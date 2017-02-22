Этот русский удивил всю Америку. Он забил чудо-гол, которого… не было! (видео)

Шайба Владислава Наместникова – нечто. Порадовал и Никита Кучеров, набрав 4 (1+3) очка в матче за «Тампу» - против «Эдмонтона».

Мы давно ничего не слышали о Никите Кучерове. Хотя он начал сезон так, что претендовал на первое место среди лучших бомбардиров НХЛ.

Казалось, что у «Тампы» все будет хорошо. Все-таки в последние два года команда выходила в финал Кубка Стэнли, в финал Восточной конференции. Считалась одним из фаворитов.

Но тут сломался Стивен Стэмкос, из русской компании обменяли Никиту Нестерова в «Монреаль», сам Кучеров получал травму, что выбило его из колеи…

В последних четырех матчах Никита Кучеров не набрал ни одного очка, хотя очень старался. Вот в гостевой игре с «Колорадо» (3:2) нанес аж 9 бросков. Но безрезультатно.

И вот – матч с «Эдмонтоном».





Первый гол «Тампа» забила на пятой минуте, когда у игрока «Ойлерз» при броске от синей линии сломалась клюшка. Тут же возникла контратака, и Кучеров отдал голевой пас на Палата.

Вторая шайба получилась еще краше. Атаку снова начал Кучеров, и потом Джонсон сделал пас накидочкой – снова Палат завершил момент.

«Эдмонтон» одну шайбу отыграл, но тут уже сам Никита Кучеров заехал с шайбой в чужую зону, раскидал финтами соперников и забил прекрасный гол.

«Ойлерз» забили еще один гол, но тут уже тренер «Тампы» грамотно использовал право на видеоповтор, и шайбу отменили. Купер разглядел офсайд – и он оказался прав.

Потом прошел гениальный пас на Кучерова, когда он оставил защитника в дураках и выскочил один в ноль с вратарем. Тут Никита не забил, хотя вполне мог бы сделать дубль.

В концовке вообще случилось неожиданное. «Эдмонтон» снял вратаря, Владислав Наместников после паса Кучерова прорвался к воротам. Его нагло зацепили клюшкой. Должен быть буллит? Но по правилам НХЛ в таких случаях засчитывают гол. Хотя Наместников не отправил шайбу в сетку и даже не нанес бросок по воротам.

Уникальный момент.





Вот так «Тампа» победила, Никита Кучеров вернулся на первое место среди лучших бомбардиров клуба (49 очков в 51 матче). «Молния» еще имеет теоретические шансы попасть в плей-офф.