниром. Там мы сможем оценить силу сборной по той игре, которую она покажет. Год – не такой срок, за который можно кардинально что-то поменять в игре команды. Силу оценим в июне, а в июле, надеюсь, мы посмотрим финал с участием сборной России, и все будут рады, счастливы, все будут поверить в команду. Остается только ждать и как патриотам верить в лучшее, как и перед каждым турниром.

Как жизнь Александра Кержакова превратилась в ад [отрывки из книги о сложных отношениях с женой]