«Байеру» показали орбиту Плутона

«Байер» и «Атлетико» выдали в Леверкузене игру, щедро приправленную пряностями – и голами. Вкусней оказались гости (2:3).

Испанцы не перестали быть машиной, как бы ни складывался у них этот сезон. Когда Гризманн сделал счет 2:0, шла лишь 25-я минута, но «Атлетико» уже уверенно мчал в контратакующей колеснице. Вышибить из нее монстров вроде Диего Симеоне и Курбана Бердыева мало кому по силам. «Байеру», играющему в стиле «у солдата выходной, пуговицы врозь», – тем более.

А первый гол эрмитажным ударом сделал Сауль. Левой ногой, по орбите Плутона, в дальнюю «девятку». Убийственно красиво.

В начале второго тайма «Байер» что-то там сквитал, но скорее полуторатонный вратарь «Саттона» перейдет с сэндвичей на стейки на скамейке запасных, чем ведущий в счете «Атлетико» позволит себя опрокинуть. Он и не позволил, хотя «Байер» был настойчив в своих приставаниях.

В ответной игре «Атлетико» было бы сложней исполнить арию контратакующего варяжского гостя. Но шестой гол в матче дал понять, что этого и не потребуется. Четвертьфинал немцам уже не светит.