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Артем Терри выручает, Ивановича бьют за ошибки: «Зенит» готов спасать ЛЕ (видео)

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Артем Терри выручает, Ивановича бьют за ошибки: «Зенит» готов спасать ЛЕ (видео)
Источник: ФК «Зенит»

На первой открытой тренировке в 2017-м все по-старому: Дзюба болтает, Джорджевич забивает больше всех, а Файзулин просто гуляет по базе.

Морозостойкий Жулиано, вежливый Данни

Игроки «Зенита» явно не торопятся: вместо 11:00 футболисты и тренерский штаб появляются на глазах замерзших журналистов около 11:20.

В эти 20 минут ничего интересного: только пришедший на базу Виктор Файзулин. Тренироваться в общей группе он не будет, но кого это уже удивляет?

Одним из первых выходит Бранислав Иванович, который сразу же получает поздравления от журналистов. Сербу сегодня 33 года. Команда его еще поздравит.

Из всех игроков «Зенита» с журналистами здоровается только Мигель Данни, но никто не обижается – в этот день в Петербурге очень холодно и лишний раз открывать рот не хочется.

– Мне нормально. Вообще не холодно, – опровергает Жулиано.

 Вы Ивановича как-то поздравили с днем рождения? – пользуемся разговорчивостью Виктора и задаем еще вопрос.
– Да, но сейчас еще будет… коридор.

– Завтра бы еще победой поздравить, да? – спрашиваем вдогонку.

На этот вопрос Жулиано ответил как-то невнятно.

Иванович получил за первый матч

Тренировка действительно начинается с традиционного коридора, журналисты не могут удержаться от шуток о том, что Ивановича бьют за ошибки в Бельгии.

Давно такого не было, но на занятие выходят все футболисты, которые есть в распоряжении Мирчи Луческу. Без учета Александра Рязанцева, он после испанского сбора с «Зенитом-2» просто пропал.

Вместе с командой готовятся к матчу с «Андерлехтом» незаявленные в Лигу Европы Андрей Лунев и Йоан Молло.

Сначала игроки наматывают круги, а потом перемещаются на одну из четвертей поля, где уже расставлены маленькие ворота. Тренеры делят игроков на две команды: фиолетовые и голубые. Артем Дзюба искренне рад попаданию не в голубую команду. Но полностью воспроизводить речь нового капитана «Зенита» мы не будем.

Суть игрового задания: с помощью передач в одно касание забить в одни из четырех ворот. Сначала голубые с помощью хет-трика Джорджевича и гола пяткой Ломбертса ведут 4:0, но затем фиолетовые отыгрываются. При счете 4:4 Дзюба выбивает мяч прямо с линии и кричит помогавшему ему Ивановичу – «АРТЕЕЕЕМ ТЕРРИ!». Видимо, форвард «Зенита» намекает на то, что он спас свои ворота в стиле бывшего партнера серба по «Челси».

«Не будь ПСЖ в зоне вылета – пошел бы туда». Первая презентация книги Кержакова

Александр Кержаков недавно рассказал, что рот у Дзюбы не закрывается даже во сне. Это подтвердить не беремся, но во время открытой части тренировки Артем не замолкает ни на секунду. Может, такой позитивный настрой поможет в ответной встрече с «Андерлехтом». Но на одних шутках победить точно не получится.

Матч

Зенит - Андерлехт

Место и дата

23 февраля 21:00, Петровский, Текстовая трансляция

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