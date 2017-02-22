«Байеру» показали орбиту Плутона
«Байер» и «Атлетико» выдали в Леверкузене игру, щедро приправленную пряностями – и голами. Вкусней оказались гости (2:3).
Испанцы не перестали быть машиной, как бы ни складывался у них этот сезон. Когда Гризманн сделал счет 2:0, шла лишь 25-я минута, но «Атлетико» уже уверенно мчал в контратакующей колеснице. Вышибить из нее монстров вроде Диего Симеоне и Курбана Бердыева мало кому по силам. «Байеру», играющему в стиле «у солдата выходной, пуговицы врозь», – тем более.
А первый гол эрмитажным ударом сделал Сауль. Левой ногой, по орбите Плутона, в дальнюю «девятку». Убийственно красиво.
В начале второго тайма «Байер» что-то там сквитал, но скорее полуторатонный вратарь «Саттона» перейдет с сэндвичей на стейки на скамейке запасных, чем ведущий в счете «Атлетико» позволит себя опрокинуть. Он и не позволил, хотя «Байер» был настойчив в своих приставаниях.
В ответной игре «Атлетико» было бы сложней исполнить арию контратакующего варяжского гостя. Но шестой гол в матче дал понять, что этого и не потребуется. Четвертьфинал немцам уже не светит.
Матч
Голы
Сауль 17 (0:1). Гризманн 25 (0:2). Бельараби 48 (1:2). Гамейро 58 (1:3 - пен.). Савич 68 (2:3 - автогол). Торрес 86 (2:4).
Состав
Байер: Лено, Топрак, Хенрихс, Драгович, Венделль, Кампль, Брандт (Бэйли, 87), Бельараби (Пойянпало, 66), Арангис, Хавертц (Волланд, 56), Эрнандес
Атлетико: Мойя, Луис, Савич, Врсалько, Хименес, Габи, Коке, Карраско (Торрес, 78), Сауль, Гризманн (Корреа, 78), Гамейро (Парти, 71)
Предупреждения:
Хенрихс, 16; Драгович, 57; Венделль, 64; Арангис, 74 - Торрес, 87; Габи, 89; Луис, 90
Судья:
Уильям Коллам (Шотландия)
Место и дата
21 февраля 22:45, БайАрена, Текстовая трансляция