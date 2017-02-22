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«Я просто ошарашен!». Ловчев – о тотальном футболе в Лиге чемпионов

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Я просто ошарашен!». Ловчев – о тотальном футболе в Лиге чемпионов
Источник: Reuters

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Монако» (5:3) и «Байер» – «Атлетико» (2:4), в которых было забито 14 голов.

- Эти матчи – гимн футболу. Тотальному футболу, который придумал Йохан Кройф. Для меня его футбол, футбол сборной Голландии – это запредельный уровень. Поэтому приятно иногда вспомнить, как сам играл против Кройфа, довелось даже футболками обменяться… Тогда же говорили, что Кройф – идеальный футболист. Но появился пухлый Марадона – и мнение изменилось. Потом появился другой стандарт. Но все в жизни и истории, в том числе футбольной, повторяется, к чему-то возвращаются вновь. И к тотальному футболу – тоже.

Но ближе к матчам. Смотрел обе игры, правда, больше внимания все же уделил матчу в Манчестере. Честно говоря, был немного удивлен, когда Гвардиола сказал перед встречей с «Монако», что это один из самых сложных соперников. Казалось бы, не самый сильный французский чемпионат. Но, видимо, подумал так, потому что не очень часто смотрю его. А тут посмотрел статистику «Монако» – у них 75 голов в 25 играх. Ошарашен был такой результативностью!

И футболом, конечно, который показывали команды. Отмечу, как игроки «Монако» перехватывали мяч, и на полной скорости шли вперед. Это было не стихийно, а организованно – через фланги с прострелами. Скорости, конечно, восхищали. Отсюда и столько голов, столько моментов. В последнее время самое опасное – выход из обороны. Потерял мяч – и часто команда получает гол, потому что многие убежали вперед, получается преимущество над защитой.

Мы смотрим за тенденциями в футболе, как правило, основываясь на увиденном на чемпионате мира или Европы и в матчах Лиги чемпионов. И определяют их команды, которые выигрывают. Вот есть «Барселона» и «Реал» со своим стилем, а есть «Ювентус» и «Атлетико» – со своим. И у каждого появляются свои последователи. «Сити» и «Монако» понятно, чьи последователи. Но и «Атлетико», как видим, со своей игрой тоже забивает много. Поэтому и вспоминается тотальный, то есть всеобщий футбол. Он всех захватил, по крайней мере в этот день.

Но, несмотря на эту тенденцию, не думаю, что в ответных матчах стоит ждать такого же результативного футбола. Просто результат первых матчей заставит победителей играть осторожнее. Пусть некоторые и являются приверженцами тотального футбола.

«А кто способен сыграть с ними на ноль?». Гвардиола шокирован игрой «Монако»

Матч

Манчестер Сити - Монако - 5:3 (1:2)

Голы

Стерлинг 26 (1:0). Фалькао 32 (1:1). Мбаппе 40 (1:2). Агуэро 58 (2:2). Фалькао 61 (2:3). Агуэро 71 (3:3). Стоунз 77 (4:3). Сане 82 (5:3).

Состав

Манчестер Сити: Кабальеро, Стоунз, Отаменди, Санья, Стерлинг (Навас, 89), де Брюйне, Фернандиньо (Сабалета, 62), Силва, Туре, Сане, Агуэро (Фернандо, 87)

Монако: Субашич, Сидибе, Глик, Менди, Фабиньо, Раджи, Лемар, Силва (Моутинью, 84), Бакайоко (Дирар, 88), Фалькао, Мбаппе (Жермен, 79)

Незабитые пенальти

Фалькао (Монако), 50

Предупреждения:

Стерлинг, 35; Агуэро, 35; Фернандиньо, 40; Отаменди, 49; Сабалета, 73 - Глик, 8; Сидибе, 25; Бакайоко, 55; Фалькао, 67; Силва, 76; Фабиньо, 81

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

21 февраля 22:45, Этихад, Текстовая трансляция

Матч

Байер - Атлетико - 2:4 (0:2)

Голы

Сауль 17 (0:1). Гризманн 25 (0:2). Бельараби 48 (1:2). Гамейро 58 (1:3 - пен.). Савич 68 (2:3 - автогол). Торрес 86 (2:4).

Состав

Байер: Лено, Топрак, Хенрихс, Драгович, Венделль, Кампль, Брандт (Бэйли, 87), Бельараби (Пойянпало, 66), Арангис, Хавертц (Волланд, 56), Эрнандес

Атлетико: Мойя, Луис, Савич, Врсалько, Хименес, Габи, Коке, Карраско (Торрес, 78), Сауль, Гризманн (Корреа, 78), Гамейро (Парти, 71)

Предупреждения:

Хенрихс, 16; Драгович, 57; Венделль, 64; Арангис, 74 - Торрес, 87; Габи, 89; Луис, 90

Судья:

Уильям Коллам (Шотландия)

Место и дата

21 февраля 22:45, БайАрена, Текстовая трансляция

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Евгений Ловчев
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