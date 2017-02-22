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Дубль Киселевича, рекорд Еременко и массовая драка. Видеообзор матчей плей-офф

Андрей Ефимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дубль Киселевича, рекорд Еременко и массовая драка. Видеообзор матчей плей-офф
Источник: «Советский спорт»

1. Первая шайба плей-офф Кубка Гагарина 2017

Автором первой шайбы девятого розыгрыша Кубка Гагарина стал защитник ЦСКА Богдан Киселевич. На третьей минуте встречи с «Йокеритом» он со средней дистанции пробил голкипера финнов Райана Заполски.

2. Не засчитанная шайба «Йокерита»

Автором первой шайбы в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина вполне мог стать американский форвард «джокеров» Брайан О'Нилл. Но бросок на 37-й секунде матча с ЦСКА последовал после свистка арбитра.

3. Промах Накладала

В матче с минским «Динамо» чешский форвард «Локомотива» Якуб Накладал каким-то невероятным образом промахнулся по пустым воротам, будучи всего в нескольких сантиметрах от них.

4. «Пушка» Киселевича

Бросок защитника ЦСКА получился настолько убойным, что арбитры поначалу засомневались в том, что шайба действительно побывала в воротах «Йокерита».

5. Драка ЦСКА - «Йокерит»

Сразу двумя массовыми драками запомнилась концовка первого матча ЦСКА - «Йокерит» в1/8 финала Кубка Гагарина.

Первая стычка «пять на пять» произошла за 20 секунд до конца третьего отрезка времени.

Через считанные секунды все повторилось, но уже «четыре на четыре». На тот момент «джокеры» остались в меньшинстве. И защитнику армейцев Артему Блажиевскому ничего не оставалось, кроме как наблюдать за «бойней» на льду в компании голкипера «Йокерита» Райана Заполски.

6. Рекорд Александра Еременко

Голкипер московского «Динамо» Александр Еременко, отразил в игре с «Торпедо» 33 броска, провел 81-й матч «на ноль» в карьере и вышел на первое место в истории чемпионатов страны по количеству матчей без пропущенных шайб. Ранее рекорд принадлежал Еременко и Василию Кошечкину из магнитогорского «Металлурга».

Добавим, что вратарь «Динамо» побил еще и клубный рекорд по количеству «сухих» матчей (54), который он ранее делил с Виталием Еремеевым.

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