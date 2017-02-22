Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  ЦСКА (мол)- : -Русенборг (мол)
Хоккей  Трактор- : -Барыс
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Хоккей  Авангард- : -Адмирал
Хоккей  Металлург- : -Куньлунь
Футбол  Фенербахче- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Обгонит ли Ибрагимович Суареса? Сыграет ли Швайнштайгер? Все о матче «МЮ» в ЛЕ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Игроки "Манчестер Юнайтед"
Игроки "Манчестер Юнайтед"Источник: Reuters

Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграет ответный матч «Сент-Этьеном» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Советский спорт» собрал самые интересные факты и комментарии перед игрой во Франции.

Первым делом обратим внимание на комментарий полузащитника «МЮ» Поля Погба и заявление наставника английского клуба Жозе Моуринью, который считает, что выход в следующую стадию турнира его команде пока не гарантирован, хотя, как мы помним, первая игра завершилась разгромной победой «красных дьяволов» (3:0).

«Игра на «Олд Траффорд»? Это был сумасшедший матч, поскольку мы очень хотели победить, – говорит Поль Погба. – «Юнайтед» пытался забить, как можно больше, чтобы нам было легче в ответной встрече, но я думаю, что пока рано делать какие-то выводы о нашем противостоянии. «Сент-Этьену» есть, что сказать нам», – отметил 24-летний француз.

«У меня огромный опыт в футболе, – рассказывает Жозе Моуринью. – Помню, как мой «Челси» проигрывал «Тоттенхэму» со счетом 3:0, а после перерыва нам удалось сравнять счет. Будучи тренером «Реала», мне пришлось готовить команду к игре с «Галатасараем» в Лиге чемпионов. На своем поле мы выиграли со счетом 3:0, однако, в гостях уступили, пропустив три мяча.

Поэтому еще ничего не решено, – продолжает специалист. – Я прошел через многое, и знаю, о чем говорю. Сейчас важно настроиться на игру, не забывать о защите, и при этом постараться забить гол, который поставит «Сент-Этьен» в очень тяжелое положение», – сказал Моуринью перед игрой.

Интересно, что 35-летний форвард «Юнайтед» Златан Ибрагимович, перешедший в команду минувшим летом из «ПСЖ», отлично знаком с «Сент-Этьеном», поскольку долгое время выступал в чемпионате Франции.

Да, в списке лучших бомбардиров Лиги Европы Ибрагимович занимает 14-е место (в его активе 5 голов в шести матчах – прим. Редакции), но зато шведский нападающий может упрочить свое положение в списке лучших снайперов Европы. Сейчас на счету Златана 36 матчей, 24 гола и 7 голевых передач, а, например, у форварда «Барселоны» Луиса Суареса всего на один гол больше.

Сможет ли форвард «МЮ» догнать своего коллегу из каталонского клуба?

Помимо слов Погба и Моуринью, а также возможного гола от Ибрагимовича, будет интересно, кого Жозе выпустить в основе. Особенно это касается защитной линии.

Мы знаем, что португалец не взял с собой Люка Шоу, сказав, что тот должен больше работать на тренировках, но также известно, что вместе с «Юнайтед» во Францию отправились Эрик Байи, Крис Смоллинг, Маркос Рохо, Дэйли Блинд и Антонио Валенсия.

Скорее всего, защищать свои ворота от нападающих «Сент-Этьена» будут Смоллинг, Байи, Валенсия, а вот с четвертым защитником пока не все понятно. Кого выберет Моуринью: Блинда или Рохо? Хороший вопрос, но мы помним, что положение голландца стало намного хуже после проигранного дерби с «Манчестер Сити».

Даст ли шанс португалец Блинду?

Другая интрига этой встречи – выход на поле полузащитника Бастиана Швайнштайгера, который после прихода Жозе Моуринью на тренерский мостик, пережил самый настоящий кошмар.

Хотя, и сейчас дела 32-летнего чемпиона мира складываются не лучшим образом (на данный момент немец провел лишь 3 матча – прим. Редакции), но сегодня у него действительно есть шанс сыграть в Лиге Европы.

Главное, как говорил Моуринью, чтобы «Юнайтед» забил, и тогда уже никаких шансов у «Сен-Этьена» просто не будет. Вы можете себе представить, что английский клуб проиграет со счетом 5:1?

Будем надеяться, что наставник «Юнайтед» все же даст шанс опытному игроку.

И последнее: сегодня, скорее всего, на поле появится молодой нападающий «Юнайтед» Маркус Рэшфорд, который продолжает борьбу за место в основе. Да, при Луи ван Гале, который и дал ему возможность выступать в составе первой команды, англичанин играл намного чаще, но сейчас все не так-то просто. 

Но самое интересное  – сможет ли Рэшфорд забить свой первый гол в еврокубках. Сейчас на его счету 5 матчей и одна голевая передача. 

