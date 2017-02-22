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Восхитительная восьмерка. «Манчестер Сити» обыграл «Монако»

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Восхитительная восьмерка. «Манчестер Сити» обыграл «Монако»
Источник: Reuters

«Манчестер Сити» и «Монако» выдали великолепный спектакль, забив на двоих сразу восемь голов в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

ГВАРДИОЛА И СОЛОМКА

Хосеп Гвардиола в Лиге чемпионов всегда выходил как минимум в полуфинал. В каждой из своих семи попыток. Сделать это в восьмой раз будет трудно: в «Манчестер Сити» сейчас вовсю идет перестройка, а сам тренер, похоже, никак не может привыкнуть к тому уровню конкуренции, который есть в Англии. Добавьте к этому травму нападающего, который с ходу начал забивать в новой команде - речь про Габриэла Жезуса, вечно больного лучшего центрального защитника – Компани, и неразбериху с основным вратарем.

Поэтому неудивительно, что перед матчем с «Монако» Гвардиола постарался снять напряжение с команды, начав прибедняться. Способ старый и проверенный, хоть и нетипичный для испанца. А, может, просто стелил соломку.

«Быть в плей-офф Лиги чемпионов – уже достижение. Люди думают, что «Манчестер Сити» должен играть тут по умолчанию, но это не так. Да, наша новейшая история хороша, но копнуть глубже, «Сити» никогда раньше не добивался подобных успехов. Все в Европе будут смотреть на нас и анализировать. Критики прибьют нас, если мы не победим, но они же будут говорить, насколько мы хороши, если мы выиграем. Так что я просто посоветовал ребятам наслаждаться этим моментом. Он прекрасен», - сказал Гвардиола.

Испанец – тренер опытный. Просто так ничего говорить не будет. Очевидно, Гвардиола чувствовал, что у его команды будут большие проблемы в противостоянии с «Монако». Так оно и получилось, несмотря на феерическую победу.

ГВАРДИОЛА И ПРИНЦИПЫ

«Сити» старался играть так же, как и всегда, и не изменять своим принципам. Например, у команд Гвардиолы принято никогда не выносить мяч наобум вперед, а всегда выходить в атаку через пас, несмотря на прессинг соперника. Ради этого он даже выписал из «Барселоны» вратаря Браво, который здорово играет ногами. В Англии шутили, что даже лучше, чем руками, когда чилиец начал ошибаться и перестал выручать.

Но за принципиальность порой приходится платить. Сменщик Браво аргентинец Кабальеро ногами играет хуже, но выбивать мяч вперед не решается – нельзя. Так родился первый гол «Монако»: перехват, пара передач, навес на Фалькао, гол. Из этой же серии был и третий гол гостей – Стоунз вполне мог вынести мяч в аут, но решил его сохранить, за что и поплатился. Снова в качестве палача выступил Фалькао, исполнивший роскошный «парашют» за спину Кабальеро.

В общем, стало понятно, что 76 голов «Монако» в чемпионате Франции (в среднем – 2,92 гола за матч) – это не какая-то случайность или аномалия. В залихватском обоюдоостром футболе гости ничуть не уступали «Сити», нанеся по воротам англичан в общей сложности 15 ударов.

АГУЭРО И ЗЛОСТЬ

С другой стороны, принципиальность Гвардиолы помогла «МС» победить. Хозяева не сбились на навал, не бросились спасать команду в одиночку. Но, конечно, испанцу невероятно повезло, что у него в команде есть Агуэро. Аргентинец в последний месяц был едва ли не самым обсуждаемым футболистом «Сити», из героя превратившись в изгоя, и даже тренер говорил, что сейчас для него он для него только второй номер после Жезуса.

Кто-то в такой ситуации скис бы, но Агуэро это только разозлило. Аргентинец, получив шанс, выдал лучший матч в сезоне. Он забил два гола (правда, в случае с первым Агуэро должен сказать большое спасибо вратарю «Монако» Субашичу, пропустившему мяч между руками и ногами), сделал передачу на Сане и вполне мог заработать пенальти, если бы испанский рефери Матеу Лаос поверил его падению в штрафной – по ногам-то его точно задели.

Другой герой «Сити» - вратарь Кабальеро. Он, конечно, ошибся в случае с первым голом «Монако», показав, что игра в пас – не самая сильная его сторона. Но во втором тайме аргентинец исправился, сначала намертво взяв пенальти от Фалькао при счете 1:2, тем самым оставив «горожан» на плаву, а потом отразив удар в упор Бернарду Силвы, когда на табло горело уже 5:3 в пользу «Сити».

Превзойти этот матч по уровню сумасшествия будет трудно, но что-то подсказывает, что ответная игра в Монако будет не менее захватывающей. А Гвардиола может и дальше стелить соломку.

Матч

Манчестер Сити - Монако - 5:3 (1:2)

Голы

Стерлинг 26 (1:0). Фалькао 32 (1:1). Мбаппе 40 (1:2). Агуэро 58 (2:2). Фалькао 61 (2:3). Агуэро 71 (3:3). Стоунз 77 (4:3). Сане 82 (5:3).

Состав

Манчестер Сити: Кабальеро, Стоунз, Отаменди, Санья, Стерлинг (Навас, 89), де Брюйне, Фернандиньо (Сабалета, 62), Силва, Туре, Сане, Агуэро (Фернандо, 87)

Монако: Субашич, Сидибе, Глик, Менди, Фабиньо, Раджи, Лемар, Силва (Моутинью, 84), Бакайоко (Дирар, 88), Фалькао, Мбаппе (Жермен, 79)

Незабитые пенальти

Фалькао (Монако), 50

Предупреждения:

Стерлинг, 35; Агуэро, 35; Фернандиньо, 40; Отаменди, 49; Сабалета, 73 - Глик, 8; Сидибе, 25; Бакайоко, 55; Фалькао, 67; Силва, 76; Фабиньо, 81

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

21 февраля 22:45, Этихад, Текстовая трансляция

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