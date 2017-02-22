Сказка с несчастливым концом. К матчу «Севилья» - «Лестер»

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Подгорнов пытается разобраться, есть ли шансы у находящегося в крутом пике «Лестера» в сражении с «Севильей», которая в своем чемпионате наступает на пятки «Реалу» и «Барселоне».

Все хорошее когда-нибудь кончается. Закон компенсации работает без сбоев. Не минула чаша и «Лестер», который, отгуляв в прошлом сезоне одну из самых дерзких вечеринок в истории футбола, в этом страдает от невыносимого похмелья.

Клаудио Раньери, еще недавно излучавший невероятную уверенность и спокойствие, сейчас напоминает виртуозного жонглера, страдающего нарушениями координации движений. Он упорно пытается повторить то, что ему так легко когда-то удавалось, но все валится из рук.

Несмотря на катастрофу в чемпионате и вылет из Кубка Англии от «Миллуола», итальянец прячет отчаяние за красивыми словами.

«Я уже забыл о чемпионстве. Я возвращаюсь и хочу достичь чего-либо еще. Этот матч может стать переломным моментом. Мы можем проиграть – ничего не произойдет. Если же мы победим, то внутри команды все может измениться. Нам нужен один такой матч»

Он вроде бы пытается не допустить паники среди игроков, хочет настроить их на битву. Но в глубине души Раньери прекрасно понимает состояние футболистов «Лестера» - совершив невозможное, любой человек преодолевает свой эмоциональный пик и после этого наступает полнейшее опустошение.

Наполнить своих игроков по-новой Клаудио не в состоянии, потому что сам все еще находится в состоянии психологической невесомости – его разум подсказывает, что нужно продолжать работать и справляться со сложной ситуацией, но нет куража.

В таком положений самый неожиданный футбольный чемпион 21 века пребывает на протяжении всего сезона. Да, есть Лига чемпионов, в которой вроде бы зажгли, заняли первое место в группе, но, объективно, «Лестер» попал в слабейший квартет этого розыгрыша, что стало для них последним реверансом Фортуны.

Главные проблемы команды Раньери вскрыла последняя игра с «Порту», безвольно проигранная на «Драгау» со счетом 0:5. При этом винить во всех бедах англичан психологию и недостаток мотивации в корне неправильно. Тут целый набор чисто футбольных причин. Это и потеря Канте, и плохая форма лидеров, вкупе с резко потяжелевшим и постаревшим центром обороны, и напрочь заваленная селекция.

Оглядываясь на соперника «Лестера» по 1/8 финала ЛЧ, окончательно утверждаешься во мнении, что дочитываешь последние страницы красивой сказки, у которой, видимо, не самый счастливый конец. Потому что там «Севилья», которая вплотную следует в таблице Ла Лиги за мадридским «Реалом» и «Барселоной», а в группе засушила 5 матчей из 6-ти.

Тренирует испанцев помешанный на тактике Хорхе Сампаоли – один из самых заметных и обсуждаемых тренеров в мировом футболе прямо сейчас. Он никого не боится и ставит свою игровую философию выше всего. Игра от соперника – не для него. Только компактность, только контрпрессинг, только максимальная интенсивность!

Это стиль охотника, идущего на зверя в загоне. Запугать, затравить, заставить ошибаться и давать пространство. За счет великолепного командного движения «Севилья» не прощает позиционных просчетов, стремглав атакуя через свободные зоны.

Сложно представить, что этому может противопоставить нынешний «Лестер», который с трудом выдерживает любое давление. Сложно, но можно. «Севилья» при Сампаоли весь сезон играет с экстремально высокой линией защиты, в которой игроки располагаются очень узко, из-за чего уязвимыми местами становятся фланги и зона за спинами игроков обороны.

Кому как не Раньери с его широкими 4-4-2 знать, как надавить на эти болевые точки испанцев. Главное оружение – это минимум контроля на своей половине поля, быстрая доставка мяча во фланги и длинные забросы в надежде на то, что Варди вспомнит о том, что когда-то он был самым скоростным форвардом Европы.

Кроме того, «Лестер» просто обязан перекрыть кислород Нзонзи, через которого строится большинство позиционных атак «Севильи». Дринкуотеру и Ндиди потребуется активная помощь фланговых полузащитников в оборонительной фазе, чтобы добиться максимальной плотности в центре поля.

Испанцы не очень здорово чувствуют себя, когда не могут разыгрывать мяч в опорной зоне и выводить его на свободное пространство. Нельзя позволять «Севилье» перегружать фланги и отдавать передачи между линиями, для этого англичанам нужно прессинговать как можно выше.

Команда у Раньери обученная, что доказал прошлый сезон. В конце концов, в одной игре возможно все. Станет ли она в случае успеха переломной для «Лестера»? Вряд ли. Но совершенно точно позволит завершить сезон фразой – «это была славная охота, парни».