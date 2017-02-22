Джонс, Джонсон и Миочич круче всех. Где же россияне? Мировой рейтинг бойцов ММА

«Советский спорт» представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира. В февральском рейтинге произошло немало изменений.

Рейтинг бойцов считается таким же образом, как и рейтинг ФИФА в футболе. Если побеждаешь сильного оппонента, получаешь больше очков. Побеждаешь слабого – получаешь мало баллов или вообще ничего не начисляется. Если не дерешься в течение двух лет – выбываешь из рейтинга. Данный рейтинг считает очки у всех бойцов мира, а не только у миксфайтеров UFC. Если боец в последнем бою поменял весовую категорию, то и оценивать в рейтинге его будут именно в этом дивизионе. Например, Конор Макгрегор, который ранее выступал в полулегком весе, в рамках легкого веса победил Эдди Альвареса. Именно поэтому, он отсутствует в рейтинге полулегковесов, зато находится на первой строчке легковесов.

Тяжелый вес

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко сохранил за собой 29-ю строчку мирового рейтинга тяжеловесов. Лидирует по-прежнему чемпион UFC американец Стипе Миочич. Отметим, что россиянин Сергей Харитонов, некогда входивший в элиту тяжелого веса, на данный момент находится лишь на 53-м месте в рейтинге.

1. Стипе Миочич (США, 16 побед, 2 поражения)



2. Фабрисио Вердум (Бразилия, 21-6-1)

3. Кейн Веласкес (США, 14-2)

4. Алистар Оверим (Голландия, 41-15)

5. Джуниор дос Сантос (Бразилия, 18-4)

6. Марк Хант (Новая Зеландия, 12-10-1)

7. Джош Барнетт (США, 35-8)

8. Деррек Льюис (США, 18-4)

9. Бен Ротвелл (США, 36-10)

10. Фрэнсис Нганноу (Франция, 10-1)

…18 (-1). Виталий Минаков (Россия, 18-0)

20. (-1). Александр Волков (Россия, 27-6)

24. (-2). Денис Гольцов (Россия, 19-4)

25. (+1). Иван Штырков (Россия, 9-0)

29. (+1). Федор Емельяненко (Россия, 36-4)

31. (+1). Евгений Ерохин (Россия, 17-5)

38. (0). Сергей Павлович (Россия, 10-0)

40. (+2). Алексей Олейник (Россия, 56-10-1)

45. (-1). Шамиль Абдурахимов (Россия, 17-5)

51. (+1). Михаил Мохнаткин (Россия, 9-1-2)

52. (+1). Казбек Сайдалиев (Россия, 7-1)

53. (-2). Сергей Харитонов (Россия, 24-7)

63. (-1). Кирилл Сидельников (Россия, 11-4)

65. (-1). Зелимхан Умиев (Россия, 9-1)

69. (-2). Салимгерей Расулов (Россия, 15-7)

71. (-1). Валентин Молдавский (Россия, 5-1)

82. (-8). Константин Ерохин (Россия, 9-3)

Полутяжелый вес

Чемпион М-1 Рашид Юсупов после победы над немцем Штефаном Пютцем поднялся на четыре позиции и теперь занимает 17-е место.

1. Джонс Джонс (США, 22-1)



2. Энтони Джонсон (США, 22-5)

3. Даниэль Кормье (США, 18-1)

4. Фил Дэвис (США, 17-3)

5. Райан Бадер (США, 22-5)

6. Гловер Тейшейра (Бразилия, 26-5)

7. Александр Густафссон (Швеция, 17-4)

8. Маурисио Руа (Бразилия, 24-10)

9. Джими Манува (Великобритания, 16-2)

10. Лиам Макгири (Великобритания, 11-1)

…17 (+4). Рашид Юсупов (Россия, 7-1)

20. (-2). Виктор Немков (Россия, 24-6)

27. (+1). Гаджимурад Антигулов (Россия, 19-4)

31. (-1). Магомед Анкалаев (Россия, 7-0)

32. (-1). Шамиль Гамзатов (Россия, 9-0)

42. (-2). Адлан Амагов (Россия, 14-2-1)

49. (-4). Максим Гришин (Россия, 23-7)

61. (-4). Азамат Мурзаканов (Россия, 6-0)

78. (-5). Илья Щеглов (Россия, 6-1)

82. (-4). Муслим Махмудов (Россия, 9-3)

89. (0). Максим Футин (Россия, 6-4)

Средний вес

Россиянин Анатолий Токов после победы над американцем Франциско Франце (ТКО2) на турнире Bellator поднялся н6а 11 позиций в мировом рейтинге средневесов.Теперь Токов занимает 30-е место. Лидирует по-прежнему британец Майкл Биспинг, который является чемпионом UFC. Лучший из россиян в этом дивизионе на данный момент — Александр Шлеменко. Он расположился на 19-м месте. Отметим, что в топ-100 ворвались Виталий Бигдаш (47-е место) и Абдулсупиан Алиханов (83-е место).

