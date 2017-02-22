«Верните в плей-офф буллиты!» Игроки «Динамо» и «Торпедо» - о матче-марафоне

Поединок между москвичами и нижегородцами растянулся на пять периодов. После чего от игроков в адрес лиги поступило рацпредложение.

Дело не только в том, что матч оказался длиннее обычного в полтора раза. Счет в нем был открыт только на 93-й минуте, во втором овертайме. Собственно, эта шайба динамовца Максима Карпова поставила одновременно и точку в затянувшемся поединке.

Однако самого Максима «в награду» после сирены потащили на допинг-контроль. Поэтому за матч отчитывались его партнеры и соперники.

«НЕ БЫЛО КОЛЮЩЕГО УДАРА»

- Тяжелый и нервный получился матч, - резюмировал нападающий бело-голубых Алексей Цветков. – Но главное, что мы победили.

- В концовке у игроков уже нервы начали сдавать? Вы кого-то из торпедовцев даже клюшкой пихнули.

- Был бы колющий удар, меня бы сразу удалили. Там все безопасно было.

- И все же потасовок было очень много…

- Ну так это же плей-офф! Эмоции зашкаливали, уступать никто не хотел.

- Бирюков сыграл феноменально. Ожидали столь надежной игры от голкипера «Торпедо»?

- Он хорошо играл, но все равно пропустил. А вот наш Саша Еременко – нет. Значит, он сыграл лучше.

- Но Еременко под конец все же не так нагружали…

- Но ведь нагружали? И он не поддался.

- «Динамо» не раз было близко к голу еще в третьем периоде. Что помешало забить?

- Да, много было моментов, но мы их не использовали. Пол игры торпедовцы получше нас играли. А потом мы инициативу перехватили. И в овертаймах много было моментов. Сто процентных.

- Сколько килограммов с потом ушло за пять периодов?

- Вот уж не знаю. Без понятия.

«ВОСЕМЬ БУТЫЛОК ЗА МАТЧ ВЫПИЛ»

Защитник «Торпедо» Дмитрий Шуленин заявил, что после марафона чувствует себя нормально, но предложил изменить формат первого раунда.

- Как себя чувствую? Абсолютно нормально, ничего сложного, - заявил Шуленин после сирены.

- Так говорите, словно каждый день по пять периодов играете.

- Да мы и к таким матчам были готовы. Не важно, шесть или семь периодов на льду проводить. Побеждать надо!

- С восстановлением проблемы будут? Не только с «физикой», но и с психологией.

- Надеюсь, что нет. Отдохнем, разберем ошибки. И, думаю, что в следующем поединке все уже будет хорошо.

- А за этот матч сколько воды выпили?

- Бутылок восемь. По пол литра.

- Почему так долго забить не могли?

- Нам еще в самом начале матча шайбу надо было забросить. Моменты тогда были. Забили бы, и игра сразу веселее стала. А без голов как выиграть?

- Была установка играть аккуратно, с упором на разрушение чужих атак?

- Нет. Мы хотели забить, но в концовке комбинаций ничего не получалось.

- В пятом периоде ваш голкипер Михаил Бирюков подвергся двум жестким силовым атакам со стороны игроков «Динамо». И получил сильный удар ногой в голову.

- Были мысли отомстить за это. Но как?! Мы ударим, а динамовцам опять большинство влепят. И чего мы будем делать дальше? Тут тоже с умом надо – отомстить-не отомстить… Один раз на Мишу вообще наш игрок упал. Ну и кому мстить? Но самое главное, что у него все вроде хорошо. Без последствий после того удара.

- Какой настрой на следующий матч?

- Самый боевой. Надо сравнивать счет в серии.

- А вдруг опять овертайм? Вам, как игроку, не кажется, что проще было бы играть их «три на три», как в регулярке? Чтоб не затягивать матч?

- Ну а представляете, если бы мы пять периодов «три на три» бегали?! Лучше бы в первом раунде сделали один овертайм 20 минут «5 на 5». Ну а если никто не забил – буллиты. Так было бы лучше.