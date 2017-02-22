Да здравствует Франция, дайте Марсельезу! Колонка Николая Роганова

Братцы, я влюбился! Это прекрасное чувство не покидает меня с вечера вторника, когда в плей-офф Лиги чемпионов я увидел команду с восхитительно- волнующим названием «Пари Сен-Жермен». Мама дорогая, как же она была хороша! Каждым движением мяча, каждой черточкой комбинаций, каждым взволнованным выдохом трибун.

Она забрала меня из городской слякоти, заставила забыть о сером небе и промозглом феврале, самом депрессивном месяце года, когда тоска и уныние сжимают сердце.

Она унесла меня из старой московской кухни в Париж, где гремело разудалое веселье и давали настоящий футбол. Тот самый, который мы все любим, – когда много атак и голов, и ты не думаешь, а лишь чувствуешь, что тебе хорошо. Когда живешь истинной болельщицкой жизнью, восклицая: «Ух ты!», «Ничего себе!», «Обалдеть!», «Вот это да!» И радостно, как ребенок, смеешься.

Мы, кажется, немного подзабыли, но футбол – естественный и первородный – должен быть как раз таким. В последние годы кто только над ним не измывался! Придумают защитную тактику с «автобусами» и прочими позорно-оборонит ельными атрибутами, пару раз за матч убегут к чужим воротам, забьют один-единственны й гол и радуются. А потом еще хватает совести оправдываться – мол, мы послабее, вот и осторожничаем. Но кому такой футбол интересен, кроме президента клуба на госфинансиров ании и главного тренера? Ручаюсь – даже не все игроки из «автобусной» команды хотят показывать такой футбол. Про болельщиков и речи нет...

Или вот еще мода – катать мяч на чужой половине поля от одной боковой линии до другой, пока у нас голова не закружится. Нет, если вам нравится, пожалуйста! Только ведь все равно скука… Любителя такого катания «ПСЖ» во вторник и уделал – любо-дорого поглядеть! Сразу чувствуешь – Лига настоящих чемпионов, а не групповой этап Кубка Первого канала.

Никогда в жизни не болел за «ПСЖ», а теперь буду. Никогда так сильно не жалел, что в «Спартаке» не распробовали Унаи Эмери…

Как настоящий влюбленный, я идеализирую объект своих пылких чувств. И в имени Анхель Ди Мария мне слышится прекрасная страстная песня – то ли аргентинск ая, то ли испанская, не важно. А этот парень из стали, Эдинсон Кавани? Стихи, а не команда! Чистая поэзия. Юлиан Дракслер – такой же стремительный и жесткий, как его фамилия. А Матюиди? Ловкий, пластичный, вертлявый, техничный. Произнесите-ка несколько раз его фамилию, она такая же. Знатно они уничтожили «Барселону» – на размашистом и яростном кураже.

Футбольный бог, если ты существуешь, сделай, пожалуйста, так, чтобы этот кураж не оставля л их до самого финала!

PS

Когда в последнем номере еженедельника «Советский спорт – Футбол» вышел этот текст, грянул еще один матч-карнавал - «Манчестер Сити» - «Монако»! Уж такое команды доставили наслаждение – майский день, именины сердца!

«МС» выглядел круче, интересней и вообще больше владел мячом, но «Монако» до 61-й минуты как-то умудрялся «обворовывать» хозяев, сводя их преимущество на нет. В общем, я теперь не только за «ПСЖ», но и за «Монако».

Да здравствует Франция, дайте «Марсельезу»!