1. Майкл Биспинг (Великобритания, 30-7)



2. Йоэль Ромеро (Куба, 12-1)

3. Люк Рокхолд (США, 15-3)

4. Роналдо Соуза (Бразилия, 24-4)

5. Крис Уайдман (США, 13-2)

6. Гегард Мусаси (Армения/Голландия, 41-6-2)

7. Роберт Уиттакер (Австралия, 17-4)

8. Андерсон Силва (Бразилия, 34-8)

9. Витор Белфорт (Бразилия, 25-13)

10. Келвин Гастелум (США, 13-2)

...19. (-2). Александр Шлеменко (Россия, 54-9)

21. (-1). Рамазан Эмеев (Россия, 15-3)

30. (+11). Анатолий Токов (Россия, 25-3)

47. (NEW). Виталий Бигдаш (Россия, 9-0)

52. (-4). Вячеслав Василевский (Россия, 29-5)

57. (-2). Алексей Буторин (Россия, 11-1)

59. (-2). Саламу Абдурахманов (Россия, 8-1)

62. (+1). Владимир Минеев (Россия, 8-1)

82. (-1). Муслим Хизриев (Россия, 8-1)

83. (NEW). Абдулсупиан Алиханов (Россия, 8-2)

92. (-2). Артем Фролов (Россия, 8-0)

Полусредний вес

В полусреднем весе мало что изменилось. Из россиян в этом дивизионе по-прежнему лучший — Андрей Корешков. Он занимает 14-е место.

1. Тайрон Вудли (США, 16-3-1)



2. Стивен Томпсон (США, 13-1-1)

3. Робби Лаулер (США, 27-11)

4. Демиан Майа (Бразилия, 24-6)

5. Хорхе Масвидаль (США, 32-11)

6. Дональд Серроне (США, 32-8)

7. Нейт Диас (США, 19-11)

8. Нейл Мэгни (США, 19-5)

9. Лоренц Ларкин (США, 18-5)

10. Эмиль Вебер Мик (Норвегия, 9-2)

…14 (+1) Андрей Корешков (Россия, 19-2)

45 (-1). Альберт Туменов (Россия, 17-4)

53.(+2). Алексей Кунченко (Россия, 15-0)

58. (+1). Абубакар Нурмагомедов (Россия, 13-1)

65. (0). Александр Яковлев (Россия, 23-8-1)

67. (0). Альберт Дураев (Россия, 9-3)

76. (+3). Беслан Ушуков (Россия, 14-2)

79. (+3). Беслан Исаев (Россия, 35-9)

81. (+4). Омари Ахмедов (Россия, 16-4)

83. (+3). Мухамед Берхамов (Россия, 10-0)

100. (NEW). Султан Алиев (Россия, 14-2)

Легкий вес

Большой скачок наверх совершил боец UFC Ислам Махачев. Он поднялся на 41 (!) позицию после победы над Ником Ленцом и на данный момент занимает 38-е место. В обратном направлении отправился Мурад Мачаев, потерявший 36 позиций. Это случилось послде поражения от бразильца Диего Брандао. Лучший из россиян все также, как и в последние несколько лет — Хабиб Нурмагомедов (6-е место). Отметим, что в топ-100 ворвался новоиспеченный чемпион М-1 Абукар Яндиев (88).

1. Конор Макгрегор (Ирландия, 21-3)



2. Эдди Альварес (США, 28-5)

3. Тони Фергюсон (США, 22-3)

4. Рафаэль дос Аньос (Бразилия, 25-9)

5. Эдсон Барбоса (Бразилия, 18-4)

6. (0). Хабиб Нурмагомедов (Россия, 24-0)

7. Майкл Чендлер (США, 16-3)

8. Бенсон Хендерсон (США, 24-7)

9. Бенеил Дариуш (США, 14-2)

10. Майкл Чиса (США, 14-2)

…17. (-1). Рустам Хабилов (Россия, 21-3)

26 (0). Рашид Магомедов (Россия, 19-2)

34. (-1). Маирбек Тайсумов (Россия, 25-5)

38. (+41). Ислам Махачев (Россия, 14-1)

44. (-2). Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия, 14-1)

48. (0). Хусейн Халиев (Россия, 16-1)

58. (+2). Устармагомед Гаджидаудов (Россия, 8-3)

63. (0). Ахмед Алиев (Россия, 14-4)

64. (+1). Александр Сарнавский (Россия, 35-5)

68. (+2). Магомед Мустафаев (Россия, 13-2)

69. (+4). Эдуард Вартанян (Россия, 15-3)

73. (-36). Мурад Мачаев (Россия, 20-2)

79. (-1). Андрей Кошкин (Россия, 16-5)

88. (NEW). Абукар Яндиев (Россия, 10-1)

Полулегкий вес

Российские бойцы практически не изменили своих рейтингов. Отметим, что Магомедрасул Хайбулаев поднялся на шесть строчек, а Расул Мирзаев опустился на три.

