«Я просто ошарашен!». Ловчев – о тотальном футболе в Лиге чемпионов

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Монако» (5:3) и «Байер» – «Атлетико» (2:4), в которых было забито 14 голов.

- Эти матчи – гимн футболу. Тотальному футболу, который придумал Йохан Кройф. Для меня его футбол, футбол сборной Голландии – это запредельный уровень. Поэтому приятно иногда вспомнить, как сам играл против Кройфа, довелось даже футболками обменяться… Тогда же говорили, что Кройф – идеальный футболист. Но появился пухлый Марадона – и мнение изменилось. Потом появился другой стандарт. Но все в жизни и истории, в том числе футбольной, повторяется, к чему-то возвращаются вновь. И к тотальному футболу – тоже.

Но ближе к матчам. Смотрел обе игры, правда, больше внимания все же уделил матчу в Манчестере. Честно говоря, был немного удивлен, когда Гвардиола сказал перед встречей с «Монако», что это один из самых сложных соперников. Казалось бы, не самый сильный французский чемпионат. Но, видимо, подумал так, потому что не очень часто смотрю его. А тут посмотрел статистику «Монако» – у них 75 голов в 25 играх. Ошарашен был такой результативность ю!

И футболом, конечно, который показывали команды. Отмечу, как игроки «Монако» перехватывали мяч, и на полной скорости шли вперед. Это было не стихийно, а организованно – через фланги с прострелами. Скорости, конечно, восхищали. Отсюда и столько голов, столько моментов. В последнее время самое опасное – выход из обороны. Потерял мяч – и часто команда получает гол, потому что многие убежали вперед, получается преимущество над защитой.

Мы смотрим за тенденциями в футболе, как правило, основываясь на увиденном на чемпионате мира или Европы и в матчах Лиги чемпионов. И определяют их команды, которые выигрывают. Вот есть «Барселона» и «Реал» со своим стилем, а есть «Ювентус» и «Атлетико» – со своим. И у каждого появляются свои последователи. «Сити» и «Монако» понятно, чьи последователи. Но и «Атлетико», как видим, со своей игрой тоже забивает много. Поэтому и вспоминается тотальный, то есть всеобщий футбол. Он всех захватил, по крайней мере в этот день.

Но, несмотря на эту тенденцию, не думаю, что в ответных матчах стоит ждать такого же результативного футбола. Просто результат первых матчей заставит победителей играть осторожнее. Пусть некоторые и являются приверженцами тотального футбола.

«А кто способен сыграть с ними на ноль?». Гвардиола шокирован игрой «Монако»