Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  ЦСКА (мол)- : -Русенборг (мол)
Хоккей  Трактор- : -Барыс
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Хоккей  Авангард- : -Адмирал
Хоккей  Металлург- : -Куньлунь
Футбол  Фенербахче- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Пополнение «Спартака», матч ЦСКА и праздник «Краснодара». Обзор сборов (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Пополнение «Спартака», матч ЦСКА и праздник «Краснодара». Обзор сборов (видео)
Источник: ФК «Спартак»

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

Новички «Спартака»

Встречайте! Сара Фабрис и Вальтер Дри. Первый – врач-диетолог, специалист по спортивному питанию. Второй – шеф-повар. Обоих пригласил Массимо Каррера. Новобранцы будут помогать персоналу, поварам в составлении сбалансированного рациона питания.


Фото: официальный сайт «Спартака»

Вчера к «Спартаку» мог присоединиться еще один новичок. Мануэль Пеллегрини. Его «Хэбэй Чайна Фортун» проводил спарринг на соседнем поле, и чилийский специалист, перепутав автобусы, зашел в спартаковский. Видимо, Пеллегрини о чем-то крепко задумался. Может быть, о том, что он делает в Китае? Вечером, когда «Манчестер Сити» и «Монако» выдали суперфутбол, чилиец наверняка задумался снова.

Красно-белые провели полуторачасовую тренировку, включая беговые упражнения на выносливость. Об их готовности можно будет говорить после спаррингов. Первый пройдет 26 февраля, второй – 28. Кстати, соперник по заключительному контрольному матчу поменялся – вместо «Волеренги» красно-белые сыграют с «Согндалем».


Матчи ЦСКА и «Локо»

Накануне ЦСКА тренировался почти два часа. Важный момент – в общей группе работали все без исключения игроки.

– Оланаре, к счастью, избежал серьезной травмы. В последнем товарищеском матче нигериец был заменен в самом начале встречи в связи с жалобами на боли в задней поверхности бедра, а затем прошел обследование на базе в Кампоаморе, в ходе которого не было выявлено повреждений. Алексей Березуцкий, замененный по ходу матча с «Сарпсборгом 08» по причине ушиба в области ахиллова сухожилия, тоже провел занятие наряду со всеми. Таким образом, в тренировке были задействованы все двадцать два футболиста, имеющихся в распоряжении тренерского штаба, – рассказал врач команды.

Сегодня ЦСКА сыграет с «Уфой». Интереснейший должен получиться матч.


Фото: официальный сайт ЦСКА

Проведет очередной спарринг и «Локомотив». Соперник – норвежский «Стремсгодсет». Кстати, ровно три года назад железнодорожники обыграли эту команду на сборах со счетом… 15:0. Вот как это было.


Наверное, многие задумались: это насколько же изменился состав «Локо» за три года? Хм… В стартовом составе того матча вышли Дюрица, Шишкин, Буссуфа, Самедов, Оздоев, Ткачев, Диарра, Павлюченко…

День рождения «Краснодара»

«Краснодару» – девять лет! Ребенок еще! А уже столько всего сделано! В свой день рождения «быки» сыграют ответный матч с «Фенербахче».


В Турции играть непросто, знают все. В 13 гостевых матчах российские клубы одержали только три победы при пяти поражениях. И еще ни разу наши команды не обыграли в гостях «Фенербахче» – ничья и два поражения. Впрочем, «Краснодар» устроит и ничья.

«Зенит» и «Ростов» сыграют завтра.

А накануне прошли контрольные матчи. «Рубин» сыграл вничью с норвежским «Сарпсборгом 08» (0:0). С таким же счетом разошлись «Арсенал» и казахстанская «Астана». А «Оренбург» и «Динамо» обменялись голами (1:1). Ничейный день.


Бонус. Интервью Пуцко

Бывший защитник «Спартака» Александр Пуцко дал первое интервью в качестве футболиста «Уфы».


Ближайшие матчи
22.02. «Локомотив» – «Стремсгодсет», Норвегия
22.02. ЦСКА – «Уфа»
22.02. «Урал» – «Рига», Латвия
22.02. «Терек» – «Виченца», Италия
23.02. «Анжи» – «Атырау», Казахстан
23.02. «Рубин» – «Мьендален», Норвегия
23.02. «Томь» – ?
23.02. «Крылья Советов» – «Кайрат», Казахстан
24.02. «Оренбург» – «Алтын Асыр», Туркменистан
24.02. «Оренбург» – «Окжетпес», Казахстан
24.02. «Рубин» – «Старт», Норвегия