Матч

Сент-Этьен - Манчестер Юнайтед

Место и дата

22 февраля 20:00, Жоффруа Гишар, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Парни, не геройствуйте!» Как болельщикам вернуться из Стамбула живыми«Парни, не геройствуйте!» Как болельщикам вернуться из Стамбула живыми«Добро пожаловать в ад!» – так приветствовали гостей стадиона «Али Сами Йен», на котором до переезда на новую арену выступал «Галатасарай».Игроки «Зенита» поздравили Ивановича с днем рождения (видео)Сегодня, 22 февраля, защитнику «Зенита» Браниславу Ивановичу исполняется 33 года.«Зенит» – «Андерлехт». Все футболисты петербургского клуба приняли участие в открытой тренировкеПеред ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» «Зенит» провел открытую тренировку.Российские клубы еще не обыгрывали «Фенербахче» в гостяхСегодня в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» в гостях сыграет с турецким «Фенербахче». Начало встречи – в 20.00 (мск).Лига Европы. 1/16 финала. «Сент-Этьен» примет «МЮ», «Шальке» – ПАОК и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.«Фенербахче» – «Краснодар». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)В рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» сыграет с «Краснодаром».Александр Кержаков: Сейчас тренируюсь в облегченном режиме, с «Андерлехтом» не сыграюНападающий «Зенита» Александр Кержаков, отвечая на вопросы болельщиков, рассказал, сыграет ли в матче Лиги Европы против «Андерлехта».Безбородов рассудит «Атлетик» и АПОЭЛ в ответном матче Лиги ЕвропыБезбородов рассудит «Атлетик» и АПОЭЛ в ответном матче Лиги ЕвропыКак сообщает официальный сайт УЕФА, российский арбитр Владислав Безбородов назначен главным арбитром на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» из «Бильбао» и кипрским АПОЭЛОМ.Игорь Шалимов: Будем пытаться усложнить жизнь «Фенербахче»Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от предстоящей игры против «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.Мартин Шкртел: Сейчас турецкий чемпионат сильнее российскогоСловацкий защитник турецкого «Фенербахче» Мартин Шкртел сравнил турецкий и российский чемпионаты по футболу.Пол Скоулз: «Манчестер Юнайтед» обязан продлить контракт с КэррикомБывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз оценил роль в английском клубе 35-летнего хавбека Майкла Кэррика, с которым, по сообщениям СМИ, «красные дьяволы» планируют продлить трудовое соглашение.Дик Адвокат: Ван Перси в форме и готов сыграть против «Краснодара»Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат рассказал о готовности голландского нападающего турецкого команды Робина ван Перси сыграть в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара».Дик Адвокат: Нойштедтер очень важен для «Фенербахче»Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат рассказал о роли российского защитника Романа Нойштедтера в турецком клубе.Чем мальчишка из Блэкберна так рассмешил Моуринью? Тест «Советского спорта»Чем мальчишка из Блэкберна так рассмешил Моуринью? Тест «Советского спорта»Почему смеялся Жозе, кто обращался к 120-килограммовому вратарю «Саттона» перед игрой с «Арсеналом» и на кого пеняет Гвардиола?Руни сделал свое дело, Руни может уйти. Колонка Вадима АнисимоваРуни сделал свое дело, Руни может уйти. Колонка Вадима АнисимоваРазбираемся с ситуацией вокруг Уэйна Руни, прославленного нападающего «Манчестер Юнайтед», выпавшего из обоймы Жозе Моуринью.Шестое место в таблице коэффициентов: «Порту» и «Бенфика» – не помеха России?Шестое место в таблице коэффициентов: «Порту» и «Бенфика» – не помеха России?«Советский спорт» рассказывает, каких результатов ждать от португальцев в борьбе за шестую строчку таблицы коэффициентов УЕФА.Турок Гечек обслужит матч Лиги Европы «Спарта» – «Ростов»Турецкая бригада арбитров во главе с Хюсейином Гечеком будет работать на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между «Спартой» и «Ростовом», сообщает официальный сайт УЕФА.Грек Сидиропулос назначен на матч Лиги Европы «Зенит» – «Андерлехт»Греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом обслужит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом», сообщает официальный сайт УЕФА.Харри Реднапп: Если Погба стоит 90 миллионов, то Алли – 100Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Реднапп заявил, что оценивает полузащитника «шпор» Деле Алли выше, чем полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.Руни может пропустить финал Кубка английской лиги из-за травмыРуни может пропустить финал Кубка английской лиги из-за травмыНападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может пропустить финальный матч Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» из-за проблем с мышцами, сообщает Reuters.
Главные новости
Футбол
Самюэль Это’О: В «Анжи» я провел один из лучших периодов в своей карьере
MMA
Емельяненко сохранил 29-е место в мировом рейтинге тяжеловесов, Харитонов опустился на 53-ю сточку
MMA
Bellator: Боя Емельяненко – Минаков точно не будет
Футбол
Руни согласился перейти в китайский клуб
Футбол
Победы «Атлетико» и «Ман. Сити» в ЛЧ, 4 очка Кучерова и шайбы Малкина и Наместникова. Главные новости утра
Хоккей
Шайба Наместникова и четыре очка Кучерова принесли победу «Тампе» в Эдмонтоне
Хоккей
Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Каролину» (видео)
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Сент-Этьен
Сент-Этьенкалендарьстатистика
Бастиан Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгервсе новости
Маркус Рэшфорд
Маркус Рэшфордвсе новости
Дэйли Блинд
Дэйли Блиндвсе новости
Поль Погба
Поль Погбавсе новости
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимовичвсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости