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Пора Мозякину заканчивать мыльную оперу с рекордами. Превью игр Востока

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Пора Мозякину заканчивать мыльную оперу с рекордами. Превью игр Востока
Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Сегодня начинает кубковый марафон Восточная конференция. Хочется, чтобы по градусу борьбы матчи не уступали вчерашним, на Западе.

«Металлург» Мг (1) - «Куньлунь Ред Стар» (8)

Ждем от капитана «Магнитки» Сергея Мозякина достижений – 1000-го балла за результативность, голевого «полтинника» (сейчас у него 48 шайб), а потом и низложения рекорда Вениамина Александрова – 53 гола в отечественном чемпионате.

Чем может удивить новичок КХЛ и плей-офф? Разве что одной победой. Три года назад это удалось в серии с «Магниткой» тогдашнему дебютанту «Адмиралу». Только вот захотят ли Мозякин и Ко лишний раз лететь в Пекин? Разве что за дополнительными голами и рекордами.

«Авангард» (2) – «Адмирал» (7)

Низы кубковой восьмерки Востока жаждали свидания на старте плей-офф с Омском. Моряки для этого мобилизовали все уходящие силы и вырвали в последнем матче «регулярки» победу в Подольске.

«Адмирал» недавно одолел «Авангард» у него на поле и полон решимости повторить успех. У гостей в лазарете нападающие Макаренко и Горшков. Не набрал кондиций экс-омич Ткачев, которого преследуют травмы и болезни. Сегодня его на игру разденут, только часто ли станут выпускать? Есть еще Казаков, у которого с «Авангардом» свои счеты.

У омичей в кои-то веки вкатывается в плей-офф без травм-болезней Соботка. Главный тренер «ястребов» Федор Канарейкин выразил удовлетворение состоянием команды накануне старта плей-офф.

«Ак Барс» (3) - «Салават Юлаев» (6)

Уфимцы берут старт без лидеров Хартикайнена и Умарка. Швед уже тренируется, но готов ли он играть? Сегодня дебютирует в плей-офф Капризов, вокруг которого ходит столько слухов. Придумали тоже - в ЦСКА. Не губите парня! Если попадет в ежовые краги Квартальнова – пойдет по пути Прохоркина или Светлакова. Капризов – художник, ему нужна соответствующая творческая лаборатория, а не «бей-толкай-беги«.

Интересно будет посмотреть на Казань, которую, по мнению экспертов, грузили-грузили, грузили-грузили. Пора показать плоды этой изнурительной подгтовки.

Теперь-то мы точно увидим дуэль Ткачев – Капризов, партнеров по звену в сборной, победившей на Шведских играх.

Год назад в первом раунде плей-офф уфимцы сказочно выплыли после ледяного душа в виде 0:8 в шестом матче в Казани и выиграли серию 4-3. Первенствовали они и в зеленом дерби уходящего сезона.

«Трактор» (4) – «Барыс» (6)

Для главных тренеров Анвара Гатиятулина и Эдуарда Занковца этот плей-офф дебютный.

Челябинцы в концовке «регулярки» приятно удивили победами над ЦСКА и «Магниткой», а также неуступчивостью в гостевом матче против Мозякина и Ко. Не позволив супербомбардиру открыть клуб тясячников.

У «Трактора» вратарская бригада на зависть всем – Францоуз и Демченко. У «Барыса» - заокеанская чудо-тройка. Впрочем, в лазарете ее центрфорвард и капитан команды Боченски. Его может заменить Сен-Пьер. Ведь играло же полсезона это звено без травмированного Бойда и справлялось с лидерскими задачами.

Сегодня может и должен покорить рубеж «900 матчей в отечественных чемпионатах» наш самый результативный защитник за всю историю Кирилл Кольцов.


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