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Российские клубы еще не обыгрывали «Фенербахче» в гостяхСегодня в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» в гостях сыграет с турецким «Фенербахче». Начало встречи – в 20.00 (мск).Каррера пригласил в «Спартак» врача-диетолога и шеф-повараШтаб «Спартака» пополнили два итальянских специалиста - Сара Фабрис и Вальтер Дри, сообщает пресс-служба красно-белых.Нобель Арустамян: «Локомотиву» надо расставаться с Миранчуком зимой, а не летомКомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян прокомментировал возможный уход полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива».«Фенербахче» – «Краснодар». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)В рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» сыграет с «Краснодаром».ЦСКА (мол) – «Русенборг» (мол). Начало текстовой трансляции в 14:00 (мск)В рамках матча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА «молодежка» ЦСКА сыграет со сверстниками из «Русенборга».Кверквелия перейдет в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛКверквелия перейдет в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Миранчук уйдет из «Локомотива» в «Рубин» за 2 млн евро после окончания чемпионатаМиранчук уйдет из «Локомотива» в «Рубин» за 2 млн евро после окончания чемпионатаПо информации «Советского спорта», 21-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не уйдет из «Локомотива» в это трансферное окно. Трансфер должен состояться после окончания сезона.Игорь Шалимов: Будем пытаться усложнить жизнь «Фенербахче»Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от предстоящей игры против «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.Реактивный «предатель» с классной правой. «Спартак» купил 18-летнего португальцаРеактивный «предатель» с классной правой. «Спартак» купил 18-летнего португальцаМосковский «Спартак» объявил о подписании контракта с 18-летним нападающим «Порту» Идриса Самбу.Валерий Газзаев: «Спартак» заслуженно идет на первом местеВалерий Газзаев: «Спартак» заслуженно идет на первом местеЗаслуженный тренер РФ Валерий Газзаев поделился мнением относительно лидерства московского «Спартака» в чемпионате России по футболу.Мартин Шкртел: Сейчас турецкий чемпионат сильнее российскогоСловацкий защитник турецкого «Фенербахче» Мартин Шкртел сравнил турецкий и российский чемпионаты по футболу.Дик Адвокат: Ван Перси в форме и готов сыграть против «Краснодара»Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат рассказал о готовности голландского нападающего турецкого команды Робина ван Перси сыграть в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара».Дик Адвокат: Нойштедтер очень важен для «Фенербахче»Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат рассказал о роли российского защитника Романа Нойштедтера в турецком клубе.«Спартак» может арендовать Тигиева с правом выкупа«Спартак» может арендовать Тигиева с правом выкупаЗащитник «Анжи» Георгий Тигиев может перейти в «Спартак» на правах аренды, сообщает ТАСС.Евгений Ловчев: Раньше не было такой беготни из команды в командуЕвгений Ловчев: Раньше не было такой беготни из команды в командуЛучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев вспоминает предсезонные сборы «Спартака».Нападающий «Порту» стал игроком московского «Спартака» (фото)Нападающий «Порту» стал игроком московского «Спартака» (фото)Как сообщает издание Maisfutebol, 18-летний нападающий Идриса Самбу перешел из «Порту» в московский «Спартак».Бибрас Натхо: Я чуть не сошел с ума без футболаПолузащитник ЦСКа Бибрас Натхо, вернувшийся в общую группу армейцев,рассказал о своем физическом состоянии.«Локомотив» поздравил Коломейцева с 28-летием«Локомотив» на своем официальном сайте поздравил полузащитника Александра Коломейцева с днем рождения.Александр Зуев: …И тут Каррера как даст кулаком по макету!Александр Зуев: …И тут Каррера как даст кулаком по макету!В интервью «Советскому спорту» 20-летний футболист рассказал о космических испанцах, мотиваторе Каррере и любви к боксу.Дмитрий Селюк: Мне абсолютно все равно, берут моих игроков в России или нетАгент Дмитрий Селюк рассказал о своей работе в России, в частности оценил игру своего клиента форварда Ласина Траоре в ЦСКА.
Главные новости
MMA
Емельяненко сохранил 29-е место в мировом рейтинге тяжеловесов, Харитонов опустился на 53-ю сточку
MMA
Bellator: Боя Емельяненко – Минаков точно не будет
Футбол
Руни согласился перейти в китайский клуб
Футбол
Победы «Атлетико» и «Ман. Сити» в ЛЧ, 4 очка Кучерова и шайбы Малкина и Наместникова. Главные новости утра
Хоккей
Шайба Наместникова и четыре очка Кучерова принесли победу «Тампе» в Эдмонтоне
Хоккей
Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Каролину» (видео)
Футбол
Хосеп Гвардиола: Если не забьем на выезде, то вылетим из ЛЧ
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика