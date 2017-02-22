Сухой закон. «Динамо» открыло лишь счет в пятом периоде, после нокаута Бирюкова

Битва динамовцев с нижегородцами с первого матча превратилась в «марафон по Сахаре». Открыть счет москвичи смогли только на 93 минуте.

93-я минута на табло. И вот наконец динамовец Максим Карпов открывает счет, с центра зону пустив шайбу под штангу. Его партнеры через силу вскидывают руки вверх. Болельщики на трибунах облегченно вздыхают – до полуночи еще полчаса. Можно спокойно успеть на метро. Так закончился поединок-марафон на старте плей-офф между бело-голубыми и «автозаводцами».

Зрителям не позавидуешь. Голов нет. Завтра на работу. Стоимость билета на плей-офф в сезонный абонемент во многих клубах не входит. Что ж удивляться, что посмотреть на поединок пришло всего 4670 человек?

Хотя в гости к «Динамо» пожаловал весьма знаковый клуб - «Торпедо». От него напрямую зависит будущее. Нижегородцы в очной ставке определяют, как минимум, победителя конференции. А то и обладателя Кубка Гагарина.

Я не шучу. Вот вам простой и короткий анализ прошлых лет. Год назад, весной 2016-го «Торпедо» уступило ЦСКА. И армейцы затем без проблем стали лучшими на Западе.

В плей-офф-2015 «автозаводцы» встретились уже со СКА. И так настроили питерцев на борьбу, что те неожиданно для многих взяли Кубок Гагарина впервые в своей истории.

В 2012-м тоже самое произошло с московским «Динамо». Упорная серия с «Торпедо» закончилась победой москвичей – 4-2. Бело-голубые затем стали чемпионами России, в КХЛ – впервые.

Вы спросите, куда делись 2013 и 2014 год? Четыре года назад «Торпедо», равно как и в 2010-м и в 2011-м, в плей-офф не пробилось. А в следующем сезоне выступало на Востоке.

«Динамо» в этом плане хочется даже немного посочувствовать. Если бы бело-голубые опустились до выбора соперника, то уж, конечно, предпочли бы в первом раунде не «Торпедо», а минчан или на худой конец «Локомотив».

В битве двух хорошо вышколенных и отлично организованных команд соперники должны были определить. Что предпочтительнее – ставка Скудры на максимально агрессивный хоккей или неутомимые и стремительные бегунки Орешкина?

Увы, этот казалось бы простой вопрос поставил команды в тупик. В четырех периодах счет открыт не был. И ладно бы голкиперы творили чудеса… Отнюдь. Еременко и Бирюковдействовали без ошибок. Но по-настоящему опасных моментов у ворот в первой половине матча и не возникало. Ни в равных составах, ни при розыгрыше лишнего.

И лишь частые стычки, заканчивающиеся обоюдными удалениями напоминали, что нерв матча оголен до предела. Складывалось ощущение, что только нули на табло и удерживают соперников от драки.

В третьем периоде москвичи, наконец, создали несколько опаснейших моментов в большинстве. Особенно близок был к голу Федоров. Но вот тут Бирюков сыграл идеально, успев в падении задеть рукой шайбу, летевшую в уже пустые ворота.

После этого хоккей стал более открытым, но безголевое равновесие сохранилось до овертайма. А он в плей-офф тянется полные 20 минут, играется «5 на 5», что не предвещает быстрого развития событий. Количество дополнительных периодов также не ограничено. На 72-й минуте за «Торпедо» сыграла перекладина. На 82-й Кокарев с разгону въехал Бирюкову в голову, нокаутировав нижегородского голкипера. Удаления не последовало, поскольку Михаил сам далеко выехал из площади ворот. Но вот прийти в себя ему удалось далеко не сразу. Еще после одной жесткой атаки на вратаря гостей, оставшейся без наказания, Скудра предложил судьям поговорить.

Но составы остались равными, и битва продолжилась. Затем и судьи уже поняли, что надо что-то делать и начали удалять игроков. Но и это не помогло. И в итоге только на 93 минуте хозяевам удалось забросить единственную шайбу в этом матче. Это далеко не рекорд, когда «Лев» и «Донбасс» в 2014-м выявили победителя только в седьмом периоде. Но попытка зачетная.