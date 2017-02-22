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«Парни, не геройствуйте!» Как болельщикам вернуться из Стамбула живыми

Александр Гонецкий
Источник:  «Совспорт Футбол»Комментарии
«Парни, не геройствуйте!» Как болельщикам вернуться из Стамбула живыми

«Добро пожаловать в ад!» – так приветствовали гостей стадиона «Али Сами Йен», на котором до переезда на новую арену выступал «Галатасарай». Фанаты других стамбульских клубов создали себе не менее враждебный имидж. Чего ждать болельщикам «Краснодара» в крупнейшем городе Турции, где «быки» сыграют с «Фенербахче»? «ССФ» попросил рассказать об этом тех, кто уже прошел крещение огнем.

– Чем запомнились ваши выезды в Стамбул? Знаю, не обошлось без приключений.

Иван КУЗНЕЦОВ, болельщик «Локомотива»:

– Я был в Стамбуле дважды. Играли с «Бешикташем» и «Фенербахче». Более эмоциональным получился выезд на «Бешикташ». Тогда одного нашего порезали в центре, на площади Таксим. Еще несколько человек попали в заварушку перед стадионом, спасли их только заранее припасенная арматура и расторопность таксиста. Случилась потасовка и на секторе, уже с полицией. После матча при выключенных видеокамерах копы избивали наших на стоянке. На центральной трибуне тоже возникали проблемы. Особой драки не было, но сам факт прорыва в ложу, где сидит руководство и незаявленные футболисты (например, там находился Ведран Чорлука), говорит о том, что эмоции распространялись на всю арену.

Олег «Mosfilmovskiy» СЕМЕНОВ, болельщик «Спартака»:

– По ходу первого матча «Спартак» – «Фенербахче» в Москве шла «баннерная» война. Ее смысл в том, чтобы «отжать» баннер у соперника и сжечь его на нашем секторе. А еще важно пронести на трибуну свой баннер, обидный для оппонентов. Но был нюанс: портрет первого президента Турции Ататюрка, который наши не то сожгли, не то рядом с ним просто горел файер, на фото не видно. Как бы то ни было, в Турции это восприняли крайне враждебно! Начались хакерские атаки на спартаковские ресурсы в Интернете, многочисленные угрозы. К ответному матчу были организован чартер, трансфер «аэропорт-стадион-аэропорт» и полицейское сопровождение. Но у стадиона копы испарились. В итоге на наши автобусы напали несколько сотен фанатов «Фенера». Забросали камнями, а в разбитые окна кидали файеры. У нас был один пострадавший – с порезами от осколков стекла. Два автобуса из четырех полиция отправила обратно в аэропорт, вернуть их не удалось даже после вмешательства руководства клуба. Все это, включая видеосъемку атаки, внесли в протокол игры, и «Фенербахче» был наказан УЕФА.

– Как турки в целом ведут себя по отношению к иностранцам?

КУЗНЕЦОВ: До игры, скорее всего, будет спокойно. Туристы для местных – объекты для прибыли, к вам будут относиться радушно. Но вечером в день матча продавцы лукума, кальянщики и менеджеры резко превращаются в одержимых людей и ведут себя совсем иначе. Матчи в Стамбуле, как правило, проводятся в темное время суток. Есть ощущение фильма «От заката до рассвета». Когда последние лучи солнца растворятся в водах Босфора, начинается форменная чертовщина.

СЕМЕНОВ: Можно ожидать самого страшного, учитывая внутриполитическую обстановку в Турции и войну в соседней Сирии. Сейчас ситуация опаснее, чем пять лет назад!

– Как вести себя болельщикам приезжей команды? Что делать обязательно и чего не делать ни в коем случае?

КУЗНЕЦОВ: В первую очередь не светить «цветами», не ходить большими группами. В общем, не привлекать к себе лишнего внимания. Случалось, что на людей нападали с ножами в метро, как недавно на неаполитанцев, и никакой полиции рядом не было.

СЕМЕНОВ: Не геройствовать. Беречь свои флаги и баннеры, чтобы турки их не отобрали и не сожгли на секторе.

