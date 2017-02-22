«А кто способен сыграть с ними на ноль?». Гвардиола шокирован игрой «Монако»
Главный тренер «Манчестер
Сити» Хосеп Гвардиола после матча с «Монако» в 1/8 финала Лиги чемпионов
ответил на вопросы журналистов.
– Соперник предоставил нам не так много пространства, –
говорит специалист. – Мои игроки оставляли за собой очень много
свободных зон. В любом случае, это был великолепный матч.
Люблю играть в атакующем стиле, но то же самое касается и
нашего соперника Вы сами видели, что из этого вышло. Думаю, ради таких матчей
руководство «Сити» и пригласило меня в команду. Все-таки, футбол –
изумительная штука, – заявил испанец.
Также наставник «горожан» выразил мнение,
что французский клуб способен забить гол любому сопернику.
– Об этой игре можно говорить бесконечно. Мы видели, как
обе команды переживали взлеты и падения. Думаю, «Сити» атаковал неплохо,
однако, мы не оказывали должного давления на соперника. Знаете почему? В этом
заслуга «Монако».
Хотел бы посмотреть, сколько команд в Европе сумеют
сыграть против такого клуба, не пропустив ни одного мяча. Очевидно, в этой
команде собраны фантастические игроки.
Шесть или семь футболистов «Монако» атаковали нас на протяжении всей игры, однако, я повторюсь, никогда прежде я не видел команду, в которой собраны такие исполнители. Они играли великолепно до финального свистка, – сказал Гвардиола.
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Не мог наставник «Сити» не похвалить своих
подопечных. Все-таки, его игроки сумели переломить ход матча, проигрывая со
счетом 1:2.
– Мы сразу поняли, что соперник собирается действовать на
контратаках. Конечно, это непросто, а в начале матча «Монако» высоко
прессинговал. Тем не менее, «Сити» создал достаточно опасных моментов, и я не
знаю, есть ли в Европе команды, которые способны создать столько шансов у ворот
этого клуба, – сказал Гвардиола.
Также Хосеп не оставил без внимания сейв
вратаря «горожан» Вилли Кабальеро, который сохранил интригу в матче.
– Конечно, в тот момент нам было очень тяжело, но Вилли
совершил отличный сейв. Думаю, каждый должен поздравить его с этим. Конечно, я
больше рад результату, чем мой коллега Леонарду Жардим (наставник «Монако» – прим.
Редакции), но посмотрим, что случится в ответной игре.
Сейчас мы немного отдохнем, а позже начнем подготовку к игре в чемпионате Англии, – заключил главный тренер английского клуба.
Матч
Манчестер Сити - Монако - 5:3 (1:2)
Голы
Стерлинг 26 (1:0). Фалькао 32 (1:1). Мбаппе 40 (1:2). Агуэро 58 (2:2). Фалькао 61 (2:3). Агуэро 71 (3:3). Стоунз 77 (4:3). Сане 82 (5:3).
Состав
Манчестер Сити: Кабальеро, Стоунз, Отаменди, Санья, Стерлинг (Навас, 89), де Брюйне, Фернандиньо (Сабалета, 62), Силва, Туре, Сане, Агуэро (Фернандо, 87)
Монако: Субашич, Сидибе, Глик, Менди, Фабиньо, Раджи, Лемар, Силва (Моутинью, 84), Бакайоко (Дирар, 88), Фалькао, Мбаппе (Жермен, 79)
Незабитые пенальти
Фалькао (Монако), 50
Предупреждения:
Стерлинг, 35; Агуэро, 35; Фернандиньо, 40; Отаменди, 49; Сабалета, 73 - Глик, 8; Сидибе, 25; Бакайоко, 55; Фалькао, 67; Силва, 76; Фабиньо, 81
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
21 февраля 22:45, Этихад, Текстовая трансляция