1. Жозе Алдо (Бразилия, 26-2)



2. Макс Холловэй (США, 17-3)

3. Фрэнки Эдгар (США, 21-5-1)

4. Энтони Петтис (США, 19-6)

5. Рикардо Ламас (США, 17-5)

6. Куб Свэнсон (США, 24-7)

7. Джереми Стефенс (США, 25-13)

8. Патрисо Фрейре (Бразилия, 25-4)

9. Брайан Ортега (США, 11-0)

10. Даниэль Вайхель (Германия, 38-9)

…12. (+1). Марат Гафуров (Россия, 15-0)

16. (+1). Магомед Идрисов (Россия, 7-0)

34. (-2). Салман Жамалдаев (Россия, 13-1)

49. (-3). Забит Магомедшарипов (Россия, 12-1)

50. (+6). Магомедрасул Хасбулаев (Россия, 25-7)

55. (-3). Расул Мирзаев (Россия, 17-1)

69. (-1). Зубайра Тухугов (Россия, 18-4)

87. (NEW). Мовлид Хайбулаев (Россия, 11-0)

98. (-2). Адлан Батаев (Россия, 7-0)

100. (0). Марат Балаев (Россия, 7-0)

Легчайший вес

Отметим скачок в рейтинге Хусейна Асхабова (48-е место) и Рахмана Дудаева (52-е место).

1. Коди Гарбрандт (США, 11-0)



2. Доминик Круз (США, 22-2)

3. Ти Джей Диллашоу (США, 14-3)

4. Джимми Ривера (США, 20-1)

5. Эдуардо Дантас (Бразилия, 19-4)

6. Джон Линекер (Бразилия, 29-8)

7. Марлон Мораес (Бразилия, 18-4-1)

8. Бибиано Фернандес (Бразилия, 20-3)

9. Даррион Колдвелл (США, 10-1)

10. Джон Додсон (США, 18-8)

…32. (0). Магомед Магомедов (Россия, 13-1)

37 (-2). Бекбулат Магомедов (Россия, 17-1)

47. (-5). Тимур Валиев (Россия, 11-2)

48. (NEW). Хусейн Асхабов (Россия, 14-0)

52. (+32). Рахман Дудаев (Россия, 19-4)

56. (-5). Саид Нурмагомедов (Россия, 9-1)

68. (-5). Петр Ян (Россия, 6-1)

71. (-4). Олег Борисов (Россия, 18-2-1)

72. (-4). Павел Витрук (Россия, 14-2)

79. (-2). Махарбек Каргинов (Россия, 8-0)

91. (-3). Михаил Малютин (Россия, 33-12)

Наилегчайший вес

Среди россиян в этом весе лидирует Магомед Бибулатов — представитель клуба «Ахмат». Он ждет дебюта в UFC и занимает в мировом рейтинге девятую строчку. Уволенный из UFC Али Багаутинов расположился на 16-й строчке.

1. Деметриус Джонсон (США, 25-2-1)



2. Джозеф Бенавидес (США, 25-4)

3. Куеджи Хоригучи (Япония, 18-2)

4. Генри Седжудо (США, 10-2)

5. Джусьер да Силва (Бразилия, 19-4)

6. Вилсон Рейс (Бразилия, 22-6)

7. Брэндон Морено (Мексика, 13-3)

8. Тим Эллиотт (США, 13-7-1)

9. (0). Магомед Бибулатов (Россия, 13-0)

10. Серхио Петтис (США, 15-2)

...16. (+1). Али Багаутинов (Россия, 14-5)

21. (+2). Аскар Аскаров (Россия, 8-0)

48. (0). Велимурад Алхасов (Россия, 4-0)

60. (-2). Юнус Евлоев (Россия, 20-8)

66. (0). Вартан Асатрян (Россия, 11-5)

75. (+5). Расул Альбасханов (Россия, 5-2)

100. (NEW). Теодор Николов (Россия, 10-1)

Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Мужчины

Из топ-15 лучший бойцов мира вне весовой категории вылетел американец Кейн Веласкес.

1. Джон Джонс (США)

2. Деметриус Джонсон (США)

3. Стипе Миочич (США)

4. Жозе Алдо (Бразилия)

5. Майкл Биспинг (Великобритания)

6. Макс Холлоуэй (США)

7. Конор Макгрегор (Ирландия)

8. Коди Гарбрандт (США)

9. Йоль Ромеро (Куба)

10. Энтони Джонсон (США)

11. Даниэль Кормье (США)

12. Тайрон Вудли (США)

13. Джозеф Бенавидес США)

14. Стивен Томпсон (США)

15. Фабрисио Вердум (Бразилия)

Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Женщины

Валентина Шевченко поднялась на пятое место, а на 10-й строчке вполне заслуженно — Жермейн де Рандамье, которая стала первой чемпионкой UFC в полулегком весе, победив Холли Холм.

1. Джоанна Еджейчик (Польша)

2. Аманда Нуньес (Бразилия)

3. Кристина Джустино (Бразилия)

4. Аяка Хамасаки (Япония)

5. Валентина Шевченко (Перу)

6. Ракель Пеннингтон (США)

7. Джессика Андраде (Бразилия)

8. Дженнифер Майа (Бразилия)

9. Клаудиа Гаделья (Бразилия)

10. Жермейн де Рандамье (Голландия)