– Стамбул – город контрастов. Многие туристы влюбляются в город и его жителей. Те, кто приезжает на футбол, рискует лишиться здоровья. Может, не рисковать и идти на центральную трибуну?

СЕМЕНОВ: Наличие билета на центральную трибуну отнюдь не гарантирует безопасность. Во-первых, по регламенту УЕФА вас не пустят туда в «цветах» своего клуба. Во-вторых, если будете радоваться голу своей команды, скорее всего, в вас что-то полетит из соседних рядов.

КУЗНЕЦОВ: В идеале, конечно, знать кого-то из местных, который в курсе всех тонкостей. Это касается не только похода на стадион. Ведь в городе тоже много интересных мест, не известных туристам.

– Об атмосфере на турецких стадионах ходят легенды. Она действительно самая горячая в Европе?

КУЗНЕЦОВ: Вся поддержка строится на темпераменте. Когда счет в пользу хозяев, зрители творят чудеса, но стоит команде пропустить парочку – тут же стихают. Кстати, так же и в драке: берут только количеством, а как только начинают проигрывать, сразу сливаются. Много баннеров, которые не особо ценятся, их нередко бросают на трибунах после матча, что для нас недопустимо.

СЕМЕНОВ: Вообще все это лучше один раз увидеть и спинным мозгом почувствовать. Турки и греки – одни из самых горячих фанатов.

– Случались в вашей жизни более экстремальные выезды?

СЕМЕНОВ: Каждый из них экстремален по-своему. Помню визит в 2009 году в сербский анклав Грачаница в Косово. Местная православная церковь, клуб «Црвена Звезда» и его фанаты пригласили фанатов из разных стран на турнир памяти сербского юноши Дмитрия Поповича, убитого албанцами. От России были «Спартак», «Динамо» и «Зенит». Играть в футбол во враждебном окружении албанцев, когда над твоей головой летают вертолеты НАТО, – это очень необычно.

КУЗНЕЦОВ: В Бильбао в 2012-м баски активно проявляли интерес к нам. Поддала жару и местная полиция, чьи сотрудники в штатском и в «цветах» басков прыгали на наших парней с дубинками. Но та же Махачкала, пожалуй, опаснее Стамбула.

«СПАРТАК» И «ЛОКОМОТИВ» В СТАМБУЛЕ 

«ССФ» напоминает результаты стамбульских матчей, о которых речь в начале рассказа Ивана Кузнецова и Олега Семенова.

Клуб

«Спартак»

«Локомотив»

«Локомотив»

Сезон

2012/13

2015/16

2015/16

Турнир

Лига чемпионов

Лига Европы

Лига Европы

Стадия

Раунд плей-офф

Групповой этап

1/16 финала

Соперник

«Фенербахче»

«Бешикташ»

«Фенербахче»

Счет

1:1

1:1

0:2

Итоговый результат российского клуба

Выход в групповой этап

Выход в 1/16 финала

Вылет из еврокубков

ТОП-3 самых опасных мест для фанатских выездов в Европе

1. Стамбул

В Жемчужине Босфора соседствуют сразу три топ-клуба: «Бешикташ», «Галатасарай» и «Фенербахче». У каждого – огромный стадион, орды бесстрашных и очень агрессивных фанатов. У них нет друзей и союзников, есть только враги, которых нужно если не устранить, то уж точно запугать. Рекордсмены по громкости поддержки.

2. Афины

Греки – схожая по темпераменту с турками нация. Столица делится на «желто-черных« (АЕК), «красно-белых» («Олимпиакос») и «зеленых» («Панатинаикос»). Болельщики всех трех команд не раз отмечались беспорядками на европейской арене. Хотя, в отличие от тех же турков, к некоторым гостям греки относятся дружелюбно и даже заключают мирные союзы с коллегами-фанатами из других стран.

3. Белград

Наверное, каждый представитель фанатской культуры мечтает побывать на матче «Партизан» – «Црвена Звезда». Когда они играют между собой, в городе вводится военное положение, а к трибунам приковано больше внимания, чем к футболистам. Гостям из других стран тут приходится тяжеловато: давление сербские фанаты оказывать умеют не хуже турков и греков. Сорвать матч? Не проблема! Но есть и плюс – здесь доброжелательно относятся к русским.

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