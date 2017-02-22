«Парни, не геройствуйте!» Как болельщикам вернуться из Стамбула живыми
«Добро пожаловать в ад!» – так приветствовали гостей стадиона «Али Сами Йен», на котором до переезда на новую арену выступал «Галатасарай». Фанаты других стамбульских клубов создали себе не менее враждебный имидж. Чего ждать болельщикам «Краснодара» в крупнейшем городе Турции, где «быки» сыграют с «Фенербахче»? «ССФ» попросил рассказать об этом тех, кто уже прошел крещение огнем.
– Чем запомнились ваши выезды в Стамбул? Знаю, не обошлось без приключений.
Иван КУЗНЕЦОВ, болельщик «Локомотива»:
– Я был в Стамбуле дважды. Играли с «Бешикташем» и «Фенербахче». Более эмоциональным получился выезд на «Бешикташ». Тогда одного нашего порезали в центре, на площади Таксим. Еще несколько человек попали в заварушку перед стадионом, спасли их только заранее припасенная арматура и расторопность таксиста. Случилась потасовка и на секторе, уже с полицией. После матча при выключенных видеокамерах копы избивали наших на стоянке. На центральной трибуне тоже возникали проблемы. Особой драки не было, но сам факт прорыва в ложу, где сидит руководство и незаявленные футболисты (например, там находился Ведран Чорлука), говорит о том, что эмоции распространялись на всю арену.
Олег «Mosfilmovskiy» СЕМЕНОВ, болельщик «Спартака»:
– По ходу первого матча «Спартак» – «Фенербахче» в Москве шла «баннерная» война. Ее смысл в том, чтобы «отжать» баннер у соперника и сжечь его на нашем секторе. А еще важно пронести на трибуну свой баннер, обидный для оппонентов. Но был нюанс: портрет первого президента Турции Ататюрка, который наши не то сожгли, не то рядом с ним просто горел файер, на фото не видно. Как бы то ни было, в Турции это восприняли крайне враждебно! Начались хакерские атаки на спартаковские ресурсы в Интернете, многочисленные угрозы. К ответному матчу были организован чартер, трансфер «аэропорт-стадио
– Как турки в целом ведут себя по отношению к иностранцам?
КУЗНЕЦОВ: До игры, скорее всего, будет спокойно. Туристы для местных – объекты для прибыли, к вам будут относиться радушно. Но вечером в день матча продавцы лукума, кальянщики и менеджеры резко превращаются в одержимых людей и ведут себя совсем иначе. Матчи в Стамбуле, как правило, проводятся в темное время суток. Есть ощущение фильма «От заката до рассвета». Когда последние лучи солнца растворятся в водах Босфора, начинается форменная чертовщина.
СЕМЕНОВ: Можно ожидать самого страшного, учитывая внутриполитическ
– Как вести себя болельщикам приезжей команды? Что делать обязательно и чего не делать ни в коем случае?
КУЗНЕЦОВ: В первую очередь не светить «цветами», не ходить большими группами. В общем, не привлекать к себе лишнего внимания. Случалось, что на людей нападали с ножами в метро, как недавно на неаполитанцев
СЕМЕНОВ: Не геройствовать
– Стамбул – город контрастов. Многие туристы влюбляются в город и его жителей. Те, кто приезжает на футбол, рискует лишиться здоровья. Может, не рисковать и идти на центральную трибуну?
СЕМЕНОВ: Наличие билета на центральную трибуну отнюдь не гарантирует безопасность. Во-первых, по регламенту УЕФА вас не пустят туда в «цветах» своего клуба. Во-вторых, если будете радоваться голу своей команды, скорее всего, в вас что-то полетит из соседних рядов.
КУЗНЕЦОВ: В идеале, конечно, знать кого-то из местных, который в курсе всех тонкостей. Это касается не только похода на стадион. Ведь в городе тоже много интересных мест, не известных туристам.
– Об атмосфере на турецких стадионах ходят легенды. Она действительно самая горячая в Европе?
КУЗНЕЦОВ: Вся поддержка строится на темпераменте. Когда счет в пользу хозяев, зрители творят чудеса, но стоит команде пропустить парочку – тут же стихают. Кстати, так же и в драке: берут только количеством, а как только начинают проигрывать, сразу сливаются. Много баннеров, которые не особо ценятся, их нередко бросают на трибунах после матча, что для нас недопустимо.
СЕМЕНОВ: Вообще все это лучше один раз увидеть и спинным мозгом почувствовать. Турки и греки – одни из самых горячих фанатов.
– Случались в вашей жизни более экстремальные выезды?
СЕМЕНОВ: Каждый из них экстремален по-своему. Помню визит в 2009 году в сербский анклав Грачаница в Косово. Местна
КУЗНЕЦОВ: В Бильбао в 2012-м баски активно проявляли интерес к нам. Поддала жару и местная полиция, чьи сотрудники в штатском и в «цветах» басков прыгали на наших парней с дубинками. Но та же Махачка
«СПАРТАК» И «ЛОКОМОТИВ» В СТАМБУЛЕ
«ССФ» напоминает результаты стамбульских матчей, о которых речь в начале рассказа Ивана Кузнецова и Олега Семенова.
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Клуб
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«Спартак»
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«Локомотив»
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«Локомотив»
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Сезон
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2012/13
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2015/16
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2015/16
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Турнир
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Лига чемпионов
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Лига Европы
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Лига Европы
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Стадия
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Раунд плей-офф
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Групповой этап
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1/16 финала
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Соперник
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«Фенербахче»
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«Бешикташ»
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«Фенербахче»
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Счет
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1:1
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1:1
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0:2
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Итоговый результат российского клуба
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Выход в групповой этап
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Выход в 1/16 финала
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Вылет из еврокубков
ТОП-3 самых опасных мест для фанатских выездов в Европе
1. Стамбул
В Жемчужине Босфора соседствуют сразу три топ-клуба: «Бешикташ», «Галатасарай» и «Фенербахче». У каждого – огромный стадион, орды бесстрашных и очень агрессивных фанатов. У них нет друзей и союзников, есть только враги, которых нужно если не устранить, то уж точно запугать. Рекордсмены по громкости поддержки.
2. Афины
Греки – схожая по темпераменту с турками нация. Столица делится на «желто-черных
3. Белград
Наверное, каждый представитель фанатской культуры мечтает побывать на матче «Партизан» – «Црвена Звезда». Когда они играют между собой, в городе вводится военное положение, а к трибунам приковано больше внимания, чем к футболистам. Гостям из других стран тут приходится тяжеловато: давление сербские фанаты оказывать умеют не хуже турков и греков. Сорвать матч? Не проблема! Но есть и плюс – здесь доброжелательно относятся к русским.