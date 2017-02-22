Да здравствует Франция, дайте Марсельезу! Колонка Николая Роганова
Братцы, я влюбился! Это прекрасное чувство не покидает меня с вечера вторника, когда в плей-офф Лиги чемпионов я увидел команду с восхитительно-
Она забрала меня из городской слякоти, заставила забыть о сером небе и промозглом феврале, самом депрессивном месяце года, когда тоска и уныние сжимают сердце.
Она унесла меня из старой московской кухни в Париж, где гремело разудалое веселье и давали настоящий футбол. Тот самый, который мы все любим, – когда много атак и голов, и ты не думаешь, а лишь чувствуешь, что тебе хорошо. Когда живешь истинной болельщицкой жизнью, восклицая: «Ух ты!», «Ничего себе!», «Обалдеть!», «Вот это да!» И радостно, как ребенок, смеешься.
Мы, кажется, немного подзабыли, но футбол – естественный и первородный – должен быть как раз таким. В последние годы кто только над ним не измывался! Придумают защитную тактику с «автобусами» и прочими позорно-оборонит
Или вот еще мода – катать мяч на чужой половине поля от одной боковой линии до другой, пока у нас голова не закружится. Нет, если вам нравится, пожалуйста! Только ведь все равно скука… Любителя такого катания «ПСЖ» во вторник и уделал – любо-дорого поглядеть! Сразу чувствуешь – Лига настоящих чемпионов, а не групповой этап Кубка Первого канала.
Никогда в жизни не болел за «ПСЖ», а теперь буду. Никогда так сильно не жалел, что в «Спартаке» не распробовали Унаи Эмери…
Как настоящий влюбленный, я идеализирую объект своих пылких чувств. И в имени Анхель Ди Мария мне слышится прекрасная страстная песня – то ли аргентинск
Футбольный бог, если ты существуешь, сделай, пожалуйста, так, чтобы этот кураж не оставля
PS
Когда в последнем номере еженедельника «Советский спорт – Футбол» вышел этот текст, грянул еще один матч-карнавал - «Манчестер Сити» - «Монако»! Уж такое команды доставили наслаждение – майский день, именины сердца!
«МС» выглядел круче, интересней и вообще больше владел мячом, но «Монако» до 61-й минуты как-то умудрялся «обворовывать» хозяев, сводя их преимущество на нет. В общем, я теперь не только за «ПСЖ», но и за «Монако».
Да здравствует Франция, дайте «Марсельезу»!