«Не будь ПСЖ в зоне вылета – пошел бы туда». Первая презентация книги Кержакова
Александр Кержаков еще
не готов играть, но у форварда нашлось время рассказать болельщикам об
автобиографии и ответить на их вопросы.
За час до начала презентации в книжном магазине недалеко от
Московского вокзала уже не сесть, все стулья в кафе заняты. Проходит еще час, и
почти забит весь проход за сидячими местами.
К чести футболиста мероприятие начинают на пять минут раньше
запланированного. Привычно, что главные действующие лица иногда задерживаются.
После вступительного слова начинается общение с болельщиками. Вопросов много, и
весь процесс укладывается в полчаса. Куда дольше проходит последующая
автограф-сессия.
– «Зенит» когда-нибудь
выиграет Лигу чемпионов. Мы все в это верим. Я надеюсь, что это будет в
ближайшее время. Сейчас самое главное – выиграть в четверг, чтобы пройти дальше
в Лиге Европы.
– Почему в 2008-м выбрал
«Динамо», а не ПСЖ? Если бы ПСЖ в тот момент находился не в зоне вылета –
пошел бы туда.
– В «Севилье» меня
впечатлили скорости. Когда я пришел, у ребят был сезон в разгаре, а я месяц
до этого не тренировался, был в отпуске. Впечатлили техника обращения с мячом,
скорость мышления. На тот момент «Зенит» и «Севилья» были клубами разного
уровня, не как сейчас. «Зенит» стал клубом, который не затерялся бы и в одном
из европейских чемпионатов. Но тогда различие сильно бросалось в глаза.
Пришлось потратить много времени, чтобы адаптироваться, у меня на это ушло
месяц-полтора.
– Я не могу сейчас
выделить состав «Зенита», в котором бы снова поиграл. Все тренеры и
партнеры создавали меня как такового. Голы нападающему создают одноклубники. Я
всем за это благодарен, и в том числе тренерам, которые в меня верили. Юрий
Андреевич Морозов стоит тут особняком. Я не могу его сравнивать с другими
тренерами «Зенита», потому что он дал мне дорогу в большой футбол. Я и написал
в начале книги, что она в частности посвящена ему. Морозов – человек, который
верил в меня на протяжении столь долгого времени, когда видел во мне
футболиста.
– Я не один, кто
хотел бы, чтобы Аршавин пришел в «Зенит». Мы бы с ним еще поиграли. Я
поддерживаю с ним связь, мы переписываемся и созваниваемся.
– Мне лично никто не
предлагал перейти в другую команду. Видимо, люди знают мою позицию
касательно того клуба, где мне хотелось бы играть и быть. В каком из предыдущих
клубов поиграл бы еще? В этом клубе я сейчас нахожусь. Никуда идти не хочется.
– Наверное, не сыграю
против «Андерлехта». Я очень много пропустил из-за травмы, не проходил два
сбора с командой. Сейчас тренируюсь в облегченном режиме, потому что очень
сложно набрать необходимые физические кондиции, чтобы выдерживать максимальные
нагрузки во время матчей и не навредить команде. Нужно быть реалистами: мне
очень сложно сейчас выдержать темп в таком ответственном матче.
– На что рассчитывать сборной России на ЧМ-2018, покажет ближайший Кубок Конфедераций. Это будет серьезная репетиция перед ответственным турниром. Там мы сможем оценить силу сборной по той игре, которую она покажет. Год – не такой срок, за который можно кардинально что-то поменять в игре команды. Силу оценим в июне, а в июле, надеюсь, мы посмотрим финал с участием сборной России, и все будут рады, счастливы, все будут поверить в команду. Остается только ждать и как патриотам верить в лучшее, как и перед каждым турниром.
Как жизнь Александра Кержакова превратилась в ад [отрывки из книги о сложных отношениях с женой]